数据驱动型组织的产品生命周期管理

在这个每家公司皆为科技公司的时代，精通数字产品管理已成为所有企业保持竞争力的必备素养。换句话说，他们需要一个强大的数字产品生命周期管理 (PLM) 战略。PLM 通过标准化与产品相关的流程来交付价值，该流程包含从构思到产品开发、进入市场，再到增强和维护的全过程。这确保了现代化的客户体验。强大 PLM 战略的关键基础是健康有序的产品数据，但数据管理正是企业最具挑战的环节。为了利用 AI 等新技术进行产品创新，企业有序组织和管理数据资产至关重要。
Gartner 估计，80% 的组织因过时的治理流程而未能扩展数字化业务。数据是一种资产，但要发挥其价值，必须对其进行组织、标准化和治理。企业必须前瞻性投资于数据治理，因为修复海量无序且各异的数据资产不仅十分棘手、耗时，还会消耗巨额算力成本。除了提供数据安全外，治理项目还必须专注于组织数据、识别不合规数据以及防止数据泄露或丢失。
请考虑一个虚构的例子：某销售三轮汽车的公司建立了完善的数据模型，不仅能便捷调取任何数据片段，且数据格式在整个业务范围内都可以理解。该公司非常成功，因此收购了另一家同样生产三轮汽车的公司。新公司的数据模型与原有公司完全不同。公司通常会忽视这个问题，而让这两种模式分开运行。最终，企业将编织一张需要手动修复的错位数据网。
现在想象一下，在一家公司里，订单管理团队掌握订单数据，销售团队掌握销售数据。此外，还有一个下游团队掌握产品交易数据。当每个业务部门或产品团队管理自己的数据时，产品数据可能会与其他部门的数据重叠，从而导致一些问题，例如重复、手动修复、定价不一致、不必要的数据存储以及无法利用数据洞察。及时获取信息变得越来越困难，信息不准确情况也时有发生。孤立的业务部门会阻碍领导层制定数据驱动型决策。在一个运转良好的企业中，每个团队都会跨系统连接数据，以实现统一的产品管理和数据驱动的业务战略。
为了在当今数据驱动的环境中保持领先，组织必须主动实施 PLM 流程，采用统一的数据方法并强化其数据治理结构。这些战略举措不仅能降低风险，还将成为释放 AI 技术全部潜能的催化剂。通过优先考虑这些解决方案，组织可以利用数据来推动创新并获得竞争优势。从本质上讲，PLM 流程、统一的数据方法和强大的数据治理作为前瞻性思维战略的基石，可以让组织充满信心地应对 AI 驱动环境中的复杂性并取得成功。
