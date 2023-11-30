如何制定成功的人才获取策略

候选人正在与人力资源经理进行面试

任何组织的成功都依赖于其吸引、留住和培养顶尖人才的能力。人才招募是指组织及其人力资源部门用于寻找、吸引、评估、雇用和留住发展所需的高素质新员工的持续战略和流程。

一个精心设计的人才获取策略已成为寻求获得竞争优势的组织的关键组成部分。全面的招聘策略超越了简单地填补空缺职位，它涵盖从识别组织需求到培养与潜在候选人关系的全方位 人才管理方法。

通过认识到战略性、前瞻性招聘方法的重要性，公司可以将自身定位为具有吸引力的雇主。这种方法可以培养一种文化，不仅能够吸引合适的候选人，还能促进长期的成功和可持续性。

行业时事通讯

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。每份时事通讯都包含取消订阅链接。您可以在此管理您的订阅或取消订阅。更多相关信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

什么是人才招募战略？

人才获取策略是组织为优化其人才获取——即识别、吸引与保留合适人才——而制定的全面计划。它包括一系列相互关联的流程和举措，旨在使组织的人才需求与其业务目标保持一致。该策略概述了寻找、筛选和甄选候选人的方法和流程，同时也关注员工保留和长期发展。

人才获取策略涉及运用多种招聘方法、技术和实践。它使人力资源专业人员及组织能够建立强大的雇主品牌，创造积极的候选人体验，并培养一支高效、多元且包容的员工队伍。一项有效的人才获取策略会持续适应行业趋势和候选人偏好的变化。它确保组织的人才获取工作保持竞争力和弹性。

AI 学院

让 AI 服务于人才

想要将人力资源挑战转化为机遇？了解组织如何能利用 AI 来协助招聘并培养适合其业务需求的人才。
转到视频集

制定成功人才获取策略的步骤

一项有效的人才获取策略包含旨在为组织当前及未来的招聘需求有效吸引、评估、甄选和保留顶尖人才的要素。创建成功的策略应包括以下步骤：

打造强大的雇主品牌

一个具有吸引力的雇主品牌可以使组织脱颖而出，使其成为对技能型专业人才具有吸引力的目的地。可以采取许多步骤来建立和提升雇主品牌，包括：

  • 定义雇主价值主张 (EVP)： 清晰阐明公司作为雇主的独特之处——其所代表的价值观及其提供的工作环境。强调独特的福利、机会和文化。
  • 创建引人入胜的招聘页面：在公司网站上构建一个条理清晰、信息丰富的招聘页面。描述申请流程。运用吸引人的内容、图片和视频来展示工作环境。
  • 收集并分享员工成功案例：让员工描述他们在公司工作的经历，包括职业发展、工作与生活平衡以及公司文化。
  • 利用社交媒体： 通过在社交媒体上分享公司新闻、员工故事和行业洞见，推广雇主品牌。与潜在候选人互动，并鼓励社区归属感。
  • 提供有竞争力的薪酬和福利：薪酬和福利达到或超过行业标准，并向潜在候选人明确传达这些优势。
  • 促进员工参与和成长： 营造支持性的工作环境，鼓励员工参与、专业发展和职业晋升。
  • 启动员工倡导计划： 鼓励员工成为品牌倡导者。为他们提供工具，以便在其个人社交媒体账号和职业网络中分享积极体验。
  • 推广多样性和包容性： 通过突出展示那些体现组织致力于打造多元包容工作场所的举措，拓宽顶尖候选人的来源。
  • 提供积极的候选人体验： 精简招聘流程，确保所有候选人都能获得流畅且积极的体验。保持沟通透明。
  • 强调工作与生活平衡： 展示任何灵活工作安排、健康计划或其他优先考虑员工健康与幸福感的举措。
  • 参加行业活动： 参与行业会议、网络研讨会、演讲活动、奖项竞赛及其他活动，以提升企业知名度并与潜在候选人互动。
  • 监测在线评价： 回应评价，无论是正面还是负面，以展现持续改进和解决问题的承诺。
  • 衡量影响力： 使用分析和指标评估品牌建设工作的成效。监测网站流量、申请率和员工推荐情况来衡量其成功与否。
  • 收集反馈并持续改进： 积极的候选人体验有助于塑造良好的雇主品牌形象。向经历招聘流程的候选人收集反馈。

评估当前及未来需求

对组织为实现其业务目标所需的当前及未来人才进行全面评估。

  • 进行组织分析： 确定需要新人才来支持公司当前及预期的业务目标与增长计划的关键领域。
  • 确定短期与长期人才需求： 区分紧急招聘需求与未来需求。优先考虑需要立即关注的职位。
  • 制定候选人画像： 为理想候选人创建人物画像，并根据成功所需的技能和资格，为每个职位撰写详细的职位描述。
  • 评估内部人才： 为鼓励员工保留，可甄选适合空缺职位的内部候选人，并评估现有员工是否可以通过技能提升或重新分配来胜任即将出现的职位。

定向寻找求职者

多样化的人才寻源渠道能有效连接更广泛的潜在候选人群。关键招聘渠道包括：

  • 公司官网： 在公司网站上维护一个及时更新的招聘页面，提供关于组织、职位空缺和申请流程的全面信息。
  • 招聘网站： 在诸如 Indeed、LinkedIn、Glassdoor 和 Monster 等热门招聘网站和职业网站上发布职位空缺，以触达活跃的求职者。
  • 招聘机构： 与专注于同行业的知名招聘机构和人事代理公司合作，以获得其人才库和招聘专长。
  • 社交媒体平台：使用 LinkedIn、Facebook、Twitter、Instagram 和 TikTok 来推广职位空缺、分享公司文化并与潜在候选人互动。
  • 员工推荐： 鼓励现有员工从其职业网络中推荐潜在候选人。实施员工推荐计划，激励员工推荐合格的候选人。
  • 社交活动： 参加行业特定的社交活动和招聘会，与潜在候选人建立联系，并在行业内构建关系网络。
  • 专业协会： 参与相关的专业协会和团体，以触达活跃在同一领域的候选人。
  • 员工校友网络： 与可能有意回归或推荐其他合格候选人的前员工重新建立联系。
  • 在线论坛和社区：参与有专业人士讨论相关话题的在线社区和行业群组，提高对工作机会的关注。
  • 人才市场：深入了解在线人才市场和自由职业平台，为短期空缺或特殊项目寻找自由职业者和独立承包商。
  • 主动寻访： 通过电子邮件、职业社交平台上的消息或电话联系潜在候选人，介绍公司并探讨相关机会。 

建立有效的筛选流程

实施结构化且全面的筛选流程有助于评估候选人的技能组合、资历及文化契合度。要建立有效的筛选流程：

  • 审阅简历和求职信： 评估候选人的资历、相关经验以及与职位要求的匹配度。寻找与该职位相符的关键成就、技能和职业发展轨迹。
  • 进行电话筛选：评估候选人的沟通技巧、职业素养以及对职位的总体适配性。
  • 实施技能测评：通过测试或作业评估候选人的技术技能、解决问题能力和与工作相关的能力。
  • 安排多轮面试或小组面试： 通过安排关键利益相关者进行单独面试或小组面试，收集关于每位候选人职位适配性的多元视角。
  • 包含行为面试： 运用行为面试了解候选人过去的行为，并评估他们可能如何应对工作场所中的特定情境。
  • 评估文化契合度： 在面试过程中，评估候选人与公司文化及价值观的契合度。通过提问来评估其工作风格和偏好的工作环境。
  • 核实背景信息： 联系所提供的证明人以核实候选人工作经历、技能和成就的准确性。
  • 进行背景调查： 包括工作经历验证、学历验证和犯罪记录核查。此类验证能确保候选人资质符合必要要求。
  • 评估软技能：在面试过程中评估候选人的软技能，如沟通、团队合作、适应能力和领导潜力。

改善候选人体验

以下是一些改善候选人体验的有效方法：

  • 提供清晰的沟通： 确保在整个招聘过程中向候选人告知后续步骤和预期时间线。
  • 简化申请流程： 尽量减少所需步骤，并优化申请平台，确保用户友好。
  • 撰写透明的职位描述： 明确列出职位职责、任职资格和期望，并提供对公司文化和价值观的深入介绍。
  • 组织有吸引力且尊重人的面试： 确保面试组织有序、体现尊重且富有吸引力，面试官应准备充分、提问切题。
  • 个性化候选人互动： 根据候选人特点调整互动方式，创造个性化且有意义的体验。
  • 提供建设性反馈： 就候选人的优势和可发展领域提供具体的见解，帮助他们了解如何在职业上改进和成长。
  • 确保一致的雇主品牌形象： 确保候选人体验与雇主品牌保持一致。在信息传递、沟通风格和整体候选人互动上保持一致性。
  • 提供及时响应且易于获取的支持： 让候选人能够轻松联系到招聘团队或招聘专员以获取指导和支持。
  • 跟进反馈： 无论是否录用，都应表示感谢并就其申请状态给予明确回复。鼓励他们与公司保持联系，关注未来机会。
  • 收集反馈： 实施满意度调查，收集对整个招聘流程的反馈。利用这些反馈找出候选人体验中需要改进的环节。

运用数据与分析

通过数据驱动的洞察，组织可以做出明智决策、优化招聘流程并提升整体招聘质量。以下是在人才获取策略中运用数据与分析的几种方式：

  • 预测人才需求：分析历史数据和就业市场趋势，以预测未来的人才需求。这有助于预判招聘需求，并提前主动寻找和吸引优秀候选人。
  • 寻源渠道绩效分析： 跟踪并研究不同招聘渠道（如招聘网站、社交媒体和招聘机构）的表现。
  • 候选人旅程评估： 识别招聘流程每个阶段潜在的瓶颈或可改进环节。这有助于创造更顺畅、更高效的体验。
  • 申请与招聘指标： 运用申请完成率、招聘周期、单次招聘成本和招聘质量等指标来衡量招聘策略的有效性。
  • 候选人评估与甄选： 实施数据驱动的评估工具与技术，基于技能、胜任力和文化契合度客观地评估候选人。
  • 雇主品牌认知分析： 监测并分析在线评价、社交媒体提及和候选人反馈，以评估雇主品牌的认知状况。
  • 多样性与包容性： 分析候选人人口统计数据、招聘结果和员工留任情况，以识别营造更具包容性环境的机会。
  • 投资回报率 (ROI) 分析： 评估不同招聘举措和策略的投资回报率，以衡量其在吸引和留住顶尖人才方面的有效性。分析与每项举措相关的成本和效益。
  • 人才管理预测分析： 运用预测分析识别潜在的高绩效候选人，预测员工留任率，并 制定人才管理策略

运用实用技术

技术可以在提升人才获取策略的各个方面发挥关键作用。它能使组织精简招聘流程、改善候选人体验并做出数据驱动的招聘决策。以下是技术可作为综合人才获取策略一部分的几种应用方式：

  • 申请人跟踪系统 (ATS)： 实施 ATS 有助于实现招聘流程的自动化与精简，从职位发布到管理候选申请均可涵盖。ATS 平台使招聘人员能够跟踪候选人进展、安排面试并高效地与申请人沟通，从而建立更有序、高效的招聘流程。
  • AI 驱动的寻源与筛选： AI 可以帮助分析简历、评估候选人匹配度，甚至进行初步筛选，使招聘人员能更有效地识别顶尖人才。
  • 视频面试： 通过使用视频面试平台，可以节省时间和资源，并对候选人的沟通技巧和仪表有更全面的了解。
  • 员工推荐软件： 使员工能够推荐潜在候选人并跟踪其推荐的进展状态。这项技术可以简化员工推荐流程。
  • 虚拟活动与招聘会： 利用在线平台举办虚拟招聘会和活动，以连接更广泛的候选人群并展示雇主品牌。
  • 数据分析与报告工具： 数据驱动的洞察可以帮助招聘人员做出明智决策，识别招聘流程中的瓶颈，并优化招聘策略。
  • 移动设备招聘应用程序： 开发便于移动设备使用的招聘应用和平台，使候选人能够方便地申请职位、提交简历并与招聘人员互动。
  • 候选人关系管理 (CRM) 系统：CRM 系统可帮助招聘人员维护潜在候选人数据库，长期培养关系，并为每位候选人提供具有吸引力的个性化体验。

融入多样性与包容性

将多样性与包容性举措纳入招聘可以带来诸多益处：提升创新、增强员工士气以及塑造积极的雇主品牌。以下是多样性与包容性对人才获取策略至关重要的更多原因：

  • 增强创新与创造力： 多元化的员工队伍汇聚了具有独特视角、经验和背景的个人。这种多样性促进创新、创造力和新想法的产生。
  • 提升员工绩效： 重视多样性的包容性工作场所通常能提升员工士气、参与度和整体工作满意度。
  • 拓宽人才库： 在人才获取过程中践行对多样性与包容性的承诺，可以扩大候选人才库，使组织能够吸引和留住各类顶尖人才。
  • 更好地理解客户需求： 来自不同背景的员工能使组织开发出更契合多元化市场需求的产品与服务。
  • 积极的雇主品牌形象： 优先考虑多样性与包容性的公司通常被视为进步、包容且具有社会责任感，从而对求职者更具吸引力。
  • 法律与伦理合规： 强调多样性与包容性确保组织遵守反歧视法律，并在工作场所促进公平与公正。
  • 适应人口结构变化： 多元包容的工作环境能更好地应对文化差异、适应人口结构变化，并与多元化的客户群有效互动。

将多样性与包容性融入人才获取策略需要一套综合的方法。这包括创建包容性的职位描述、实施无偏见的招聘实践、提供多元化培训以及培养包容性工作场所文化。通过优先考虑多样性与包容性，组织能够打造一支更具活力、创新力和韧性的员工队伍，更好地反映其运营所在的多元化社会。

建立人才管道

建立人才管道涉及主动识别并与潜在候选人建立关系，即使当前并无即时职位空缺。以下是建立人才管道之所以成为人才获取策略重要组成部分的原因：

  • 主动招聘： 通过预先与潜在候选人建立关系，公司可以减少在将来职位空缺出现时填补该职位所需的时间和资源。
  • 缩短招聘周期： 拥有一个随时可用的预先筛选的候选人库，组织可以迅速接洽和评估，从而加快决策和入职流程。
  • 战略继任规划：完善的人才储备管道使组织能够识别并培养内部人才，使其胜任未来的领导岗位和关键职位。
  • 降低招聘成本： 通过持续与潜在候选人保持互动，组织可以减少对外部招聘人员、招聘网站和其他招聘渠道的依赖。
  • 提升候选人质量： 长期培养与候选人的关系，使组织能够更深入地了解他们的技能、经验和文化契合度。
  • 提升雇主品牌形象： 维护一个人才管道展示了组织对 人才发展 和招聘的承诺，从而提升了雇主品牌。
  • 提高敏捷性和灵活性：拥有合格候选人储备库，使组织能够迅速应对新出现的机遇和挑战。
  • 建立长期关系： 即使这些候选人未被立即选中担任某个职位，定期互动也能创造积极的候选人体验。

评估与调整

定期评估使组织能够识别需要改进的领域，做出必要的调整，并使人才获取策略与业务不断变化的需求保持一致。以下是组织评估其人才获取策略的几种方式：

  • 关键绩效指标 (KPI)： 设定并监测与人才获取流程相关的具体KPI，例如职位填补周期、单次招聘成本、招聘质量和候选人满意度。定期追踪这些指标有助于深入了解招聘流程的效率和成效，并识别需要改进的领域。
  • 候选人反馈与调查： 向经历过招聘流程的候选人收集反馈，以了解他们的体验、对品牌的认知和整体满意度，并发现提升候选人体验的机会。
  • 数据分析与报告：评估不同招聘渠道的绩效、候选人质量以及各类招聘举措的成功率。
  • 持续流程改进： 向招聘人员、招聘经理及参与人才获取流程的其他利益相关者征求反馈，以识别瓶颈、精简工作流程并实施最佳实践。
  • 人才市场分析： 定期进行人才市场分析，以了解新兴技能需求、行业趋势和劳动力市场变化，并相应地调整人才获取策略。
  • 内部利益相关者参与：与内部利益相关者沟通，包括高层领导、人力资源管理和招聘经理，收集关于人才招募战略有效性的洞察分析。

发展与留住员工

虽然吸引顶尖人才至关重要，但留住和培养现有员工对于组织的长期成功和可持续发展也同样关键。投资于员工发展并在组织内部创造成长机会可以提高员工满意度并降低员工流动率。这为组织节省了招聘和培训新员工所需的时间和资源。

提升员工敬业度与体验、做好继任规划以及培育学习文化能带来多重好处，包括：为员工提供清晰的职业路径有助于避免领导力断层，并促进组织的整体成长与竞争力。所有这些都能吸引那些看重员工成长、学习和职业发展的求职者。

尽管如此，组织成功的基石仍然在于前瞻性的人才获取策略——它驱动增长、培养韧性，并使公司在未来岁月中保持持续的卓越。

人才获取与 IBM

作为领先的人才获取与技能发展咨询公司，IBM Consulting 与客户紧密合作，量身定制符合其招聘与技能培养需求的解决方案。无论您希望应对高流动率、升级招聘技术栈、提升劳动力生产率、解决技能短缺问题，还是为多元化员工队伍创造有效的学习体验，IBM 都能在咨询、技术及托管服务领域提供定制化的策略与工具。

作者

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think
相关解决方案
人力资源和人才转型咨询

以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。

 深入了解 HR 转型服务
人力资源流程自动化

使用 IBM watsonx Orchestrate 加速人力资源流程并自动执行繁琐的任务。

         探索 watsonx Orchestrate
    面向 HR 解决方案的 AI

    利用生成式 AI 解决方案简化 HR 流程、增强决策能力并推动业务成果。

             深入了解 AI 人力资源解决方案
      采取后续步骤

      以 AI 为核心，重塑并实现 HR 的现代化改造，以实现更好的业务成果，并释放员工和工作潜能。

       

       

             深入了解人力资源服务 探索人工智能服务