虽然产品工程和产品开发是密切相关的术语，偶尔也会交替使用，但它们指代的是不同的流程。产品开发流程包括创建新产品的整体非技术性工作，还涉及市场营销和销售等发布后活动。产品工程的范围比较有限。通常它侧重于技术规范、材料、制造以及技术或软件集成等工程功能。虽然这两个流程均对成功创建和推出新产品至关重要，但产品工程只是更广泛的产品开发框架的一个专属子集。
产品工程流程涉及各个团队和利益相关者之间的协作，以确保最终产品的成功开发和交付。团队构成可能会因组织和产品性质而异。通常，团队成员可包括：
这可包括软件工程师和开发人员、执行测试和验证的质量保障团队或从事产品设计物理方面工作的硬件工程师，例如机械工程师。
执行高层可能会参与为产品开发提供总体方向、支持和资源。
采购专家和财务团队可以与产品工程团队合作。这些专家有助于确保在产品开发过程中使用最优质的材料，且这些材料符合项目预算。
根据产品的不同，可能会需要法务委员会或合规专家来确保产品符合相关法律和法规。
产品经理负责制定组织路线图和产品策略。
虽然没有适用于所有组织的单一产品工程路线图，但敏捷的系统化流程中通常会包含一些核心要素。
这些阶段可确保在设计和构建产品时同时考虑到业务需求和最终用户。对结果进行测试、迭代、验证和持续监控，可确保创新在技术可行性和预算考虑因素之间取得平衡。鉴于产品工程流程的复杂性，部分组织可能会选择与专门从事产品工程服务或项目管理且经验丰富的第三方公司签订合同，以简化相关任务。
与产品设计一样，产品工程始于集思广益和产品创意的概念化。尽管工程师自己通常不会参与市场研究，但在此开发阶段，他们可能会考虑到产品的作用、技术可行性、上市时间和其他外部需求，努力将客户需求等抽象概念转化为有形的产品规格。这一阶段还可能涉及收集深入的数据、确定系统要求和概述功能。
最终确定创意之后，工程师就会开始设计阶段，创建详细的产品框架图、规格、图纸和模型。此阶段可能包括使用计算机辅助设计工具 (CAD) 来开发二维和三维模型。工程师将设计并构建原型，并在产品投入全面生产之前对其进行构建和测试，以验证产品。可以构建多个原型来协助困难的问题解决过程。在软件工程中，工程师可能会在此阶段定义产品的整体系统架构。
在产品设计过程中，或最终原型获批后不久，设计团队和工程团队就会与采购专家合作，以规划最终产品的构造。在此期间，工程师会对材料的选择和制造工艺做出关键决定。考虑到成本、可扩展性、耐用性和可持续发展等因素，工程师及其团队成员制定了详细的批量生产计划。
随着技术的进步，涉及硬件和软件组件组合的产品已变得越来越普遍。最终产品本身可能是一个软件，或者需要单独的软件产品工程流程，以确保能够与硬件无缝集成。理想情况下，设计和原型制作阶段将包括集成各种技术的计划，以创建一个具备凝聚力和功能性的产品。
在产品测试阶段，工程师会对产品进行严格评估，以确保其符合预定义的规格和要求，这可能会包括性能、可靠性、安全性、可扩展性和可用性测试。作为测试流程的一部分实施质量保证 (QA) 措施，以确保产品能够达到或超过行业标准和消费者期望。根据设计的产品不同，验证流程可包括测试自动化技术或性能测试。
在理想的产品工程工作流程中，开发和测试是一个持续的过程，而不是最终状态。在设计阶段，工程师可能已经规划了未来的更新和维护。持续的测试和监控关键指标对于确保产品按预期性能至关重要。对于部分组织而言，投资于持续迭代可能是产品发布后最合适的行动方案。这可能意味着设计和部署更新、收集和筛选用户反馈，或指派一个工程团队来持续监控产品的性能。
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