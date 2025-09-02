Von der Entwicklung einer individuellen KI-Strategie bis hin zu erfolgreichen Bereitstellungen verfügt IBM® Consulting über einen strukturierten Ansatz, um Kunden bei jedem Schritt ihrer KI-Transformation zu unterstützen. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um das volle Potenzial der KI im gesamten Unternehmen mit Vertrauen, Verantwortung und individualisierten Services und Lösungen zu nutzen und so Ihre spezifischen Ziele und Branchenanforderungen zu erfüllen.