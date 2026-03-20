人员编制规划是指确定企业的人力需求，并制定与业务目标保持一致的人力规划策略的过程。
企业最宝贵的资产是员工；因此，人员编制规划是打造成功企业的关键职能。
人员编制规划流程可帮助财务团队分析当前人员规模、预测未来用人需求，并制定员工招聘与留存策略，使之与企业整体经营目标及业务战略保持一致。它通常涉及分析业务需求、设定招聘目标以及对现有员工进行再培训或技能提升。
从根本层面而言，企业正在重新定义取得成功所需的人才能力要求，尤其是在技术变革颠覆并重塑人才需求的当下。现代劳动力规划软件通过实时数据和分析工具帮助财务计划和分析 (FP&A) 团队有效规划人力，使团队能够快速响应人员需求并做出数据驱动决策。
来自 IBM 商业价值研究院的一份报告发现，人力资源职能正朝着智能自动化方向迎来重大变革，各类企业组织需提前做好应对准备。到 2027 年，大多数人力资源专业人士将利用高级 AI 工具来增强员工的工作能力。尽管人力资源主管预测会有技能提升的需求，但这种转变并不一定意味着团队规模会缩小。相反，该报告预测，随着岗位职能调整，人员编制数量将小幅增长。
人员编制规划是企业运营的关键组成部分，因为在大多数组织中，人力成本都是最高开支项之一，科技、金融等知识密集型行业尤为突出。财务及业务管理者依靠人员编制规划，将招聘决策与预算、营收预期及未来业务需求直接关联起来。
虽然人力规划和人员编制规划有时会被混用，但二者在关键层面存在差异。员工队伍规划是一个更广泛的涵盖性术语，涵盖管理人才战略的各个方面，包括招聘、培训、性能管理、继任规划和人员编制规划。两者在更广泛的公司目标、财务规划目标和业务增长中都发挥着至关重要的作用。
根据公司的规模、发展阶段和业务的可预测性，下面将介绍几种人员编制规划方法。
高管首先从营收、利润率或运营支出等财务目标入手，确定企业可负担的员工规模。随后，管理层向各部门分配人员编制限额，各业务主管在该限额范围内制定招聘计划。
这种方法强调成本控制以及与总体财务目标的一致性。它通常是一种速度较快的方法，依赖于历史数据，更容易实施。
部门负责人预估实现运营目标所需的岗位及技能要求。这些方面可能包括启动新的产品线、为客户提供服务或拓展新市场。然后，财务部门汇总这些申请，并将其与公司预算进行核对。
这种方式能够真实反映实际运营需求，但当申请人数超出预算限额时，往往需要进行沟通协商。
采用这种方式时，企业将招聘工作与具体的业务指标挂钩。举个例子：某公司每设定 200 万美元的新增营收目标，就配置一名销售代表；或是每服务 1000 名客户，配备一名客服专员。
这种方法将员工队伍增长与可衡量的驱动因素直接关联起来。
采用这种方式时，财务负责人会对多种未来发展情景进行建模预测。未来可能的增长态势包括快速增长、稳定增长或衰退。财务团队将为每种情景制定招聘计划，衡量资源分配、人员统计数据和关键绩效指标 (KPI）。
这种方法有助于企业在市场条件发生变化时迅速做出调整。
人员编制规划流程通过分析关键指标，为财务团队提供人力战略、员工敬业度及运营效率方面的深度洞察。虽然有几个指标需要跟踪，但企业必须选择最能服务于其业务战略并推动战略性人力规划决策的指标。
现代科技正改变人力资源与财务职能之间的协作模式，从各自孤立使用表格，转变为统一的数据仪表板，实现唯一真实数据源。当今的财务规划工具和人员编制规划软件由人工智能 (AI) 和自动化驱动。
这些 AI 驱动的人员编制规划的部分主要特性：
一份规划完善的人员编制计划，能够帮助企业主动预判人力需求，并为各类不可预知的挑战提前做好准备。可通过遵循多项最佳实践来实施有效的人员编制计划。
人员编制规划的第一步，是摸清企业当前的人力现状以及所面临的各项挑战。通过技能评估与差距分析识别技能缺口，以此确定哪些领域需要开展更多人才培养或技能提升。企业也可能评估岗位短缺和产能问题。
例如，如果企业正在向新市场扩张，那么分析现有人员编制、确定哪些岗位需要增补人员就显得尤为重要。或者企业会决定投资于培训现有员工。这些决策是人员编制计划的关键，因为组织目标是所有战略计划的基础。
成功开展人员编制规划工作的关键，是对企业每位员工建立规范的编制报表管理。人员编制报告通常来源于公司的人力资源信息系统（HRIS），包括每位员工的数据，如工作状态、在职时间、薪资、年龄、性别、教育水平和所在地。
人员编制报告对于规划工作至关重要。团队应创建一个人员统计仪表板，实时显示当前人数状态和关键指标，供利益相关者参考。
有效的人员编制策略需要全公司跨部门协作与沟通。跨部门的利益相关者，例如人力资源、财务和高级管理层，应帮助确保明确定义组织目标。此外，明确并讨论各项优先事项，例如优先填补哪些岗位以及市场相关考量因素。
保持沟通畅通有助于避免误解。利益相关者达成共识，对于弥合业务运营需求与企业整体愿景之间的差距至关重要。
企业进行人员编制规划需要海量数据，因此收集并梳理这些数据尤为重要。数据可能来自人力资源信息系统 (HRIS)、应聘者追踪系统 (ATS) 以及人员编制报表。
需要收集的数据包括：营收目标、预测费用、岗位任职要求、员工技能、组织架构层级以及绩效考评或评级结果。
企业发展需要对工具和软件进行资金投入。评估企业是否愿意投入资金采购具备人员编制规划功能的专业人力管理软件。现代软件可以自动执行重复的管理任务并管理多个团队成员的日程安排。
先进工具将运用预测性分析优化招聘职位发布，并定制各类规划情景，助力确保人力成本与企业发展目标保持一致。
未来充满不确定性，从过去几年的情况就能看出，企业必须做好万全准备，以应对各种突发状况。公司应备有多个员工编制计划，以制定长期和短期的应急计划。
人力资源和财务团队需要协作，估算特定期间所需的招聘人数，并利用软件洞察来构建多种情景。两个部门之间达成这种协同共识，对于制定预算可控、符合劳动力市场标准的战略性人员编制规划至关重要。
人员编制规划通常按年度制定；但突发状况时有发生，这就要求企业必须备好备选预案。意外的投资项目或失败的创业项目，可能会彻底改变企业制定人员编制规划的思路。这些时刻是复盘员工人数计划并进行必要调整的良机。
人员需求必然会随着时间变化，为此持续增长和发展的组织必须建立人员编制规划系统。人员编制计划会考虑团队可能甚至没有考虑到的多种情况，帮助组织做好准备，迎接未来。
利用 AI 驱动的分析自动执行人力资源管理和流失预测，从而制定与数据相符的灵活的员工队伍计划。
利用基于 AI 的解决方案赋能人力资源团队，优化人才流程（从招聘人才、提高敬业度到留住人才），利用数据驱动的洞察分析更快速地做出更明智的决策。
IBM 的人力资源和人才转型咨询服务可帮助组织实现人才战略现代化，重新设计员工队伍体验，并利用数据和自动化构建面向未来的人力资源职能。