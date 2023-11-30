虽然吸引顶尖人才至关重要，但留住和培养现有员工对于组织的长期成功和可持续发展也同样关键。投资于员工发展并在组织内部创造成长机会可以提高员工满意度并降低员工流动率。这为组织节省了招聘和培训新员工所需的时间和资源。

提升员工敬业度与体验、做好继任规划以及培育学习文化能带来多重好处，包括：为员工提供清晰的职业路径有助于避免领导力断层，并促进组织的整体成长与竞争力。所有这些都能吸引那些看重员工成长、学习和职业发展的求职者。

尽管如此，组织成功的基石仍然在于前瞻性的人才获取策略——它驱动增长、培养韧性，并使公司在未来岁月中保持持续的卓越。