Da Wasser für das menschliche Überleben notwendig ist, arbeitet der Versorgungsbetrieb Water Corporation jeden Tag unermüdlich daran, Haushalte und Unternehmen in ganz Westaustralien mit dieser wichtigen Ressource zu versorgen – insgesamt mehr als 1,3 Millionen Kunden. Um Kunden zu unterstützen, die eine Rente oder andere Vergünstigungen erhalten, koordiniert das Unternehmen mit den lokalen Behörden, um Inhabern verschiedener staatlicher Vergünstigungskarten Rabatte zu gewähren.

Im Durchschnitt bearbeitet die Water Corporation mehr als 40.000 Konzessionsanträge pro Jahr. Das Konzessionsteam hatte Schwierigkeiten, die Anträge schnell zu bearbeiten, insbesondere in der Hochsaison zur Jahresmitte. Die Anwendung, mit der das Unternehmen diese Rabattanträge sammelte, verwaltete und validierte, wurde vor mehr als zehn Jahren entwickelt und beruhte in hohem Maße auf zeitaufwändigen, manuellen Prozessen. Die veraltete Technologie konnte nicht ohne Weiteres skaliert werden, um die wachsenden Workloads zu bewältigen, und die Support-Mitarbeiter mussten viel Arbeit und Ressourcen aufwenden, um das System am Laufen zu halten.

Erschwerend kam hinzu, dass die Water Corporation die Plattform benötigte, um historische Konzessionsanträge sicher zu speichern, was die Ressourcen des bestehenden Systems noch stärker beanspruchte.