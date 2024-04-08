标签
业务运营

数据驱动型组织的产品生命周期管理

市场营销团队非正式会议场景

在这个每家公司皆为科技公司的时代，精通数字产品管理已成为所有企业保持竞争力的必备素养。换句话说，他们需要一个强大的数字产品生命周期管理 (PLM) 战略。PLM 通过标准化与产品相关的流程来交付价值，该流程包含从构思到产品开发、进入市场，再到增强和维护的全过程。这确保了现代化的客户体验。强大 PLM 战略的关键基础是健康有序的产品数据，但数据管理正是企业最具挑战的环节。为了利用 AI 等新技术进行产品创新，企业有序组织和管理数据资产至关重要。

Gartner 估计，80% 的组织因过时的治理流程而未能扩展数字化业务。数据是一种资产，但要发挥其价值，必须对其进行组织、标准化和治理。企业必须前瞻性投资于数据治理，因为修复海量无序且各异的数据资产不仅十分棘手、耗时，还会消耗巨额算力成本。除了提供数据安全外，治理项目还必须专注于组织数据、识别不合规数据以及防止数据泄露或丢失。

在以产品为中心的组织中，数据治理缺失可能在以下两种关键情境中引发严重的下游连锁反应：

1. 收购与合并

请考虑一个虚构的例子：某销售三轮汽车的公司建立了完善的数据模型，不仅能便捷调取任何数据片段，且数据格式在整个业务范围内都可以理解。该公司非常成功，因此收购了另一家同样生产三轮汽车的公司。新公司的数据模型与原有公司完全不同。公司通常会忽视这个问题，而让这两种模式分开运行。最终，企业将编织一张需要手动修复的错位数据网。

2. 孤立的业务部门

现在想象一下，在一家公司里，订单管理团队掌握订单数据，销售团队掌握销售数据。此外，还有一个下游团队掌握产品交易数据。当每个业务部门或产品团队管理自己的数据时，产品数据可能会与其他部门的数据重叠，从而导致一些问题，例如重复、手动修复、定价不一致、不必要的数据存储以及无法利用数据洞察。及时获取信息变得越来越困难，信息不准确情况也时有发生。孤立的业务部门会阻碍领导层制定数据驱动型决策。在一个运转良好的企业中，每个团队都会跨系统连接数据，以实现统一的产品管理和数据驱动的业务战略。

如何在当今的数字环境中保持领先

为了在当今数据驱动的环境中保持领先，组织必须主动实施 PLM 流程，采用统一的数据方法并强化其数据治理结构。这些战略举措不仅能降低风险，还将成为释放 AI 技术全部潜能的催化剂。通过优先考虑这些解决方案，组织可以利用数据来推动创新并获得竞争优势。从本质上讲，PLM 流程、统一的数据方法和强大的数据治理作为前瞻性思维战略的基石，可以让组织充满信心地应对 AI 驱动环境中的复杂性并取得成功。

    作者

    Suman Gidwani

    Senior Managing Consultant

    IBM Consulting

    Andi Bello

    Managing Consultant

    Comms D&TT, Consulting
    相关解决方案
    业务运营解决方案

    利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。

         深入了解运营解决方案
    业务运营咨询服务

    借助 IBM 利用丰富的数据和强大的 AI 技术来集成优化流程，从而实现业务运营转型。

         深入了解业务运营服务
    IBM Cloud Pak for Business Automation

    IBM Cloud Pak for Business Automation 是一套模块化的集成软件组件，用于运营管理和实现自动化。

         探索业务自动化
    采取后续步骤

    利用 IBM 行业领先的解决方案实现业务运营转型。通过智能工作流和自动化科技提高工作效率、敏捷性和创新。

     

         深入了解运营解决方案 探索人工智能服务