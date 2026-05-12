概括而言，假设分析通过考察一个或多个变量可能出现的正面或负面变化来运作。这些变量也称为假设，根据情况可大可小，可能是轻微变化，也可能是重大波动。

其中一些变量包括总收入、客户流失率、总支出、销货成本、税金、通货膨胀、负债和利率。现代组织在制定业务计划时，必须考虑这些因素乃至更多。

假设分析通常在 Microsoft Excel 工作簿中完成，一般是通过导航到“数据”选项卡，然后从假设分析下拉菜单中选择相应工具。

现代 FP&A 工具提供直接的 Excel 电子表格集成，便于组织清理和整理数据，并与企业资源规划 (ERP) 系统等现有系统连接。这些工具还可以在财务建模功能中提供 AI 以及财务自动化工具，以简化分析流程。

在此基础上，财务团队可以从多种假设分析工具中进行选择，以创建情景：

方案管理器：此功能可通过对话框访问，允许用户创建并保存多组数值（方案），并比较其结果。方案管理器可创建不同方案，无需手动重新输入不同数值，或并排比较最佳情况和最坏情况方案。

单变量求解：这种假设分析工具是对公式进行逆向计算，以找出使某个可变单元格达到特定结果所需的输入值。例如，若结果单元格中的目标值是 50000 美元利润，财务团队可以使用单变量求解来确定所需的输入量。该输入值也可以表示为达到目标所需销售的产品数量。