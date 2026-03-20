企业最宝贵的资产是员工；因此，人员编制规划是打造成功企业的关键职能。

人员编制规划流程可帮助财务团队分析当前人员规模、预测未来用人需求，并制定员工招聘与留存策略，使之与企业整体经营目标及业务战略保持一致。它通常涉及分析业务需求、设定招聘目标以及对现有员工进行再培训或技能提升。

从根本层面而言，企业正在重新定义取得成功所需的人才能力要求，尤其是在技术变革颠覆并重塑人才需求的当下。现代劳动力规划软件通过实时数据和分析工具帮助财务计划和分析 (FP&A) 团队有效规划人力，使团队能够快速响应人员需求并做出数据驱动决策。

来自 IBM 商业价值研究院的一份报告发现，人力资源职能正朝着智能自动化方向迎来重大变革，各类企业组织需提前做好应对准备。到 2027 年，大多数人力资源专业人士将利用高级 AI 工具来增强员工的工作能力。尽管人力资源主管预测会有技能提升的需求，但这种转变并不一定意味着团队规模会缩小。相反，该报告预测，随着岗位职能调整，人员编制数量将小幅增长。