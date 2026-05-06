静态预算是一种固定的财务计划，无论实际结果和绩效如何，均保持不变。
既定的支出和收入目标为组织提供了一个恒定基准，为团队衡量实际业绩和支出提供了参照。
静态预算在特定期间内保持不变，无论实际销售额、成本或外部条件如何。这种方法通常被称为固定预算。静态预算为财务团队提供了一种结构化的方式来管理明细科目，包括工资、销货成本 (COGS)、发票或财务报表。
现代财务组织通常同时使用静态预算和弹性预算来管理规划、预测和预算编制。主要区别在于，静态预算提供简洁性，而弹性预算在实际业绩偏离固定预算预测时允许灵活调整。支持人工智能的 FP&A 工具有助于构建和分析这两种预算，以最大限度发挥财务管理职能。
人工智能 (AI)、自动化 和机器学习 (ML) 技术正日益变革财务计划和分析 (FP&A) 职能，通过自动化任务、推动数据驱动决策并提高准确性。
了解静态预算最简单的方式是通过一个实际示例。假设某营销部门想要编制下一季度的预算。营销负责人收集历史数据并预测 财务结果，从而编制静态预算，其中包括收入、销货成本和运营费用。
季度末，财务团队将实际支出与原始静态预算数字进行比较，以计算差异。当实际支出超过静态预算时，即为不利差异。当支出低于预算时，即为有利差异。
完成所有数字的比较后，该部门可以分析其分配情况并评估未来的支出决策。静态预算作为组织核心的一致参考点，团队在设定方向或财务目标时依赖它。
静态预算差异或差异分析，衡量实际支出与期前设定的固定预算之间的差额。
公式为：实际结果 – 静态预算金额 = 静态预算差异
该公式有助于财务团队衡量部门预算在何处偏离了原计划，并让业务领导者了解现金流波动是否与固定成本保持一致。
有三种可能的差异结果：
此外，组织可能还会考虑销售量差异。这种方法将销售量指标分离出来，帮助团队专注于销售波动的影响。
静态预算未将运营背景或外部条件纳入分析，这是在选择适合财务业绩的预算方法时的一个重要因素。
静态预算与弹性预算的核心差异在于响应性。当运营可预测且成本结构保持稳定时，组织会使用静态预算。弹性预算具有适应性，可在整个预算期间实时调整，反映实际活动水平。
弹性预算会考虑超支、节支、不断变化的市场条件以及可变成本。初创企业、非营利组织、餐厅和零售商因其业务性质不断变化，可从弹性预算中受益。
对于具有严格成本控制的组织（如政府机构或高度稳定的公司），静态预算是一种有效的方法。
虽然静态预算并非适合每个组织，但在适当的情况下，它可以作为弹性预算的补充。 对于即将迎来增长或预计出现一波业务活动高峰的组织来说，这种混合方法可能是一个绝佳选择。
如果组织正面临竞争压力或季节性波动，弹性预算很可能是最佳方法。然而，在后续阶段，固定预算仍然可能是合适的选择。
稳定预算对组织有多种不同用途。当组织成本可预测时，固定预算计划能提供一种简洁明了的结构：
静态预算因其管理简单且提供清晰的财务基准，成为组织的 常见选择。这种结构使得加强纪律、设定支出限额和衡量成功变得更加容易。
静态预算虽具备诸多优点，但也有一些组织应当考虑的 局限性：
从这些挑战得出的主要结论是，单纯使用静态预算可能并非正确的预算方法。然而，当与其他方法配合使用时， 静态预算能够帮助组织实现财务目标，并制定明确的 成本分配方案。
在制定静态预算时，对预测和成本规划保持现实态度至关重要。一经确定，数字将保持不变，因此准确性尤为关键。
设定与组织财务周期相符的静态预算时间框架。
通常情况下，这一 时间框架为年度预算，并可分解为月度或季度目标。所选的时间跨度应是能够进行可靠预测的。
收集必要的历史绩效数据，并针对已知变化（如更新的定价或市场扩张）对数字进行调整。
此外，财务团队还应估算固定成本，这类成本不论生产水平如何都保持不变。现代 FP&A 工具可读取 Excel 电子表格并分析数据，从而生成任意时期的预期收入。
评估与企业相关的可变成本。 这些费用随生产或销售水平波动，例如原材料成本或人工成本。
该可变成本以相对于历史收入的平均成本百分比来计算。然后，将此比率应用于预测期。
在所有估算完成后，分配预算金额。
从战略角度为各部门排定优先级，并确保部门负责人尽早参与流程，以明确责任与对齐目标。
跟踪各项假设，并在发布预算前征求利益相关方批准。
在完成必要的签核后，将计划发布到共享电子表格或整合财务规划软件中，供所有利益相关方查看。建立当支出超出限额时以及例外情况需批准时的处理方案。
静态预算并非每个组织都适用——尽早识别这一点能节省时间和资源。在确定采用前，请考虑以下最佳实践。
任何考虑采用静态预算的组织首先需要做详尽的研究。
财务团队应收集有关商业环境的信息，并了解市场状况可能带来的影响。团队应梳理出所有关键假设，并在其发生前分析潜在的薄弱环节。
财务团队将分析过往预算和绩效，以计算支出和收入的基线数据。
最好做出保守的收入预测，避免过度承诺资源。没有组织愿意陷入无法满足业务需求或不得不全盘重新配置计划的境地。
静态预算计划需要各部门之间保持畅通的沟通渠道。
这种透明度可确保所有团队和经理理解目标及他们在流程中的角色。财务团队可采用多种沟通形式，如书面文件、视频演示或定期安排的会议。
静态预算有其自身优势。但当意外变化发生时，财务团队应制定无需全盘重写预算计划的应急方案。
设置防护栏可保护组织，并有助于在意外事件面前保持核心路线图完好无损。
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