自计算机问世以来，科学家们就制定了一些基准，如用于评估机器的“智能”水平的图灵测试。不久之后，围绕机器智能的争论又转入对其意识或感知能力的讨论。

虽然关于 AI 意识的讨论早在 2000 年代初便已开始，但大型语言模型的普及、消费者对 ChatGPT 等生成式 AI 工具的访问，以及《华盛顿邮报》1对前 Google 工程师 Blake Lemoine 的采访，重新点燃了人们对以下问题的兴趣：AI 有感知能力吗？

Lemoine 告诉《华盛顿邮报》：Google 的人工智能聊天机器人生成器 LaMDA 之所以具有感知能力，是因为它开始谈论权利和人格，且似乎已意识到了自身的需求和感受。

但是，Google 的伦理学家已公开否认这些说法。Meta 公司的 AI 研究负责人 Yann LeCun 告诉《纽约时报》2，这些系统还不够强大，因而无法实现“真正的智能”。目前，各主要专家的共识是：AI 不具备感知能力。