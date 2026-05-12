假设分析是一种战略规划方法，通过改变公式中的输入值，帮助企业模拟不同情景。
概括而言，假设分析通过考察一个或多个变量可能出现的正面或负面变化来运作。这些变量也称为假设，根据情况可大可小，可能是轻微变化，也可能是重大波动。
其中一些变量包括总收入、客户流失率、总支出、销货成本、税金、通货膨胀、负债和利率。现代组织在制定业务计划时，必须考虑这些因素乃至更多。
假设分析通常在 Microsoft Excel 工作簿中完成，一般是通过导航到“数据”选项卡，然后从假设分析下拉菜单中选择相应工具。
现代 FP&A 工具提供直接的 Excel 电子表格集成，便于组织清理和整理数据，并与企业资源规划 (ERP) 系统等现有系统连接。这些工具还可以在财务建模功能中提供 AI 以及财务自动化工具，以简化分析流程。
在此基础上，财务团队可以从多种假设分析工具中进行选择，以创建情景：
假设分析主要有两种方法：情景分析和敏感性分析。
其他具体方法包括单变量求解分析、模拟分析和情景规划。
情景分析在评估多重变化和未知市场变量的影响时最为有用。此过程评估未来可能发生的事件或情景所带来的影响。情景变化可能包括市场状况的转变、税率变动或服务成本上升。
在财务建模中，情景分析用于估算企业价值和现金流的变化。情景通常分为最佳情况、最坏情况和基准情况。财务团队利用此分析来了解可能的结果，并评估期望的结果。
敏感性分析考察在特定条件下，自变量如何影响特定的因变量。这种方法最适合希望聚焦于单一目标，以及单一变量如何影响整体预算或年度财务目标的组织。
财务分析师将在输入变量所界定的范围内使用此方法，并评估其对企业利润率的影响。对于希望增强财务模型可信度的组织来说，Excel 中的数据分析是一个强大的工具。
成功的假设分析依赖于强有力的执行与协作。虽然不同组织的流程可能略有差异，但以下分步指南可作为一个良好的起点。
假设分析首先要识别对组织盈亏底线影响最大的因素。
在此初始阶段，咨询首席财务官 (CFO) 及其他领导者，以洞悉哪些因素最为重要。财务团队可利用这些因素创建假设情景，并着手制定分析策略。
大多数分析都从设定比较基线开始。组织必须先收集历史数据，并整合有关整体业务战略的信息，然后再进行假设分析。
例如，如果关注点是员工人数，分析师就需要据此收集和整理相关数据。此步骤可能耗时且耗费资源，但却是流程中的重要阶段。
在建立基线并确定因素之后，优先考虑对财务结果影响最大的变量。
有时，新数据会降低某些因素的重要性，使其与分析相关性降低。避免这种情况的一种方法是使用定性和定量方法来确定因素的重要性。
财务团队必须问自己这样的问题：“是否有更好的因素来代表假设？”以及“分析这个因素的目标是什么？”
在选择了最相关和最重要的因素之后，财务团队可以开始构建假设分析。接下来的具体步骤将取决于所使用的FP&A工具，以及是情景分析还是敏感性分析。
对于情景分析，将这些因素转化为情景汇总。然后，构建一种方法来模拟和跟踪这些情景对业务相关变量的影响。大多数组织在这一步使用 Excel，如果可能的话，将其直接集成到 FP&A 软件中。
敏感性分析遵循类似的步骤，但聚焦于单一因素。对于两者，财务团队都必须制定计划来审查结果和潜在错误。
开始假设分析的一个好方法是设置三个具有不同假设集的不同情景。
例如，最佳情况、最坏情况和基准情况情景为利益相关者分析变量提供了一个良好的起点。确保持续记录每个假设背后的推理，以便分析师获得反馈，并能在新情景中做出更好的决策。
财务团队必须审查所有情景结果，并在数据中寻找模式，以揭示哪些驱动因素正在产生最大的影响。
通过将输出结果与历史绩效进行比较来验证它们，并准备好在结果不现实的情况下调整假设。然后，应用这些发现，并将其转化为面向业务领导者的可执行报告。
具有弹性的组织正在从竞争中脱颖而出。运行良好的假设分析可以为 FP&A 团队提供有价值的财务管理洞察，并提高业务规划的清晰度：
财务团队在运行假设分析时应遵循通用指南。为了有助于确保数据驱动的洞察和可执行的结果，团队在构建预算情景时应识别常见的陷阱：
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