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什么是情景分析？

By Teaganne Finn , Ian Smalley
发布日期 2026年3月5日

情景分析定义

情景分析是评估未来情景、预测潜在结果的过程。企业会运用情景分析，评估可控及不可控内外部利好与不利事件可能带来的潜在影响。

该技术对投资战略和企业融资至关重要，它有助于实现详细的风险评估和数据驱动的决策。应对未来的不确定性是所有企业都必须面对的问题。通过情景分析，他们可以做出战略规划决策，深入了解一系列可能的未来事件，例如经济不确定性、天气中断和产品线扩张。

情景分析并不依赖于单一的预测，而是根据分析的结果，提供从最好情况到最坏情况等一系列可能的结果。这一过程也被视为一种风险管理手段，有助于企业制定行动计划与应急预案，以应对未来各种可能出现的情况。

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为什么情景分析很重要？

情景分析为 FP&A 团队提供了应对意外和突然变化的战略。这一流程为企业管理者及其他决策者提供评估潜在风险与关键因素所需的信息，从而助力做出更明智的决策。

通过考虑一系列可能的结果，情景分析增强了财务规划团队和利益相关者的预测和预算编制能力。该方法体现了企业主动预判与风险意识的经营理念，尤其在企业现金流和盈利水平方面表现突出。重大变革有时在所难免，而情景分析是提升组织敏捷性的有效途径之一。

该方法还用于评估不同业务决策的风险，例如新增办事处或扩大新的产品线。通过开展情景分析，企业可以避免盲目贸然投资，转而依托数据支撑的分析来指导经营决策。

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情景分析与情景规划

虽然企业经常交替使用这两个术语，但情景分析和情景规划在战略管理中具有不同的功能。两者都是重要的流程；情景分析是依托量化数据的诊断工具，而情景规划则是范围更广、更具前瞻性构想的流程。

二者主要区别如下：

  • 定量与定性关注：情景分析高度依赖数学建模和统计数据来预测结果。然而，情景规划侧重于通过叙事推演与定性分析，研判社会、政治及技术变革之间可能产生的交叉影响。
  • 范围狭窄与广泛：数据分析师通常使用情景分析来评估单一变化的影响，例如利率上升。财务规划师利用情景规划来预见重大事件（如全球疫情或突发能源转型）对整个行业的影响。
  • 战术目标与战略目标：情景分析为即时的战术决策提供参考，如制定预算或定价产品。情景规划指导高层战略，帮助财务主管提前数年识别新的市场机会或存在的威胁。
  • 输出格式：情景分析的最终成果或输出结果，通常是一份电子表格或敏感性分析图表，展示一系列财务数值区间。情景规划的成果是一组截然不同的未来发展推演，清晰勾勒出潜在风险与应对策略。

情景分析的类型

情景分析通常包括三种类型的情景。它们也可按研究重点进行分类，并且会随时间跨度的不同而变化。企业将综合运用多种情景类型，为未来各类潜在发展态势做好预案，涵盖客户指标、运营成本、通胀水平及市场环境等多方面的假设条件。

基本情景

基本情景是基于当前假设的平均情况。这一结果是商业模式中最现实的情形，可作为对比各类潜在情景的基准参照。例如，企业可能会依据历史趋势预测营收增长 10%，尽管其目标为 20%（最佳情景）或 0%（最差情景）。

最差情景

这种情景是最悲观的预测结果，涵盖所有负面风险，并按其最大影响程度进行分析。它通常用于风险评估并考虑最坏情况，例如市场崩溃、运营全面失败、气候变化或严重财务损失。例如，若公司产品上市失败，或是遭遇严重经济衰退。

最佳情景

最佳情景是为实现特定目标所预估的理想结果。这种情景属于高度有利的预测状态，所有关键变量均处于理想匹配状态，有助于企业发掘潜在机遇领域。例如，企业在实现高销售增长和低运营成本的同时，还实现了高市场占有率。

多情景分析

情景分析中使用的备选情景数量不受限制。组织可能会使用不同的假设集来考虑许多情景。拥有过多备选情景的唯一缺点是：情景数量越多，所需分析人员就越多，同时也会耗费更多时间。

还有一些情景服务于更具体的目的：

  • 规范型情景：此类情景以最有可能发生的结果为依据，并基于已知变量构建而成。它可以帮助组织根据最可能的情况调整规划和优先事项。
  • 极端或边缘情景：分析师研究最不可能发生的情况，以测试组织的弹性及其制定和发布应急计划的能力。

有些情景按研究重点分类，例如内部因素或外部因素：

  • 内部情景：该情景关注公司控制内的不同因素。该情景考虑内部因素，如人员配置、供应链举措和运营改进。
  • 外部情景：这类情景侧重于公司无法控制的外部因素。它将经济变动与当下技术发展趋势等因素纳入未来情景分析的考量范畴。

其他情景按持续时间分类：

  • 短期情景：这种情景的时间跨度通常为一到三年，用于立即做出决策。它可以帮助组织评估短期影响，例如市场波动和供应链变化。
  • 长期情景：这种情景的时间跨度通常为 10 至 30 年，适用于宏观层面的变革分析，例如社会人口结构变迁，以及智能体式 AI机器学习等新兴技术的发展趋势。

情景分析如何进行？

情景分析可以作为组织的压力测试。该方法是静态预算编制和动态风险管理之间的桥梁。这让首席财务官能够跳出单点预测的局限，清晰展示市场波动会如何影响企业最终盈利。

通过隔离特定变量，分析师可以确定项目或投资对内外部环境变化的敏感程度。这一流程突破了简单预测的局限，通过一系列离散且数据驱动的结果，充分考量各类不确定性因素。应用情景分析时，需要遵循几个常规步骤。

1. 定义问题

从清晰的问题陈述开始。确定领导者必须做出哪些决策以及何时做出。明确范围、约束条件与前提假设，并厘清决策归属方及决策影响方。说明该问题为何重要，并将其与可衡量的影响联系起来，如收入、成本、风险或合规。具体化定义成功标准，避免设定模糊的目标。

分析师还应区分可控变量和不可控变量，以明确可灵活调整的空间。确认与企业战略和价值观保持一致。保持定义简介扼要。精准的问题陈述可引导分析工作、防止范围蔓延，并确保团队围绕同一目标开展情景评估。

2. 收集数据并确定关键因素

首先建立常规经营基准模型。它可作为基准，依托当前及历史数据、现有趋势，预测在无重大突发扰动情况下最可能出现的结果。将财务报告、运营指标、客户洞察和市场调研作为数据使用。在此步骤中，分析师应确定对结果影响最大的核心变量。

分析师还应识别影响结果的关键驱动因素，如需求趋势、竞争行动或供应链。邀请行业专业人士验证各项假设、吸纳多元观点，有助于减少主观偏差。将分析结果精简汇总成简报，并重点突出影响最大的不确定性因素，这些因素将决定情景分析框架的构建。

3. 制定情景规划模板

情景分析流程的下一步是创建标准化模板以保证分析口径一致，可采用 Excel 格式或其他结构化表格平台完成。确定每个情景的共同要素，例如叙述性描述、关键假设、财务影响、风险和建议。

在这一步骤中，分析师应设定与当前决策相匹配的时间跨度，并制定统一标准指标，用于各类情景之间的对比分析。这些指标可以包括收入、利润率、资本要求和劳动力需求。

将这些指标与企业关键绩效指标 (KPI) 保持一致，然后定义定性元素。此步骤的输出通常是一个财务模型，企业使用该模型来测试不同的假设并查看它们如何影响关键指标。

4. 构建情景

模板设置完成后，下一步就是制定各类情景方案。分析师应根据实际问题，制定基本情景、最差情景、最佳情景等多种情景方案。有必要让整个组织的利益相关者介入，确保广泛了解潜在的情景。

识别关键变量，并根据历史数据和专业知识确定每个变量的适当范围。至关重要的是，设定的情景要具备合理性，不能过于极端。理解各类情景影响的另一种方式是情景建模，该方法可应用于情景分析中，用以量化其产生的影响。

5. 评估和评价各种情景

分析情景分析的结果以确定后续步骤。权衡每种情景的风险和机遇，然后制定战略应对或应急计划。必须深入分析每一种情景，并对比各类结果，观察是否呈现出一致规律。

6. 建立触发点并进行迭代

企业通常会基于分析结果，设定特定阈值或先行指标。如果某一变量超出特定阈值（例如货币贬值达到某一百分比），该分析将提供预先制定的应对行动路线图。必须持续追踪事态发展走向，并在获取新信息时及时更新分析结论。

情景分析的优势

以下是采用情景分析的一些主要优点：

  • 改善决策：通过评估多项结果，财务负责人可以根据数据和详细分析做出明智的决策。采用情景分析，能让相关利益者和财务负责人预判未来不同环境下可能发生的状况，帮助其为后续各类潜在变化提前做好准备。
  • 早期威胁检测：情景分析使组织能够通过模拟多种威胁场景来主动识别风险。通过运行各种情景，组织可以识别早期预警信号，并制定战略来降低风险。
  • 结果可衡量：情景分析可量化数据，并帮助组织衡量对关键绩效指标 (KPI) 的影响，从而做出更有效的数据驱动决策。该过程将定性风险和可能性转化为可操作的数据和可衡量的产出，增强对市场波动性和不确定性的韧性。
  • 协作提升：通过构建多种情景，该流程能够推动跨部门协作，并汇聚各方独到见解。该流程本身需要不同部门的意见，帮助确保全面了解业务驱动因素和不可预见的挑战。

现代情景分析

在财务领域，传统的制度性流程与方法正被人工智能 (AI) 驱动系统所取代。这句话在情景分析中尤为适用，AI 正在用自动化仿真取代手工静态建模，实现实时处理数据集。具体而言，财务建模中的 AI 正日益普及，彻底变革规划、预算编制与预测流程。

这些 AI 驱动的现代工具可以在几分钟内生成和测试数百至数千种情景，并发现人类分析师经常忽略的模式。它们还能在变量变动时即时重新计算，并实时优化各类情景。

IBM 和 Solar Coca-Cola（可口可乐在巴西的第二大装瓶商）的合作就是现代财务规划工具发挥作用的一个真实案例。在业务扩张与经营去中心化之后，Solar 亟需一套更完善的方式来处理数据报表与建模工作。

与 IBM 业务合作伙伴 CTI Global 展开合作后，双方随即着手搭建并落地一体化规划解决方案，不仅提升了各部门工作效率，也优化了整体报表输出质量。

“对于整个团队来说，我们每月可节省 5 到 7 天用于构建电子表格报告的时间，”Solar Coca-Cola 高级财务经理 Hermeson Anibal Marques 说。

通过整合 IBM Planning Analytics 所产生的洞察是多方面的，影响着整个公司和各级管理人员。此外，通过 Planning Analytics 的“假设分析”功能，Solar 的规划转型正在价值链的供应端展开。该工具帮助 Solar 公司掌握外部成本驱动因素对定价策略、市场需求等关键指标的影响，助力企业制定战略决策，并提升复杂业务的市场应变能力。

作者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

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