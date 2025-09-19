长期以来，财务建模一直是预测未来业绩（包括收入、支出和现金流）的标准方法。它是“规划、预算、预测”三步流程的组成部分，该流程用于确定并制定组织的短期与长期财务目标。而传统模型则依赖手动更新电子表格和静态公式。
AI 驱动的系统可实现数据处理自动化、从新输入信息中学习，并持续优化财务预测。例如，AI 驱动的模型能快速精准地评估市场动态、企业财务报告或经济指标，随后更新预测以反映最新的洞察分析。
速度是 AI 在财务建模中的一大优势。AI 可减少数据收集与验证所花费的时间。它可以实时处理大型数据集，并发现人类财务分析师难以察觉的模式。这种能力强化了财务分析，并缩短了传统建模方法中常见的滞后时间。它还能将分析师从耗时的重复性工作中解放出来，使他们能够专注于更具价值的数据分析、解读与战略制定工作。
AI 技术还能带来更深入的洞察分析。它支持多种用例，如场景分析与敏感性分析、资本配置、投资规划、并购 (M&A) 评估及合规报告。AI 模型支持实时“假设分析”模拟，可测试需求变化、价格变动或外部冲击对结果的潜在影响，就未来可能出现的情况提供更全面的视角。
另一大优势是 AI 的风险检测能力。58% 的领军 CEO 认为，AI 将对安全与风险管理的提升产生变革性影响。1 金融领域的 AI 可扫描财务报表中的异常情况，或可能暗示欺诈行为或不稳定性的异常交易模式。通过及早发现这些风险评估中的危险信号，机构可采取预防措施。这种主动防范的方式在静态模型中更难实现。
代理式 AI、可解释 AI (XAI) 等近期创新成果，进一步推动了这一变革。代理式 AI 通过管理端到端工作流，进一步推进了财务自动化。它可以规划、执行并调整预测，同时仍为人类监督保留空间。XAI 通过揭示哪些变量会影响结果，提高了复杂模型的透明度——这在高度受监管的行业中是一项关键特性。
尽管如此，AI 并不会取代人类专业知识。模型可能会从其学习的数据中继承偏见，若未得到妥善监控，还可能生成有缺陷的输出结果。部分模型仍难以解读，尤其是采用先进机器学习算法（这类算法的运作方式类似“黑匣”）构建的模型。仍需专业建模人员运用 AI 无法复制的业务判断能力与场景理解能力，尤其是在将模型输出转化为实际决策时。
运用 AI 驱动的财务建模，能让团队更具前瞻性。当日常任务实现自动化后，分析师能够提供更精准的财务洞察分析与建议，并将自身角色从“报告过去”转变为“制定未来战略”。
金融与财务建模领域的 AI 为决策制定带来了全新的速度与精准度，改变了企业的竞争方式与分析师的工作方式。它在各市场引发了结构性变革——因为采用 AI 驱动模型的机构能以更快的速度采取行动，并实现更高的预测准确性。
这一变革正打破传统工作流。许多曾经由初级分析师执行的重复性任务如今已实现自动化，例如数据清洗、运行标准模型。如今，财务专业人员可以专注于解读、战略制定与监督，而非手动执行任务。对企业而言，这一转变可能意味着团队规模缩小，但同时对“分析判断能力”与“业务洞察分析”的要求也会提高。
AI 还在重新定义竞争格局。AI 能力更强的金融机构能更快地获得洞察分析，并在竞争对手之前据此采取行动。随着摩根大通、高盛、摩根士丹利等行业巨头将 AI 融入建模及其他领域，2小型企业与初创公司面临着适应变革的压力，否则就可能被淘汰。
商学院与培训项目正愈发重视数据科学、机器学习与生成式 AI，以帮助未来的分析师做好与先进系统协作的准备。3如今的金融素养还包括技术流畅性与模型治理能力。
AI 既带来了机遇，也伴随着风险。先进的 AI 模型可简化流程、改进风险管理，但也会导致企业依赖透明度并非始终如一的复杂算法。金融稳定委员会 (Financial Stability Board) 指出，尽管 AI 能带来诸多益处（如提升运营效率、助力合规、提供个性化金融产品、实现先进数据分析），但也可能加剧金融领域的某些脆弱性。4这使得透明度、可审计性和治理成为 AI 在金融领域发挥作用的核心要素。
AI 在财务建模中的重要性，与其带来的变革性影响息息相关。它不仅有助于生成更精准的预测，还能改变角色与工作流，同时推动新法规的出台。AI 正在重新构建财务建模，也在改变金融领域各个层面的运作方式。
传统财务建模以规则为基础。分析师在 Excel 或类似工具中构建模型，输入假设条件，然后计算输出结果（如预测、估值或场景分析）。这类模型具有透明度，但灵活性不足。它们的效果取决于输入的假设条件，且难以应对复杂性或快速变化的情况。
AI 财务建模由数据驱动，且具有适应性。它运用 AI 工具与技术，发现那些可能不明显的关联。这类模型会随着新数据的输入不断优化，从而更自然地适应市场变化与财务业绩变动。
推动 AI 财务建模发展的技术包括：
代理式 AI：这类系统被设计成具有自主性的“代理”，能够围绕目标进行规划、行动与调整，而非仅生成一次性输出结果。Gartner 预测，到 2028 年，33% 的企业软件应用程序将包含代理式 AI 功能，而在 2024 年这一比例还不到 1%。5
在财务建模中，代理不仅能进行预测，还能端到端处理工作流。例如，负责收入预测的代理可能会自动获取最新的销售与营销数据、在不同经济条件下运行场景分析，并为决策者更新数据仪表板。它并非提供单一输出，而是提供不断更新的洞察分析和建议。
此处代理式 AI 的作用是协作，而非替代。分析师仍需提供财务逻辑、解读结果并制定战略。代理则接管重复性的数据收集、计算与监控工作。
自动化工具：机器人流程自动化 (RPA) 与 AI 驱动的数据管道，为财务模型提供实时更新，减少手动收集和验证数据所花费的时间。
可解释 AI (XAI)：XAI 指能让复杂 AI 模型更透明、更易理解的技术。XAI 并非以“黑匣”形式输出预测结果，而是揭示哪些变量影响了预测，以及这些变量所占的权重。这种透明度在金融领域至关重要——监管机构、高管和利益相关者需要信任并审计预测背后的逻辑。
生成式 AI：这类模型能够从现有数据中生成新内容。在财务建模中，聚焦财务领域的生成式 AI 可起草管理报告、总结预测结果，或生成场景说明，以通俗易懂的语言解释“假设分析”的结果。这有助于弥合技术输出与高管决策之间的差距。在一项针对财务经理的调查中，他们认为生成式 AI 影响最大的领域是开展财务分析和制定预测。6
机器学习 (ML)：回归模型、决策树、随机森林、梯度提升和深度学习等算法，被用于预测收入、成本和市场动态。与静态公式不同，机器学习会不断根据新的输入重新校准，这使其在不确定性环境下的财务计划和预测中具有重要价值。
自然语言处理 (NLP)：这种技术支持 AI 从非结构化数据源中提取洞察分析，如财报电话会议记录、美国证券交易委员会文件和新闻报道。它可以帮助模型捕捉数字数据之外的情绪倾向或潜在风险。
预测性分析：这一过程结合了统计技术、机器学习和历史数据，用于预测可能出现的结果。在财务建模中，预测分析通过在销售、成本或风险发生前对其进行预测，从而优化规划。
时间序列预测模型：自回归积分移动平均 (ARIMA) 模型和长短期记忆 (LSTM) 神经网络等方法，可处理时序财务数据，在考虑季节性和波动性的同时预测未来市场趋势。
当您了解 AI 的运作方式后，其在财务建模过程中的价值会更加清晰。以下是一个收入预测的分步示例，展示了与传统模型相比，数据在 AI 模型中的流转方式：
在传统模型中，分析师会下载财务报表、市场数据和经济指标，然后将其输入或复制到电子表格中。借助 AI，这一步骤可实现自动化。数据管道会收集结构化信息（如销售额、定价和资产负债表项目）以及非结构化来源（如新闻稿、新闻甚至客户评论）。API 和自动化工具会用实时数据更新信息，这有助于确保预测始终处于最新状态。
人类分析师通常需要花费数小时检查错误、填补数据缺口并设置电子表格格式。而 AI 通过自动清理和标准化数据，可加快这一过程。对于文本数据，NLP 可将语言转化为可量化的特征（如情感分数），这些特征会影响收入趋势。
传统模型依赖分析师对关键因素的判断，例如与营销投入相关的销售增长。AI 则拥有更广阔的视角。算法会测试多种可能的变量，以找出哪些变量会推动收益增长。例如，算法可能会发现，网站流量或客户支持活动与广告支出同样重要。
AI 并非将数字代入固定公式，而是采用机器学习技术。回归、梯度提升甚至深度神经网络等方法，会从历史收入数据中学习。LSTM 神经网络等时间序列模型，能捕捉周期性模式，如节假日消费高峰。与此同时，NLP 可能会从财报电话会议或市场新闻中补充洞察分析。
检验传统模型的方式是判断其假设是否合理。AI 模型则通过统计方法检验，例如使用平均绝对误差等指标来衡量预测结果与实际结果的接近程度。如果模型未达到预期效果，则会对其进行调整并重新训练。
传统模型通常会基于假设输出单一数值，例如“今年收入预计增长 10%”。AI 模型则会生成更丰富的结果。它们能生成多种场景，甚至概率，例如“收入落在 9200 万美元至 1 亿美元之间的概率为 65%”。
每当有新数据输入时，传统电子表格都必须手动更新。AI 模型则会自动更新。如果发生突发变化（如供应链中断或消费者需求变化），模型会几乎即时调整并更新预测。
AI 财务建模提供的不仅仅是更快的数字运算。通过改变数据的收集、分析和应用方式，它为财务团队及财务计划和分析 (FP&A) 部门开启了新可能，助力其提供洞察分析、预判风险并指导战略。其优势包括：
从非结构化数据中获取更深入的洞察分析：NLP 让 AI 能够利用财报电话会议记录、市场新闻和客户情绪数据。而传统模型在很大程度上会忽略这类信息。这种方式为预测提供了更丰富的背景信息。
强化战略决策支持：由于重复性工作由 AI 处理，财务团队成为了更有力的业务合作伙伴。他们可以将更多时间用于解读结果和为管理层提供建议，而非维护电子表格。这一转变有助于企业优化资源，并使财务工作与更广泛的战略保持一致。
流程更快、效率更高：AI 减少了在数据录入、验证和电子表格更新等手动任务上花费的时间。分析师可专注于战略制定，而 AI 则自动化处理重复性流程。
可扩展性更强：AI 财务建模能处理比传统工具规模大得多的数据集。凭借这一优势，其更适用于需要实时开展全企业范围财务预测的复杂型全球性组织。
准确性更高：传传统模型受限于固定的假设条件，但 AI 模型会随着新数据学习而不断优化。它们可以捕捉业务或市场条件的变化，从而生成更准确、更贴合实际的预测。
场景规划更丰富：AI 可以快速运行数千种“假设分析”情景，展示在不同假设条件下结果会如何变化。这一优势使企业能够以静态模型无法企及的方式为不确定性做好准备，让领导者能够做出更明智的决策。
风险检测能力更强：通通过扫描结构化和非结构化数据，AI 能够标记异常情况、欺诈信号或财务压力的早期迹象。这一功能是实现稳定性和合规性的关键优势。
将 AI 应用于财务建模的过程并非畅通无阻。60% 的银行业 CEO 表示，为了利用自动化优势并提升竞争力，他们必须承担重大风险。7了解这些挑战对于在创新与责任及长期稳定性之间取得平衡至关重要。
偏见与公平：如果历史数据存在偏见，AI 模型往往会复制甚至放大这些偏见。因此，及早识别偏见是制定有效缓解策略的关键。
成本与可及性：构建和维护 AI 模型需要在基础设施、数据和人才方面投入资源。大型企业能更轻松地应对这一需求，而小型企业则处于不利地位。
网络安全与数据隐私：AI 模型依赖于敏感的财务和客户数据。保护这些信息免遭泄露或滥用是人们持续关注的问题。
数据质量与可用性：AI 模型的效果取决于其所学习的数据。不完整、不一致或存在偏见的数据集，可能会生成具有误导性的预测。
与旧版系统集成：财务团队通常依赖现有的企业资源计划 (ERP)、会计和报告模板。将 AI 集成到这些旧系统中，可能成本高昂且技术难度较高。
模型透明度：许多机器学习技术的运作方式类似于“黑匣”，导致分析师、高管或监管机构难以了解预测是如何生成的。这种透明度不足会引发信任和合规方面的挑战。
过度依赖自动化：尽管自动化可以提高效率，但它可能导致团队不加质疑地接受输出结果。若缺乏适当的人工监督，这会增加错误被遗漏的风险。
监管合规：金融机构必须满足可解释性和可审计性的严格标准。复杂的 AI 模型往往无法满足这些要求，从而引发治理问题。
技能差距：许多财务专业人员未接受过机器学习或数据科学培训。弥合这一差距需要财务团队开展新的培训、制定新的招聘策略并进行文化适应。
