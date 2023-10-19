人才引进策略是一个识别、吸引和招募合适求职者的流程，以满足组织当前和未来的人员需求。人才招募的核心是为组织吸引潜在求职者，并聘用符合空缺职位要求且适合组织的求职者。一项调查发现，48% 的组织（IBM.com 外部链接）表示，人才招募是 2024 年的首要任务。

策略规划用于帮助确保组织在正确的时间雇用适当的求职者担任合适的职位，以推动成功。有效的人才招募策略与人力资源策略相一致，而人力资源策略又反映了组织更广泛的策略。

麦肯锡估计，组织更换一名新员工需要花费55,000 美元（ibm.com 外部链接）。1 改进人才招募策略可以最大限度地降低寻找和雇用新员工的成本。

人才招募的流程通常包括职位分析、寻找求职者、筛选、面试、选拔和新员工入职。成功的人才招募通常还包含组织品牌推广，因为拥有积极品牌形象的雇主更有可能吸引人才。招聘策略用于与潜在求职者建立联系，包括在线招聘公告板（例如 LinkedIn、Indeed 等）、专业网络和社交媒体。

此外，还需要有吸引力且高效的求职者体验，以确保求职者顺利完成招聘流程。技术的进步使组织可以利用申请人跟踪系统 (ATS)、人工智能 (AI) 工具和数据分析，这些工具可以简化相关流程，帮助识别优秀的求职者并提高雇主与求职者互动的清晰度。

通过鼓励招聘经理寻找多元化的申请人并促进公平和包容的招聘流程，人才招募在有助于确保工作场所的多元、公平和包容 (DE&I) 方面发挥着关键作用。