数据驱动型组织的产品生命周期管理

1. 收购与合并

请考虑一个虚构的例子：某销售三轮汽车的公司建立了完善的数据模型，不仅能便捷调取任何数据片段，且数据格式在整个业务范围内都可以理解。该公司非常成功，因此收购了另一家同样生产三轮汽车的公司。新公司的数据模型与原有公司完全不同。公司通常会忽视这个问题，而让这两种模式分开运行。最终，企业将编织一张需要手动修复的错位数据网。

2. 孤立的业务部门

现在想象一下，在一家公司里，订单管理团队掌握订单数据，销售团队掌握销售数据。此外，还有一个下游团队掌握产品交易数据。当每个业务部门或产品团队管理自己的数据时，产品数据可能会与其他部门的数据重叠，从而导致一些问题，例如重复、手动修复、定价不一致、不必要的数据存储以及无法利用数据洞察。及时获取信息变得越来越困难，信息不准确情况也时有发生。孤立的业务部门会阻碍领导层制定数据驱动型决策。在一个运转良好的企业中，每个团队都会跨系统连接数据，以实现统一的产品管理和数据驱动的业务战略。