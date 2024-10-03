在过去的几十年里，研究人员和业务领导者已经确定了一些广泛应用于整个业务领域的所谓“通用战略”。这些核心业务战略包括：

广泛的成本领先战略

广泛的差异化战略

有针对性的差异化战略

有针对性的成本领先战略

但是，这些核心概念有几十种变体，组织可能会选择在不同的阶段制定某些类型的战略。良好的商业战略是经过深思熟虑的，但这并不意味着它们是一成不变的。成功的领导者会定期审查战略的关键组成部分并更新他们的计划。

例如，寻求增加利润的企业家可能会采取削减成本的战略，而希望扩张的企业则会考虑增长战略。如果客户流失或不满意是一个特别的问题，那么客户留存战略则更为合适。

对于试图进军新市场的经济状况良好的公司来说，多元化战略（包括新客户或产品线）或合作伙伴战略（包括收购新公司）可能是最好的选择。

尽管如此，深入了解核心通用战略仍能为我们提供世界上一些最成功的企业是如何利用市场调研来制定盈利能力惊人的路线图的洞察分析。下面深入了解体现这些基础理论的一些商业战略示例。