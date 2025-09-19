长期以来，财务建模一直是预测未来业绩（包括收入、支出和现金流）的标准方法。它是“规划、预算、预测”三步流程的组成部分，该流程用于确定并制定组织的短期与长期财务目标。而传统模型则依赖手动更新电子表格和静态公式。

AI 驱动的系统可实现数据处理自动化、从新输入信息中学习，并持续优化财务预测。例如，AI 驱动的模型能快速精准地评估市场动态、企业财务报告或经济指标，随后更新预测以反映最新的洞察分析。

速度是 AI 在财务建模中的一大优势。AI 可减少数据收集与验证所花费的时间。它可以实时处理大型数据集，并发现人类财务分析师难以察觉的模式。这种能力强化了财务分析，并缩短了传统建模方法中常见的滞后时间。它还能将分析师从耗时的重复性工作中解放出来，使他们能够专注于更具价值的数据分析、解读与战略制定工作。

AI 技术还能带来更深入的洞察分析。它支持多种用例，如场景分析与敏感性分析、资本配置、投资规划、并购 (M&A) 评估及合规报告。AI 模型支持实时“假设分析”模拟，可测试需求变化、价格变动或外部冲击对结果的潜在影响，就未来可能出现的情况提供更全面的视角。

另一大优势是 AI 的风险检测能力。58% 的领军 CEO 认为，AI 将对安全与风险管理的提升产生变革性影响。1 金融领域的 AI 可扫描财务报表中的异常情况，或可能暗示欺诈行为或不稳定性的异常交易模式。通过及早发现这些风险评估中的危险信号，机构可采取预防措施。这种主动防范的方式在静态模型中更难实现。

代理式 AI、可解释 AI (XAI) 等近期创新成果，进一步推动了这一变革。代理式 AI 通过管理端到端工作流，进一步推进了财务自动化。它可以规划、执行并调整预测，同时仍为人类监督保留空间。XAI 通过揭示哪些变量会影响结果，提高了复杂模型的透明度——这在高度受监管的行业中是一项关键特性。

尽管如此，AI 并不会取代人类专业知识。模型可能会从其学习的数据中继承偏见，若未得到妥善监控，还可能生成有缺陷的输出结果。部分模型仍难以解读，尤其是采用先进机器学习算法（这类算法的运作方式类似“黑匣”）构建的模型。仍需专业建模人员运用 AI 无法复制的业务判断能力与场景理解能力，尤其是在将模型输出转化为实际决策时。

运用 AI 驱动的财务建模，能让团队更具前瞻性。当日常任务实现自动化后，分析师能够提供更精准的财务洞察分析与建议，并将自身角色从“报告过去”转变为“制定未来战略”。