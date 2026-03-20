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业务运营

什么是人员编制规划？

By Teaganne Finn , Ian Smalley
发布日期 2026年3月20日

人员编制规划的定义

人员编制规划是指确定企业的人力需求，并制定与业务目标保持一致的人力规划策略的过程。

企业最宝贵的资产是员工；因此，人员编制规划是打造成功企业的关键职能。

人员编制规划流程可帮助财务团队分析当前人员规模、预测未来用人需求，并制定员工招聘与留存策略，使之与企业整体经营目标及业务战略保持一致。它通常涉及分析业务需求、设定招聘目标以及对现有员工进行再培训或技能提升。

从根本层面而言，企业正在重新定义取得成功所需的人才能力要求，尤其是在技术变革颠覆并重塑人才需求的当下。现代劳动力规划软件通过实时数据和分析工具帮助财务计划和分析 (FP&A) 团队有效规划人力，使团队能够快速响应人员需求并做出数据驱动决策

来自 IBM 商业价值研究院的一份报告发现，人力资源职能正朝着智能自动化方向迎来重大变革，各类企业组织需提前做好应对准备。到 2027 年，大多数人力资源专业人士将利用高级 AI 工具来增强员工的工作能力。尽管人力资源主管预测会有技能提升的需求，但这种转变并不一定意味着团队规模会缩小。相反，该报告预测，随着岗位职能调整，人员编制数量将小幅增长。

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为什么人员编制规划很重要？

人员编制规划是企业运营的关键组成部分，因为在大多数组织中，人力成本都是最高开支项之一，科技、金融等知识密集型行业尤为突出。财务及业务管理者依靠人员编制规划，将招聘决策与预算、营收预期及未来业务需求直接关联起来。

虽然人力规划和人员编制规划有时会被混用，但二者在关键层面存在差异。员工队伍规划是一个更广泛的涵盖性术语，涵盖管理人才战略的各个方面，包括招聘、培训、性能管理、继任规划和人员编制规划。两者在更广泛的公司目标、财务规划目标和业务增长中都发挥着至关重要的作用。

人员编制规划的优势

  • 改善成本管理：当企业预测业务增长时，会估算需要配备多少销售人员、工程师及后勤支持人员，以支撑业务增长目标落地。通过将招聘计划与财务预测相结合，财务管理者既能管控薪资成本，又可确保各团队拥有充足人力产能以应对业务需求。
  • 战略人才管理：人员编制规划有助于企业制定战略。如果企业计划推出新产品或进入新市场，管理层可以提前安排招聘，确保在项目开始时就位合适的人才。这种方法可以减少延迟并防止团队超负荷工作。
  • 数据驱动的决策：投资者和高管通常将严格的人员编制规划视为运营纪律的标志。这一职能体现出管理层清楚人力成本如何随营收变动，以及招聘行为会对利润率和现金流产生怎样的影响。人员编制规划将招聘转变为战略性主动决策。
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如何进行人员编制规划

根据公司的规模、发展阶段和业务的可预测性，下面将介绍几种人员编制规划方法。

自上而下的规划

高管首先从营收、利润率或运营支出等财务目标入手，确定企业可负担的员工规模。随后，管理层向各部门分配人员编制限额，各业务主管在该限额范围内制定招聘计划。

这种方法强调成本控制以及与总体财务目标的一致性。它通常是一种速度较快的方法，依赖于历史数据，更容易实施。

自下而上的规划

部门负责人预估实现运营目标所需的岗位及技能要求。这些方面可能包括启动新的产品线、为客户提供服务或拓展新市场。然后，财务部门汇总这些申请，并将其与公司预算进行核对。

这种方式能够真实反映实际运营需求，但当申请人数超出预算限额时，往往需要进行沟通协商。

基于驱动因素的规划

采用这种方式时，企业将招聘工作与具体的业务指标挂钩。举个例子：某公司每设定 200 万美元的新增营收目标，就配置一名销售代表；或是每服务 1000 名客户，配备一名客服专员。

这种方法将员工队伍增长与可衡量的驱动因素直接关联起来。

基于情景的规划

采用这种方式时，财务负责人会对多种未来发展情景进行建模预测。未来可能的增长态势包括快速增长、稳定增长或衰退。财务团队将为每种情景制定招聘计划，衡量资源分配、人员统计数据和关键绩效指标 (KPI）。

这种方法有助于企业在市场条件发生变化时迅速做出调整。

人员编制规划关键指标

人员编制规划流程通过分析关键指标，为财务团队提供人力战略、员工敬业度及运营效率方面的深度洞察。虽然有几个指标需要跟踪，但企业必须选择最能服务于其业务战略并推动战略性人力规划决策的指标。

  • 人员离职率：在特定时间段内离开组织的员工百分比。高离职率可能表明员工错位、管理不善和市场竞争激烈。企业应致力于维持较低的员工流失率，以保持整体运营稳定并降低人才招聘成本。
  • 减员率：该指标用于统计随时间推移离职且岗位不再替补的员工占比。减员率是一项关键指标，有助于企业掌握长期人力变动趋势，以及岗位空缺未补对业务绩效造成的影响。
  • 留存率：指在特定时间段内，留在企业继续任职的员工所占百分比。该指标可以预测人员配置稳定性，并帮助人力资源 (HR) 专业人员计算必要的新招聘数量。留存率过低可能会导致人力资源团队的招聘成本增加，同时造成业务生产力受到干扰。
  • 上手周期：新员工在新岗位上达到完全胜任、具备正常工作产出所需的时间。上手周期指标可帮助人力资源专业人员简化入职流程并优化资源分配。如果一个岗位的上手周期为六个月，那么必须在需要该员工完全产出工作成果的六个月前完成招聘。此外，企业必须明白，这是对新员工进行重大的前期投资。
  • 招聘周期：招聘周期指标用于衡量从职位发布到候选人接受录用通知之间的时长。该指标可以帮助人力管理团队评估招聘流程是否高效，以及人力资源团队是否正在为正确的职位找到合适的人才。招聘周期缩短表明招聘战略更加精简，有助于确保职位由具备合适技能的人员填补。
  • 全时当量：全时当量 (FTE) 指一名团队成员所贡献的全职工作总工时数。该指标帮助利益相关者评估员工队伍并合理分配资源。
  • 员工净推荐值 (eNPS)：eNPS 衡量员工满意度，以及员工愿意将公司推荐为理想工作场所的意愿程度。eNPS 反映员工士气，它直接影响留存率和工作效率。

AI 作为人员编制规划工具

现代科技正改变人力资源与财务职能之间的协作模式，从各自孤立使用表格，转变为统一的数据仪表板，实现唯一真实数据源。当今的财务规划工具和人员编制规划软件由人工智能 (AI)自动化驱动。

这些 AI 驱动的人员编制规划的部分主要特性：

  • 实时数据整合：人员编制与人力规划软件可从人力资源信息系统 (HRIS) 和薪资系统中实时抓取数据，为财务团队提供最新的数据分析洞察。将所有人力数据整合至统一平台后，各团队可对员工数量、留存率及自然减员率等人力数据开展分析。
  • 情景建模：团队可以根据市场趋势、人员过剩或不足、薪酬变化以及招聘决策的财务影响等因素创建假设情景。情景建模可帮助团队进行预测，并确定合适的招聘时机。
  • 协作：统一化工具可帮助部门管理者在单一平台上开展跨部门协作办公。通过一体化协同办公，所有利益相关者能够在企业层面统一决策共识，并共享战略目标。
  • 预测：一些现代化的人力规划工具，会将预测模板作为季节性波动、人员架构重组等影响因素的基准依据。通过预测工具，部门负责人和利益相关者可以立即看到员工人数对劳动力成本和业务目标的影响。

人员编制规划最佳实践

一份规划完善的人员编制计划，能够帮助企业主动预判人力需求，并为各类不可预知的挑战提前做好准备。可通过遵循多项最佳实践来实施有效的人员编制计划。

1. 识别招聘缺口，复盘组织目标

人员编制规划的第一步，是摸清企业当前的人力现状以及所面临的各项挑战。通过技能评估与差距分析识别技能缺口，以此确定哪些领域需要开展更多人才培养或技能提升。企业也可能评估岗位短缺和产能问题。

例如，如果企业正在向新市场扩张，那么分析现有人员编制、确定哪些岗位需要增补人员就显得尤为重要。或者企业会决定投资于培训现有员工。这些决策是人员编制计划的关键，因为组织目标是所有战略计划的基础。

2. 组织开展人员编制报告

成功开展人员编制规划工作的关键，是对企业每位员工建立规范的编制报表管理。人员编制报告通常来源于公司的人力资源信息系统（HRIS），包括每位员工的数据，如工作状态、在职时间、薪资、年龄、性别、教育水平和所在地。

人员编制报告对于规划工作至关重要。团队应创建一个人员统计仪表板，实时显示当前人数状态和关键指标，供利益相关者参考。

3. 协调利益相关者

有效的人员编制策略需要全公司跨部门协作与沟通。跨部门的利益相关者，例如人力资源、财务和高级管理层，应帮助确保明确定义组织目标。此外，明确并讨论各项优先事项，例如优先填补哪些岗位以及市场相关考量因素。

保持沟通畅通有助于避免误解。利益相关者达成共识，对于弥合业务运营需求与企业整体愿景之间的差距至关重要。

4. 收集必要数据

企业进行人员编制规划需要海量数据，因此收集并梳理这些数据尤为重要。数据可能来自人力资源信息系统 (HRIS)、应聘者追踪系统 (ATS) 以及人员编制报表。

需要收集的数据包括：营收目标、预测费用、岗位任职要求、员工技能、组织架构层级以及绩效考评或评级结果。

5. 评估预测工具

企业发展需要对工具和软件进行资金投入。评估企业是否愿意投入资金采购具备人员编制规划功能的专业人力管理软件。现代软件可以自动执行重复的管理任务并管理多个团队成员的日程安排。

先进工具将运用预测性分析优化招聘职位发布，并定制各类规划情景，助力确保人力成本与企业发展目标保持一致。

6. 为多种情景做好准备

未来充满不确定性，从过去几年的情况就能看出，企业必须做好万全准备，以应对各种突发状况。公司应备有多个员工编制计划，以制定长期和短期的应急计划。

人力资源和财务团队需要协作，估算特定期间所需的招聘人数，并利用软件洞察来构建多种情景。两个部门之间达成这种协同共识，对于制定预算可控、符合劳动力市场标准的战略性人员编制规划至关重要。

7. 持续复盘计划

人员编制规划通常按年度制定；但突发状况时有发生，这就要求企业必须备好备选预案。意外的投资项目或失败的创业项目，可能会彻底改变企业制定人员编制规划的思路。这些时刻是复盘员工人数计划并进行必要调整的良机。

人员需求必然会随着时间变化，为此持续增长和发展的组织必须建立人员编制规划系统。人员编制计划会考虑团队可能甚至没有考虑到的多种情况，帮助组织做好准备，迎接未来。

作者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
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