Bio-Rad entschied sich für IBM Consulting, um die Strategie und Implementierung seiner neuen Plattform für die Vertriebs- und Betriebsplanung zu unterstützen. IBM war nicht nur ein langjähriger Partner, sondern verfügte auch über umfassende, branchenübergreifende Erfahrungen mit Prozessen und Plattformen für das Lieferkettenmanagement.

In Bezug auf seine Vertriebs- und Betriebsplanungsplattformen entschied sich Bio-Rad für die RapidResponse-Plattform von IBM Business Partner Kinaxis Inc. Die cloudbasierte Plattform genoss einen ausgezeichneten Ruf und verfügte über Life-Science-Planungsfunktionen, die auch die Planung der Haltbarkeitsdauer umfassten – eine wichtige Voraussetzung, um die Menge an Ausschuss aufgrund des Verfalls von Produkten zu reduzieren.

Während des gesamten Prozesses arbeiteten die drei Unternehmen als ein Team zusammen. Bio-Rad lieferte das geschäftliche und organisatorische Wissen, Kinaxis die Plattformexpertise und IBM die strategische Führung sowie die Zusammenarbeit bei der Implementierung.

Um auf der ursprünglichen Strategie von Bio-Rad aufzubauen, veranstaltete IBM eine Reihe von Workshops mit Unternehmensleitern, Planern, Entwicklern und anderen Interessengruppen. Ziel war es, mithilfe der Kinaxis-Plattform Anforderungen zu identifizieren sowie zu klären und dabei zu helfen, Geschäftsziele in greifbare Ergebnisse umzusetzen. Dabei sammelte das Team Benutzereingaben, um die Kernfunktionen zu definieren, die die erste Iteration der Lösung bieten würde.

„IBM brachte Fallstudien und Ideen ein und half uns bei der Strategieentwicklung und der Bewältigung der Höhen und Tiefen, die mit der Reise einhergehen“, sagt Ospina. „Denn es nicht einfach, nicht wahr? Die Rede ist von Change Management. Wir sprechen über Menschen mit unterschiedlichem Grad an Akzeptanz für die neue Plattform.“

Das Team begann im April 2021 mit der Bedarfsplanung. „Wir sind einnachfrageorientiertes Unternehmen“, sagt Ospina. „Wir mussten wissen, was unsere Kunden wollten, und wir brauchten eine Umgebung, die sowohl die geschäftlichen als auch die technologischen Aspekte berücksichtigt. Wir brauchten diese Informationen, um die Prognosen unter Kontrolle zu bekommen, damit wir strategisch und nicht reaktiv vorgehen konnten.“

Mit Hilfe der agilen Methodik arbeitete das Team in Sprints, um die selbst gesetzten Meilensteine zu erreichen, und verwendete dabei einen iterativen Entwicklungsansatz, der auch interne und Benutzertests umfasste. Auf dem Weg dorthin sammelte das Unternehmen Feedback von den wichtigsten Interessengruppen und fügte den bereits von Bio-Rad gesammelten Anwenderberichten weitere hinzu, insgesamt mehr als 75 für die Bedarfs- und Angebotsplanung.

Das Team nahm die Kernfunktionalität der Bedarfsplanung im Oktober 2021 in Betrieb und arbeitete bis Anfang 2022 an der Verfeinerung der Implementierung. Als nächstes ging es um die Versorgungsplanung. „Wir verwendeten einen ähnlichen Prozess wie bei der Bedarfsplanung“, sagt Steven Caron, Associate IT Director bei Bio-Rad. „Es gab mehrere Gegenwinde, die an der Front der Lieferplanung gegen uns arbeiteten. Der Bau war viel komplexer und hatte viele zusätzliche Anforderungen.“

„Im Juni 2022 veranstalteten wir einen großen Workshop mit führenden Vertretern der Lieferkette aus Europa, um sicherzustellen, dass unsere Entscheidungen über das neue System weltweit unterstützt werden“, sagt Ospina. „Wir zeigten ihnen eine Skizze des Projektentwurfs und bezogen dann ihr Feedback in unseren Plan ein. IBM war Seite an Seite mit uns vor Ort, erfasste detaillierte Anforderungen und klärte Fragen.“

„Nach der Pandemie kam es zu enormen Störungen in der Lieferkette“, fährt er fort. „Die Planer mussten mit Materialengpässen umgehen, nach alternativen Lieferanten suchen und die Pläne entsprechend der Verfügbarkeit der Produkte erstellen. IBM war dabei ein großartiger Partner – sowohl in den leichteren als auch in den schwierigeren Momenten.“ Glücklicherweise konnte das Team die während der Nachfrageplanungsphase gewonnenen Erkenntnisse anwenden und führte im April 2022 die Funktion zur Angebotsplanung ein.