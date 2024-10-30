自动驾驶汽车 (AV) 是能够自主驾驶的汽车和卡车，它们利用边缘计算帮助汽车导航系统收集并解析由各种传感器输入（例如雷达、LiDAR 和交通摄像头）提供的数据流。由于交通状况瞬息万变，导航系统必须能够实时解析这些数据并据此作出响应。

能源部将自动驾驶汽车定义为配备了无需驾驶员直接控制即可操作的技术的车辆。现在，至少有 25 家不同的汽车制造商已经开始实施某种形式的自动驾驶汽车。该集团包括宝马、福特、梅赛德斯-奔驰集团股份公司、特斯拉和凯迪拉克等领先制造商。

现在，我们已经进入了制造商测试其原型的实施阶段。有许多方面使得这一发展阶段尤为棘手。

首先，自动驾驶汽车已经并正在实际交通条件下进行测试，而驾驶环境几乎可以瞬间改变。现在，由于汽车制造商正在采用的技术肯定会导致一些驾驶员对实际驾驶工作本身的关注度降低，因此他们也在努力增加一些功能，以确保 AV 的驾驶员不会过于分心。

例如，梅赛德斯驾驶领航系统就在仪表盘上安装了一个对准驾驶员面部的摄像头。因此，虽然驾驶员确实可以在仪表盘上玩真正的视频游戏来自娱自乐，但如果摄像头感知到她离开了驾驶座或因其他原因丧失了驾驶能力（由于意外入睡），系统就会关闭。该系统正在内华达州作为启动项目进行测试，在那里可以驾驶这种汽车，但速度只能低于 40 英里/小时。

另一个重要考量因素是棘手的交通管理问题。边缘计算通过在本地处理从交通路口收集的数据来解决交通管理问题。这可带来诸多好处，例如提高行人安全，改善交通状况，以及为紧急车辆提供更顺畅的路线协调。

边缘计算甚至适用于卡车车队的“编队行驶”，即由人工操作驾驶领头卡车，而后方卡车通过控制无线电信号以虚拟菊花链方式保持连接，并保持同步行驶

除了能够导航路线之外，AV 还必须接受训练以熟悉道路，并暂时容忍人类驾驶员以及其他 AV 的不良驾驶行为。此外，应该指出的是，这项技术还带来了其他基础设施成本，例如在交通设施上加装物联网传感器等边缘设备的费用，以便与过往的自动驾驶汽车进行即时通信，并向它们通报不断变化的交通模式、施工更新或天气预警。