有效的业务影响分析 (BIA) 对于了解不同的业务职能部门及其对意外事件的响应情况至关重要。例如，虽然微处理器短缺可能会对游戏机制造企业的部分环节造成毁灭性影响，但对同一公司的人力资源部门却可能几乎毫无影响。

为了评估针对这一特定威胁制定行动计划的紧迫性，该公司需要知道受微处理器短缺威胁的业务环节为公司创造了多少收入。 如果游戏机在其收入中占有很高的比例，他们将很快制定一个强有力的计划。

完善的 BIA 可帮助利益相关者评估风险，进一步了解哪些业务环节对日常运营最关键。