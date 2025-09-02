Eine weiße Marmorbahn mit mehreren Wegen, kleinen farbigen und silbernen Metallkugeln

Beratungsdienste für die Unternehmenstransformation

Fünf mutige Denkanstöße zur Förderung von Innovationen mit agentischer KI

Die richtige KI, verantwortungsvoll bereitgestellt

Innovation und Personalisierung der KI-gestützten Customer Experience

Integration KI-gestützter Effizienz in Ihre Finanztransformation

Neudefinition von Talent- und HR-Workflows mit KI

Setzen Sie mit KI das volle Potenzial Ihres Unternehmens frei

Von der Entwicklung einer individuellen KI-Strategie bis hin zu erfolgreichen Bereitstellungen verfügt IBM® Consulting über einen strukturierten Ansatz, um Kunden bei jedem Schritt ihrer KI-Transformation zu unterstützen. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um das volle Potenzial der KI im gesamten Unternehmen mit Vertrauen, Verantwortung und individualisierten Services und Lösungen zu nutzen und so Ihre spezifischen Ziele und Branchenanforderungen zu erfüllen.
Strategie und Beratung

Wir helfen Ihnen bei der Definition Ihrer Transformations-Roadmap mit KI und stellen sicher, diese auf Ihre Geschäftsziele abzustimmen, um messbare und wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen.

 KI-gestützte Lösungen

Mit IBM und der Technologie von Ökosystempartnern entwickeln wir individualisierte KI-Lösungen, um komplexe Geschäftsprobleme zu lösen, von der Automatisierung von Prozessen bis hin zur Vorhersage von Trends.

 Branchenwissen

Mit eingehenden Branchenerkenntnissen bieten wir spezialisierte Lösungen für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und mehr, um Relevanz und Effektivität zu gewährleisten.

 Nahtlose Bereitstellung und Einführung

Wir verschieben Ihre KI-Initiativen von der Konzeptskalierung durch bewährte Bereitstellungs- und Integrationsmethoden, mit dem Fokus auf verantwortungsvolle KI, Change Management und messbare Wirkung.

Unsere Experten

IBM Mitarbeiter Matthew Candy lächelt
Global Managing Partner, Strategy and Transformation, IBM Consulting

Matt Candy
IBM Mitarbeiterin Monica Proothi lächelt
VP and Senior Partner, Global Finance Transformation Lead, IBM Consulting

Monica Proothi
IBM Mitarbeiter Billy Seabrook lächelt
Senior Partner, Global Chief Design Officer, Experience Strategy and Design Offering Leader, IBM Consulting

Billy Seabrook
IBM Mitarbeiter Pushpinder Singh lächelt
Partner, Global Practice Leader - Supply Chain Transformation and Offerings, IBM Consulting

Pushpinder Singh
IBM Mitarbeiter Jamie Mackenzie lächelt
Program Manager, IT Vendor Management CIO, Finance and Operations, IBM Consulting

Jamie Mackenzie
IBM Mitarbeiterin Kim Morick lächelt
Global HR Technology Offering Leader, IBM Consulting

Kim Morick
IBM Mitarbeiter Manish Goyal lächelt
Senior Partner - Global AI and Analytics Leader, IBM Consulting

Manish Goyal
IBM Mitarbeiter Rich Berkman lächelt
VP and Senior Partner, Global Sales and Commerce Offering Leader, IBM Consulting

Rich Berkman

Funktionen

KI-Strategie und Governance

Integrieren Sie verantwortungsvolle KI-Governance in die Struktur Ihres Unternehmens.

 Transformation der Customer Experience

Entwerfen, gestalten und liefern Sie eine nahtlosere und personalisierte Erfahrung über die gesamte Customer Journey hinweg, um Mehrwert zu schaffen und das Wachstum zu fördern.

 Services zur Finanztransformation

Transformieren Sie ihr Finanzwesen mit KI-gesteuerter Effizienz, Integration und Compliance, um das Wachstum zu steigern.

 Beratung zur Personal- und Talenttransformation

Gestalten Sie Ihr Personalwesen neu und modernisieren Sie es mit KI als zentralem Element, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Mitarbeiter- und Unternehmenspotenzial voll auszuschöpfen.

Dienstleistungen zur Geschäftsstrategie

Wir helfen unseren Kunden, ihren Geschäftswert zu steigern und komplexe Herausforderungen zu lösen, indem wir KI und andere transformative Technologien einsetzen.

 Beratungsleistungen im Bereich Nachhaltigkeit

Nutzen Sie die richtige Kombination aus Mitarbeitern, Prozessen und Technologien, um Ihre Nachhaltigkeitsziele umzusetzen.

 Produktentwicklung und -design

Mit individuellen Produkten und Plattformen Geschäftsergebnisse beschleunigen und dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein.

IBM iX

Unser Credo lautet: Mit einem design- und datenorientierten Ansatz Transformation erleben.

Fallstudien

Riad Air Logo

Integrieren Sie KI im gesamten Unternehmen, um Kunden zu begeistern und die Produktivität von Riyadh Air zu verbessern.

 Video ansehen
Logo von Coca-Cola European Partners

Verbessertes Kategorienmanagement und Beschaffung durch KI-gestützte Analytics und Beschaffungsoptimierung.

 Die Erfolgsgeschichte lesen
Molgroup Logo

Wir helfen der MOL-Gruppe, mehr Wert aus ihren Einzelhandelsgeschäften zu ziehen, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern.

 Fallstudie lesen
Bio Rad Logo

Wir modernisieren das Versorgungsplanungssystem von Bio-Rad Laboratories.

 Mehr über Bio-Rad erfahren
