现场服务管理 (FSM) 中的远程视觉协助

借助 RVA，组织可以通过移动设备和智能眼镜传输的视频流，为现场客户和技术人员提供支持。

在企业层面，RVA 是 现场服务管理 (FSM) 的关键组成部分，FSM 涉及协调在公司场所以外工作的员工。 它广泛应用于制造业、公用事业和医疗保健等许多行业，以加快问题解决速度、提高首次修复率 (FTFR) 并改善整体客户体验。

除了实时视频，RVA 还使用配备增强现实 (AR) 工具的远程支持平台，使员工和客户更容易协作。借助远程支持平台和实时视频流，远程专家可以观察另一地点的真实环境并提供视觉支持。

根据最新报告，AR RVA 市场规模庞大且稳步增长。2023 年其市场估值为 16 亿美元，预计到 2030 年将达到 140 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 35%。1

RVA 工具正在将传统的远程支持实践从基于语音的故障排除转变为复杂的视觉体验。现场的技术人员和客户只需通过短信链接与客服代表打开视频支持会话，并共享实时视频流。然后，专家可以使用简单易操作的叠加层来协助他们。

RVA 在团队需要在多个地点维护设备和基础设施的行业中非常有用。利用远程支持平台的客户支持团队和现场技术人员无需到场即可实时提供技术支持，减少停机时间，避免上门服务，并帮助简化维护工作流。