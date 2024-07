Das Ziel bestand darin, die Infrastruktur und ihre Legacy-Programme in die IBM Cloud zu verlagern. Über ein Jahr lang arbeiteten die beiden Unternehmen zusammen und nutzten dabei die Containerplattform Red Hat OpenShift auf der IBM Cloud, um die digitale Umgebung aufzubauen, zu replizieren und zu testen. Nach anderthalb Jahren war die Generalprobe endlich vorbei, und es war Zeit für das Eröffnungswochenende.

Es ist keine einfache Aufgabe, eine Legacy-Website so weiterzuentwickeln, dass sie den Anforderungen von modernem E-Commerce gerecht wird. Und das zudem an einem einzigen Wochenende zu schaffen, ist enorm ehrgeizig. Da die Teams jedoch im Vorfeld des Rollout-Wochenendes so viele Vorbereitungen und Tests durchgeführt hatten, gab es bei der Einführung der neuen Plattform keinerlei Zwischenfälle und auch keine Einschränkungen für die Kunden.

„Der Umfang und die Komplexität der Arbeit kommen einer simultanen Herz- und Lungentransplantation gleich“, kommentiert Corbridge. „Wir haben beschlossen, an einem einzigen Wochenende innerhalb von Boots auf die sogenannte IBM Cloud umzusteigen und eine Migration zu Version neun von HCL Commerce (ehemals IBM Websphere Commerce) durchzuführen. Wir haben den Leuten so viel abverlangt und sie gebeten, viel Zeit zu opfern, damit dies mitten in der Nacht erledigt werden konnte und keine Auswirkungen auf die Kunden hatte. Alle haben wirklich an einem Strang gezogen, um das in dieser kurzen Zeit zu schaffen.“

Durch das Engagement nach der Onlinestellung hob sich die Zusammenarbeit von anderen Erfahrungen ab, erklärt Corbridge. Die Projektverträge liefen zwar aus, als die Website online war, aber das hinderte das IBM-Team nicht daran, Boots weiterhin bei der Transformation zu unterstützen. Das IBM-Team erweiterte seinen Support, um für eine reibungslose Übergabe des Wissenstransfers zu sorgen und sicherzustellen, dass nichts übersehen wurde.

„Die Zusammenarbeit mit IBM als Hauptpartner in diesem Bereich hat uns die Möglichkeit gegeben, eine viel umfangreichere, bessere und nützlichere Website für die Kunden und Patienten, die zu uns kommen, zu erstellen“, so Corbridge. „Die Leute sehen jetzt wirklich, dass Boots sowohl digital als auch physisch für sie da ist. Das war sehr wichtig, da die Menschen aufgrund von COVID-19 weniger unterwegs sind.“