情景分析是评估未来情景、预测潜在结果的过程。企业会运用情景分析，评估可控及不可控内外部利好与不利事件可能带来的潜在影响。
虽然企业经常交替使用这两个术语，但情景分析和情景规划在战略管理中具有不同的功能。两者都是重要的流程；情景分析是依托量化数据的诊断工具，而情景规划则是范围更广、更具前瞻性构想的流程。
二者主要区别如下：
情景分析通常包括三种类型的情景。它们也可按研究重点进行分类，并且会随时间跨度的不同而变化。企业将综合运用多种情景类型，为未来各类潜在发展态势做好预案，涵盖客户指标、运营成本、通胀水平及市场环境等多方面的假设条件。
基本情景是基于当前假设的平均情况。这一结果是商业模式中最现实的情形，可作为对比各类潜在情景的基准参照。例如，企业可能会依据历史趋势预测营收增长 10%，尽管其目标为 20%（最佳情景）或 0%（最差情景）。
这种情景是最悲观的预测结果，涵盖所有负面风险，并按其最大影响程度进行分析。它通常用于风险评估并考虑最坏情况，例如市场崩溃、运营全面失败、气候变化或严重财务损失。例如，若公司产品上市失败，或是遭遇严重经济衰退。
最佳情景是为实现特定目标所预估的理想结果。这种情景属于高度有利的预测状态，所有关键变量均处于理想匹配状态，有助于企业发掘潜在机遇领域。例如，企业在实现高销售增长和低运营成本的同时，还实现了高市场占有率。
情景分析中使用的备选情景数量不受限制。组织可能会使用不同的假设集来考虑许多情景。拥有过多备选情景的唯一缺点是：情景数量越多，所需分析人员就越多，同时也会耗费更多时间。
还有一些情景服务于更具体的目的：
有些情景按研究重点分类，例如内部因素或外部因素：
其他情景按持续时间分类：
情景分析可以作为组织的压力测试。该方法是静态预算编制和动态风险管理之间的桥梁。这让首席财务官能够跳出单点预测的局限，清晰展示市场波动会如何影响企业最终盈利。
通过隔离特定变量，分析师可以确定项目或投资对内外部环境变化的敏感程度。这一流程突破了简单预测的局限，通过一系列离散且数据驱动的结果，充分考量各类不确定性因素。应用情景分析时，需要遵循几个常规步骤。
从清晰的问题陈述开始。确定领导者必须做出哪些决策以及何时做出。明确范围、约束条件与前提假设，并厘清决策归属方及决策影响方。说明该问题为何重要，并将其与可衡量的影响联系起来，如收入、成本、风险或合规。具体化定义成功标准，避免设定模糊的目标。
分析师还应区分可控变量和不可控变量，以明确可灵活调整的空间。确认与企业战略和价值观保持一致。保持定义简介扼要。精准的问题陈述可引导分析工作、防止范围蔓延，并确保团队围绕同一目标开展情景评估。
首先建立常规经营基准模型。它可作为基准，依托当前及历史数据、现有趋势，预测在无重大突发扰动情况下最可能出现的结果。将财务报告、运营指标、客户洞察和市场调研作为数据使用。在此步骤中，分析师应确定对结果影响最大的核心变量。
分析师还应识别影响结果的关键驱动因素，如需求趋势、竞争行动或供应链。邀请行业专业人士验证各项假设、吸纳多元观点，有助于减少主观偏差。将分析结果精简汇总成简报，并重点突出影响最大的不确定性因素，这些因素将决定情景分析框架的构建。
情景分析流程的下一步是创建标准化模板以保证分析口径一致，可采用 Excel 格式或其他结构化表格平台完成。确定每个情景的共同要素，例如叙述性描述、关键假设、财务影响、风险和建议。
在这一步骤中，分析师应设定与当前决策相匹配的时间跨度，并制定统一标准指标，用于各类情景之间的对比分析。这些指标可以包括收入、利润率、资本要求和劳动力需求。
将这些指标与企业关键绩效指标 (KPI) 保持一致，然后定义定性元素。此步骤的输出通常是一个财务模型，企业使用该模型来测试不同的假设并查看它们如何影响关键指标。
模板设置完成后，下一步就是制定各类情景方案。分析师应根据实际问题，制定基本情景、最差情景、最佳情景等多种情景方案。有必要让整个组织的利益相关者介入，确保广泛了解潜在的情景。
识别关键变量，并根据历史数据和专业知识确定每个变量的适当范围。至关重要的是，设定的情景要具备合理性，不能过于极端。理解各类情景影响的另一种方式是情景建模，该方法可应用于情景分析中，用以量化其产生的影响。
分析情景分析的结果以确定后续步骤。权衡每种情景的风险和机遇，然后制定战略应对或应急计划。必须深入分析每一种情景，并对比各类结果，观察是否呈现出一致规律。
企业通常会基于分析结果，设定特定阈值或先行指标。如果某一变量超出特定阈值（例如货币贬值达到某一百分比），该分析将提供预先制定的应对行动路线图。必须持续追踪事态发展走向，并在获取新信息时及时更新分析结论。
以下是采用情景分析的一些主要优点：
在财务领域，传统的制度性流程与方法正被人工智能 (AI) 驱动系统所取代。这句话在情景分析中尤为适用，AI 正在用自动化仿真取代手工静态建模，实现实时处理数据集。具体而言，财务建模中的 AI 正日益普及，彻底变革规划、预算编制与预测流程。
这些 AI 驱动的现代工具可以在几分钟内生成和测试数百至数千种情景，并发现人类分析师经常忽略的模式。它们还能在变量变动时即时重新计算，并实时优化各类情景。
IBM 和 Solar Coca-Cola（可口可乐在巴西的第二大装瓶商）的合作就是现代财务规划工具发挥作用的一个真实案例。在业务扩张与经营去中心化之后，Solar 亟需一套更完善的方式来处理数据报表与建模工作。
与 IBM 业务合作伙伴 CTI Global 展开合作后，双方随即着手搭建并落地一体化规划解决方案，不仅提升了各部门工作效率，也优化了整体报表输出质量。
“对于整个团队来说，我们每月可节省 5 到 7 天用于构建电子表格报告的时间，”Solar Coca-Cola 高级财务经理 Hermeson Anibal Marques 说。
通过整合 IBM Planning Analytics 所产生的洞察是多方面的，影响着整个公司和各级管理人员。此外，通过 Planning Analytics 的“假设分析”功能，Solar 的规划转型正在价值链的供应端展开。该工具帮助 Solar 公司掌握外部成本驱动因素对定价策略、市场需求等关键指标的影响，助力企业制定战略决策，并提升复杂业务的市场应变能力。
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