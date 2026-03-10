某些模型处理“分类问题”，即它们将世界划分为不同类别。分类指标同样较为粗略。 模型准确率相当直观：将正确预测的数量除以总预测数量。（在机器学习中，“预测”一词指模型做出的有根据的推测——即使推测的是当下而非未来的事情。）

模型准确率的问题在于，高数值可能会让利益相关者产生错误的安全感。一个旨在检测 罕见但灾难性事件（例如某种癌症）的模型，可能会习惯性地将每次扫描结果都归为阴性。由于 99.99% 的阴性判断是正确的，该模型将获得很高的模型准确率。但对于遭遇罕见假阴性的不幸患者而言，这种高准确率不过是于事无补的安慰。该模型在技术意义上准确，但并未履行其职责。

因此，将分类模型的性能拆解为其所作出的预测或合理推测的类型会很有帮助。在二元分类任务中——例如癌症检测——存在四种可能的结果（当排列在 2x2 网格中时，该框架常被称为“混淆矩阵”）：

真阳性（准确检测出癌症） 真阴性（准确排除癌症） 假阳性（检测出癌症，但结果不准确） 假阴性（未检测出癌症，且结果不准确）

至此，人们便不难理解为何区分这些类别是有意义的。假阳性癌症诊断无疑会带来创伤，直至进一步检查揭示这只是一场医疗虚惊。但假阴性结果则可能是致命的。

数据科学从业者开发了一系列子指标，用以探查分类器的性能并评估混淆矩阵各象限之间的关系。

名为精确率的指标询问：在分类器做出的所有阳性预测中，有多少是正确的？

一个车载图像识别算法在测试路段上经过 10 个路口，其中 6 个路口设有停车标志。然而，仅说模型“识别出了全部 6 个停车标志”会忽略精确率方面的关键潜在差异。如果它准确标记了全部 6 个且未产生假阳性，那么其精确率为 6/6，即 100%。然而，如果它标记了这 6 个，但同时凭空生成了 4 个并不存在的停车标志，其精确率仅为 6/10，即 60%。

名为召回率（也称为“真阳性率”）的指标衡量的是细微不同的方面。召回率询问：在所有实际存在的停车标志中，模型捕获了多少个？

设想另一条测试路段有 100 个路口，其中 50 个设有停车标志。捕获了其中 30 个停车标志的模型召回率为 60%；捕获 40 个则为 80%，以此类推。（召回率并不关注误报，因此理论上可以通过训练模型到处都看到停车标志来“骗取”100% 的召回率。）

这两个指标——精确率和召回率——处于一种相互制约的关系中。寻求提升召回率的工程师可能会矫枉过正，创建出一个过于频繁给出假阳性的模型。通常，调整模型就是在管理较高召回率（捕获所有试图检测的现象）与较低精确率（矫枉过正并同时捕获假阳性）之间的权衡。

在处理这种权衡时，机器学习从业者常使用一个名为 F1 分数的指标，它是精确率和召回率的“调和平均值”。（调和平均值与更传统的算术平均值不同，因为它会不成比例地受到低数值的影响。因此，只要精确率或召回率中任一较低，F1 分数便会迅速下降。）

完美的 F1 分数为 1.0，但遗憾的是，对于何为足够高的 F1 分数并无放之四海而皆准的指导，具体情境至关重要。2明确的一点是，F1 分数越高越好。越接近 1.0，模型就越能有效地检测出应检测的目标，同时最大限度减少假阳性和假阴性。3