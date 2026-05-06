既定的支出和收入目标为组织提供了一个恒定基准，为团队衡量实际业绩和支出提供了参照。

静态预算在特定期间内保持不变，无论实际销售额、成本或外部条件如何。这种方法通常被称为固定预算。静态预算为财务团队提供了一种结构化的方式来管理明细科目，包括工资、销货成本 (COGS)、发票或财务报表。

现代财务组织通常同时使用静态预算和弹性预算来管理规划、预测和预算编制。主要区别在于，静态预算提供简洁性，而弹性预算在实际业绩偏离固定预算预测时允许灵活调整。支持人工智能的 FP&A 工具有助于构建和分析这两种预算，以最大限度发挥财务管理职能。

人工智能 (AI)、自动化 和机器学习 (ML) 技术正日益变革财务计划和分析 (FP&A) 职能，通过自动化任务、推动数据驱动决策并提高准确性。