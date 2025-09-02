Von der Entwicklung einer individuellen KI-Strategie bis hin zu erfolgreichen Bereitstellungen verfügt IBM® Consulting über einen strukturierten Ansatz, um Kunden bei jedem Schritt ihrer KI-Transformation zu unterstützen. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um das volle Potenzial der KI im gesamten Unternehmen mit Vertrauen, Verantwortung und individualisierten Services und Lösungen zu nutzen und so Ihre spezifischen Ziele und Branchenanforderungen zu erfüllen.
Wir helfen Ihnen bei der Definition Ihrer Transformations-Roadmap mit KI und stellen sicher, diese auf Ihre Geschäftsziele abzustimmen, um messbare und wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen.
Mit IBM und der Technologie von Ökosystempartnern entwickeln wir individualisierte KI-Lösungen, um komplexe Geschäftsprobleme zu lösen, von der Automatisierung von Prozessen bis hin zur Vorhersage von Trends.
Mit eingehenden Branchenerkenntnissen bieten wir spezialisierte Lösungen für Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und mehr, um Relevanz und Effektivität zu gewährleisten.
Wir verschieben Ihre KI-Initiativen von der Konzeptskalierung durch bewährte Bereitstellungs- und Integrationsmethoden, mit dem Fokus auf verantwortungsvolle KI, Change Management und messbare Wirkung.
Integrieren Sie verantwortungsvolle KI-Governance in die Struktur Ihres Unternehmens.
Entwerfen, gestalten und liefern Sie eine nahtlosere und personalisierte Erfahrung über die gesamte Customer Journey hinweg, um Mehrwert zu schaffen und das Wachstum zu fördern.
Transformieren Sie ihr Finanzwesen mit KI-gesteuerter Effizienz, Integration und Compliance, um das Wachstum zu steigern.
Gestalten Sie Ihr Personalwesen neu und modernisieren Sie es mit KI als zentralem Element, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen und das Mitarbeiter- und Unternehmenspotenzial voll auszuschöpfen.
Wir helfen unseren Kunden, ihren Geschäftswert zu steigern und komplexe Herausforderungen zu lösen, indem wir KI und andere transformative Technologien einsetzen.
Nutzen Sie die richtige Kombination aus Mitarbeitern, Prozessen und Technologien, um Ihre Nachhaltigkeitsziele umzusetzen.
Mit individuellen Produkten und Plattformen Geschäftsergebnisse beschleunigen und dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein.
Unser Credo lautet: Mit einem design- und datenorientierten Ansatz Transformation erleben.
Integrieren Sie KI im gesamten Unternehmen, um Kunden zu begeistern und die Produktivität von Riyadh Air zu verbessern.
Verbessertes Kategorienmanagement und Beschaffung durch KI-gestützte Analytics und Beschaffungsoptimierung.
Wir helfen der MOL-Gruppe, mehr Wert aus ihren Einzelhandelsgeschäften zu ziehen, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern.
Wir modernisieren das Versorgungsplanungssystem von Bio-Rad Laboratories.
IBM hat eine einzigartige Allianz mit Adobe in einem Ökosystem entwickelt, das sowohl Technologie als auch Services umfasst. Mit einem branchenführenden Ansatz, umfassenden Beratungsfunktionen in allen drei Adobe Clouds, proprietären Adobe-Lösungen und dem Ruf, einige der komplexesten Projekte im Adobe-Kunden-Ökosystem abzuwickeln.
Erschließen Sie das volle Potenzial der Microsoft Cloud mit unserer kompetenten Anleitung und maßgeschneiderten Lösungen. Vertrauen Sie IBM Consulting, wenn es um die Migration, Modernisierung und Verwaltung in der Microsoft Cloud geht. Wir nutzen KI und 30 Jahre Erfahrung als Partner.
Wir sind ein weltweiter Partner, der auf allen Kontinenten anerkannt ist:
