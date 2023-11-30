人才获取策略是组织为优化其人才获取——即识别、吸引与保留合适人才——而制定的全面计划。它包括一系列相互关联的流程和举措，旨在使组织的人才需求与其业务目标保持一致。该策略概述了寻找、筛选和甄选候选人的方法和流程，同时也关注员工保留和长期发展。
人才获取策略涉及运用多种招聘方法、技术和实践。它使人力资源专业人员及组织能够建立强大的雇主品牌，创造积极的候选人体验，并培养一支高效、多元且包容的员工队伍。一项有效的人才获取策略会持续适应行业趋势和候选人偏好的变化。它确保组织的人才获取工作保持竞争力和弹性。
一项有效的人才获取策略包含旨在为组织当前及未来的招聘需求有效吸引、评估、甄选和保留顶尖人才的要素。创建成功的策略应包括以下步骤：
一个具有吸引力的雇主品牌可以使组织脱颖而出，使其成为对技能型专业人才具有吸引力的目的地。可以采取许多步骤来建立和提升雇主品牌，包括：
对组织为实现其业务目标所需的当前及未来人才进行全面评估。
多样化的人才寻源渠道能有效连接更广泛的潜在候选人群。关键招聘渠道包括：
实施结构化且全面的筛选流程有助于评估候选人的技能组合、资历及文化契合度。要建立有效的筛选流程：
以下是一些改善候选人体验的有效方法：
通过数据驱动的洞察，组织可以做出明智决策、优化招聘流程并提升整体招聘质量。以下是在人才获取策略中运用数据与分析的几种方式：
技术可以在提升人才获取策略的各个方面发挥关键作用。它能使组织精简招聘流程、改善候选人体验并做出数据驱动的招聘决策。以下是技术可作为综合人才获取策略一部分的几种应用方式：
将多样性与包容性举措纳入招聘可以带来诸多益处：提升创新、增强员工士气以及塑造积极的雇主品牌。以下是多样性与包容性对人才获取策略至关重要的更多原因：
将多样性与包容性融入人才获取策略需要一套综合的方法。这包括创建包容性的职位描述、实施无偏见的招聘实践、提供多元化培训以及培养包容性工作场所文化。通过优先考虑多样性与包容性，组织能够打造一支更具活力、创新力和韧性的员工队伍，更好地反映其运营所在的多元化社会。
建立人才管道涉及主动识别并与潜在候选人建立关系，即使当前并无即时职位空缺。以下是建立人才管道之所以成为人才获取策略重要组成部分的原因：
定期评估使组织能够识别需要改进的领域，做出必要的调整，并使人才获取策略与业务不断变化的需求保持一致。以下是组织评估其人才获取策略的几种方式：
虽然吸引顶尖人才至关重要，但留住和培养现有员工对于组织的长期成功和可持续发展也同样关键。投资于员工发展并在组织内部创造成长机会可以提高员工满意度并降低员工流动率。这为组织节省了招聘和培训新员工所需的时间和资源。
提升员工敬业度与体验、做好继任规划以及培育学习文化能带来多重好处，包括：为员工提供清晰的职业路径有助于避免领导力断层，并促进组织的整体成长与竞争力。所有这些都能吸引那些看重员工成长、学习和职业发展的求职者。
尽管如此，组织成功的基石仍然在于前瞻性的人才获取策略——它驱动增长、培养韧性，并使公司在未来岁月中保持持续的卓越。
作为领先的人才获取与技能发展咨询公司，IBM Consulting 与客户紧密合作，量身定制符合其招聘与技能培养需求的解决方案。无论您希望应对高流动率、升级招聘技术栈、提升劳动力生产率、解决技能短缺问题，还是为多元化员工队伍创造有效的学习体验，IBM 都能在咨询、技术及托管服务领域提供定制化的策略与工具。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
使用 IBM watsonx Orchestrate 加速人力资源流程并自动执行繁琐的任务。
利用生成式 AI 解决方案简化 HR 流程、增强决策能力并推动业务成果。