聊天机器人和 AI 智能体有关，但并不完全相同。

聊天机器人的核心定位是沟通交互界面，对话功能是其根本属性。无论采用的是基于规则的模式（遵循预设决策树流程），还是 AI 驱动的模式（自主生成应答内容），它们的核心目标都是与用户开展交互、收集关键信息，并从知识库或数据库中调取内容反馈给用户。这类工具十分擅长处理高并发的常规客户咨询场景。

与聊天机器人不同，AI 智能体具备自主决策能力，能够处理更为复杂的业务任务。举例来说，聊天机器人仅能告知消费者某款商品库存告罄；而 AI 智能体则可以主动监测到库存不足的情况，随后自主联系供应商补货，同时还能根据库存水平动态调整定价策略。

简而言之，聊天机器人大多仅能被动响应指令，而 AI 智能体则可以跳出初始指令的范畴，主动采取行动。

不过，二者之间的界限并非泾渭分明。近年来，聊天机器人的技术内核已从刻板的决策树，迭代升级为搭载大语言模型，也就是与 ChatGPT 同源的技术架构。以往，一旦用户输入机器人无法识别的语句，系统便会直接返回错误提示。如今，生成式 AI 的加持，让聊天机器人能够理解对话语境、识别输入错别字，还能生成跳出预设模板的应答内容，但其本质上仍然没有脱离“指令-响应”的运作模式。

例如，IBM® watsonx Orchestrate 这类工具，能够帮助企业构建基于业务数据、兼具准确性与可扩展性的对话式助手。这类助手在实现业务流程自动化的同时，还能确保 AI 的交互逻辑严格遵循品牌规范。