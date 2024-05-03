自动驾驶汽车 (AV) 是指利用边缘计算来增强导航系统的无人驾驶汽车和卡车。这些系统收集和解释由各种传感器输入（例如雷达、激光雷达和交通摄像头）提供的无穷无尽的数据流。随着交通情况的不断变化，导航系统必须实时解读这些数据，并据此采取行动。

能源部将自动驾驶汽车定义为配备了无需驾驶员直接控制即可操作的技术的车辆。现在，至少有 25 家不同的汽车制造商已经开始实施某种形式的自动驾驶汽车。该集团包括宝马、福特、梅赛德斯-奔驰集团股份公司、特斯拉和凯迪拉克等领先制造商。

现在，我们已经进入了制造商测试其原型的实施阶段。有许多方面使得这一发展阶段尤为棘手。

首先，自动驾驶汽车已经并正在实际交通条件下进行测试，而驾驶环境几乎可以瞬间改变。如今，随着汽车制造商引入一些技术，可能会导致驾驶员对驾驶任务关注度下降，他们也在采取措施来应对潜在的分心问题。同时，他们正在努力加入能够确保自动驾驶车辆 (AV) 驾驶者保持专注的功能。

例如，梅赛德斯驾驶领航系统就在仪表盘上安装了一个对准驾驶员面部的摄像头。因此，尽管驾驶员确实可以在仪表盘上玩真正的电子游戏来取乐，但系统会对其行为进行监控。如果摄像头检测到她已经离开驾驶座，或因意外入睡等原因而无法正常操控车辆，系统就会自动关闭。该系统正在内华达州作为启动项目进行测试，在那里可以驾驶这种汽车，但速度只能低于 40 英里/小时。

另一个重要考量因素是棘手的交通管理问题。边缘计算通过在本地处理从交通路口收集的数据来解决交通管理问题。这个先进的功能可带来诸多好处，例如提高行人安全，改善交通状况，以及为紧急车辆提供更顺畅的路线协调。

边缘计算甚至适用于卡车车队的“编队行驶”，在这种模式下，由一名人工驾驶员操控领头卡车，它后方的卡车通过受控的无线电信号保持虚拟串联，并以完全同步的方式行驶。

除了能够导航路线之外，AV 还必须接受训练以熟悉道路，并暂时容忍人类驾驶员以及其他 AV 的不良驾驶行为。此外，需要注意的是，这项技术还伴随着更多的基础设施成本。这些成本包括对交通设施进行改造，安装边缘设备，如物联网 (IoT) 传感器，能够与经过的自动驾驶汽车即时通信，并向其提供交通模式变化、施工更新或天气警报等信息。