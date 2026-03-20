现场服务管理 (FSM) 中的远程视觉协助

远程视觉协助 (RVA)，有时称为远程支持或远程协助，是一种数字支持能力，允许专家通过实时直播视频远程提供技术帮助。
借助 RVA，组织可以通过移动设备和智能眼镜传输的视频流，为现场客户和技术人员提供支持。
在企业层面，RVA 是 现场服务管理 (FSM) 的关键组成部分，FSM 涉及协调在公司场所以外工作的员工。 它广泛应用于制造业、公用事业和医疗保健等许多行业，以加快问题解决速度、提高首次修复率 (FTFR) 并改善整体客户体验。
除了实时视频，RVA 还使用配备增强现实 (AR) 工具的远程支持平台，使员工和客户更容易协作。借助远程支持平台和实时视频流，远程专家可以观察另一地点的真实环境并提供视觉支持。
根据最新报告，AR RVA 市场规模庞大且稳步增长。2023 年其市场估值为 16 亿美元，预计到 2030 年将达到 140 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 35%。1
RVA 工具正在将传统的远程支持实践从基于语音的故障排除转变为复杂的视觉体验。现场的技术人员和客户只需通过短信链接与客服代表打开视频支持会话，并共享实时视频流。然后，专家可以使用简单易操作的叠加层来协助他们。
RVA 在团队需要在多个地点维护设备和基础设施的行业中非常有用。利用远程支持平台的客户支持团队和现场技术人员无需到场即可实时提供技术支持，减少停机时间，避免上门服务，并帮助简化维护工作流。
AR、视频流和计算机视觉的技术突破，加上移动设备的广泛普及，正在推动 RVA 向前发展。这些进展共同使客户和现场技术人员能够与远程专家实时共享其物理环境，并获得详细指导。
RVA 通常遵循五个步骤。
当客户或技术人员需要解决问题或排查特定故障时，可以发起视觉协助会话。通常，他们通过移动应用程序发起视频通话 ，该通话链接可通过安全文本共享 。
在执行复杂任务时，一些技术人员 通常会佩戴智能眼镜等可穿戴 头戴设备，以便腾出双手。
建立连接后，需要帮助的技术人员或客户将其实时视频流发送给远程专家。专家利用实时视频流，指导他们完成解决问题所需的步骤。
与传统的支持交互不同，RVA 增强的交互允许专家直接观察问题，通常能加快问题解决速度。
视觉协作涉及远程专家与客户或技术人员直接互动并提供视觉支持。
专家通常依赖数字工具来增强协作能力，包括以下功能：
先进的 RVA 平台有时直接连接到企业工作流和现场服务管理 (FSM) 系统，允许从联络中心或维护系统直接发起支持会话。
此功能使组织能够记录工作、跟踪服务事件并自动化后续流程。
每个视觉协助会话都是企业深入了解其流程的机会。组织可以将录制的远程视频、带注释的截图和记录在案的逐步流程添加到其知识库中。
随着时间的推移，这些资料库可以支持入职培训、培训以及面向客户和工人的广泛自助服务资源。
虽然组织根据其行业和规模的不同，需求差异很大，但以下是强大的 RVA 解决方案应提供的一些核心功能：
现代远程视觉协助 (RVA) 解决方案为组织提供了许多优势。从改进维护工作流到加强记录保存和客户互动，以下是在企业层面部署 RVA 的主要益处：
为了实施强大的远程视觉协助 (RVA)，企业通常采用结构化的五步方法：
远程视觉协助 (RVA) 与其他数字支持技术类似，但它在远程连接客户和现场技术人员与能够帮助解决问题的专家方面具有独特性：
许多类型的组织和行业依赖远程视觉协助 (RVA) 来提高运营效率、减少停机时间、降低维护成本并为客户和技术人员提供更好的支持。以下是 RVA 在不同领域中的应用示例。
现场服务技术人员在现场经常遇到设备或装置的问题。RVA 使他们能够通过实时视频流与远程专家连接，并即时获得关于如何解决问题的可视化指导和逐步说明。RVA 有助于提高 FTFR，并减少现场服务技术人员进行后续访问的可能性。
联络中心越来越多地依赖 RVA 功能（如视频支持），允许客户通过文本链接发起视觉协助会话，并通过智能手机摄像头展示其产品问题。这种方法加快了问题排查和解决速度，并改善了整体支持体验。
制造业通常需要专业知识来维修复杂机械。维护技术人员依赖 RVA，通过实时视频与不在现场的专家共享状况，并利用注释和叠加层进行维修。
RVA 帮助临床医生远程连接并协作，以设置设备和执行专门程序。通过使用实时视频流，专家远程提供指导，节省了前往医疗机构的差旅成本和资源。
需要让新员工入职以使用新设备或系统的组织，依赖 RVA 进行培训。AR 叠加层和远程视频向新员工展示如何在通过远程视频观察他们的经验丰富的专业人员指导下执行任务。用于入职培训的 RVA 加速了技能发展，并减少了对面对面培训的依赖。
借助人工智能驱动的洞察与自动化技术，对您的资产进行管理、维护与优化。
使用 AI 和数据洞察分析自始至终优化资产性能。
借助人工智能驱动的战略规划与转型方案，将可持续发展目标转化为实际行动。