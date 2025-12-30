人工智能 业务自动化 零售业

电子商务聊天机器人：优点和用例

一名男子坐在笔记本电脑前，同时手持手机
By Amanda McGrath and Amanda Downie

电子商务聊天机器人定义

电商聊天机器人是一种自动化软件应用，能够模拟与用户的对话，并在网络零售场景中处理各类基础业务。

它通常是电商店铺与消费者产生互动的第一个触点。相比让消费者在繁杂的菜单中查找信息，或是等待人工客服接通，聊天机器人可以提供即时响应的对话式交互界面。这类工具的核心功能通常包括解答常见问题、针对消费者咨询提供实时支持、给出产品推荐。此外它们还能在无需人工介入的情况下，处理订单状态的更新业务。

聊天机器人通常嵌入电商网站中，也可通过 WhatsApp、Facebook Messenger 等社交媒体或即时通讯应用触发启用。同时，它们还能借助 API 与 Shopify 等电商平台实现集成。这类工具的应用已十分普遍：一项针对零售与电商企业的调研显示，85% 的企业已在电商运营中部署了聊天机器人。1 若部署得当，聊天机器人不仅能提升业务自动化水平、助力简化运营流程，还能有效拉动产品销量。

聊天机器人与 AI 智能体：有何区别？

聊天机器人AI 智能体有关，但并不完全相同。

聊天机器人的核心定位是沟通交互界面，对话功能是其根本属性。无论采用的是基于规则的模式（遵循预设决策树流程），还是 AI 驱动的模式（自主生成应答内容），它们的核心目标都是与用户开展交互、收集关键信息，并从知识库或数据库中调取内容反馈给用户。这类工具十分擅长处理高并发的常规客户咨询场景。

与聊天机器人不同，AI 智能体具备自主决策能力，能够处理更为复杂的业务任务。举例来说，聊天机器人仅能告知消费者某款商品库存告罄；而 AI 智能体则可以主动监测到库存不足的情况，随后自主联系供应商补货，同时还能根据库存水平动态调整定价策略。

简而言之，聊天机器人大多仅能被动响应指令，而 AI 智能体则可以跳出初始指令的范畴，主动采取行动。

不过，二者之间的界限并非泾渭分明。近年来，聊天机器人的技术内核已从刻板的决策树，迭代升级为搭载大语言模型，也就是与 ChatGPT 同源的技术架构。以往，一旦用户输入机器人无法识别的语句，系统便会直接返回错误提示。如今，生成式 AI 的加持，让聊天机器人能够理解对话语境、识别输入错别字，还能生成跳出预设模板的应答内容，但其本质上仍然没有脱离“指令-响应”的运作模式。

例如，IBM® watsonx Orchestrate 这类工具，能够帮助企业构建基于业务数据、兼具准确性与可扩展性的对话式助手。这类助手在实现业务流程自动化的同时，还能确保 AI 的交互逻辑严格遵循品牌规范。

电子商务聊天机器人的类型

电商场景中可应用的聊天机器人主要分为以下几类：

基于规则的聊天机器人

这类聊天机器人基于预设脚本、决策树，或是遵循由 “if/then” 逻辑构建的固定对话流程运行。用户通常通过点击按钮或从菜单中选择选项（例如，“查询订单”、“获取帮助”）来与之交互。基于规则的聊天机器人非常适合处理常见问题咨询、订单状态查询或店铺政策说明等场景。它们操作便捷，能够快速解答预设范围内的问题，但通常无法理解语境复杂、开放性强的文本内容。

AI 驱动的聊天机器人（会话式 AI）

这类聊天机器人搭载机器学习自然语言处理技术，能够解读用户文字或语音背后的真实意图。它们可以应对更具开放性的客户咨询，提供个性化推荐，并且能够随着使用时长逐步优化自身能力。比如，当用户输入“我的包裹在哪里？”或“我还没收到买的东西”时，AI 驱动的聊天机器人能够识别出这两句话的核心诉求，都是查询订单物流状态。

大型语言模型（如 ChatGPT）越来越多地嵌入到聊天机器人平台中，但一般都有防护和控制措施。

聚焦消息传递的聊天机器人

部分聊天机器人专为 WhatsApp、Facebook Messenger 或短信等即时通讯应用设计。这类工具在移动电商占主导地位的地区更为普及。在这些区域，消费者与商家的互动往往不通过传统网站，而是在即时通讯场景中完成。

事务型聊天机器人

这类机器人专为特定商业行为提供支持，例如订单查询、结算协助，或是退换货办理等。它们能在用户的购买流程中提供个性化服务，还可以顺势推荐互补商品，实现连带销售。这类机器人通常会与电商平台、客户关系管理系统以及订单管理系统深度集成，确保数据互通与流程衔接。

混合式聊天机器人

这类聊天机器人模型兼具基于规则的按钮交互的精准性，以及 AI 驱动的语义理解的灵活性。它们能够自动处理各类基础咨询问题，而当遇到用户带有复杂情绪诉求，或是涉及专业技术的疑难问题时，又可以无缝转接给人工客服，或是专门的技术支持团队。

电子商务聊天机器人用例

电商聊天机器人可覆盖消费者的全购物旅程，从商品发现、选购，一直延伸至售后支持环节。尽管不同类型机器人的功能各有差异，但它们的核心用例通常包含以下几类：

解决客户支持和常见问题解答

聊天机器人常被部署为客户支持的第一道防线，专门处理咨询量庞大的常规问题，例如配送时效、退换货政策、商品定价以及订单状态查询等。

举个例子，某位消费者在晚上 10 点浏览一家线上服饰店时，可能会询问：“发往加利福尼亚州的标准配送需要多久？”此时聊天机器人会基于消费者的所在地区，即时反馈最新的预计送达时间，无需消费者再去联系人工客服。而且这类回复会依托已掌握的消费者数据，实现个性化呈现。通过分流这类重复性咨询，聊天机器人能让人工客服团队抽身出来，专注处理那些情况复杂或高价值的客户需求。

降低购物车弃单率，助力完成结算流程

在结算环节，聊天机器人能够主动为用户解惑答疑，及时回应下单前的各类疑问，同时重新唤回那些放弃结算、离开购物车的消费者。比如，聊天机器人可以通过网页弹窗、短信或 WhatsApp 等渠道触发消息提醒，告知用户购物车中还有未结算的商品，有时还会附赠折扣码来促成交易。当消费者进入结算页面时，聊天机器人还能主动提醒他们可以使用的优惠活动或折扣福利。

发现和推荐产品

聊天机器人能够通过向消费者提出引导性问题，结合其浏览行为、偏好以及基础用户分层数据，为用户提供个性化产品推荐，助力消费者在海量商品目录中快速找到目标。比如，当消费者输入“我需要一台 1500 美元以内、用于视频剪辑的笔记本电脑”时，聊天机器人可以据此推荐符合条件的机型，并着重说明不同机型之间的核心差异，帮助消费者做出购买决策。

如果消费者咨询运动鞋相关商品，聊天机器人可以顺势推荐袜子、配套运动装备等商品，实现连带销售。而当消费者将一双袜子加入购物车时，机器人还能提醒他们：若购买三双即可享受 9 折优惠。这种对话式的营销方式，能够在一定程度上还原线下门店的导购体验，同时降低消费者发掘商品的阻力，让购物流程更顺畅。

支持开发潜在客户和市场洞察

在 B2B 或决策周期较长的高客单价电商场景中，聊天机器人有时会被用于潜在客户资质筛选、对话转接至对应销售或支持团队，以及为客户关系管理系统采集结构化的客户数据。比如，当有访客进入某 SaaS 电商网站时，聊天机器人会主动问候，并询问对方企业规模、预算区间以及产品的预期使用场景。随后，机器人会根据访客的回答，协助其预约对应销售代表的产品演示。

当聊天机器人的应用形成规模后，其承载的用户交互数据还能转化为更具广度的市场调研洞察。通过对机器人的对话记录进行汇总分析，能够挖掘出客户需求的共性规律，以及消费者在购买决策中常见的顾虑点。这些洞察不仅能辅助优化潜在客户的筛选工作，还能为产品迭代和营销策略的制定提供有力参考。

跟踪订单和处理售后互动

完成结算后，聊天机器人还能为消费者提供售后全流程支持，包括实时订单物流查询、配送状态通知、售后常见问题解答，以及退换货协助等服务。比如，消费者无需再翻找邮件，只需向聊天机器人发起查询（如 “我的订单到哪儿了？”），就能直接获取订单的实时物流状态。

AI 学院

让 AI 服务于客户服务

了解生成式 AI 如何提供更加无缝、令人满意的客户体验，并在以下三个关键领域提高组织的工作效率：自助服务、人工客服和联络中心运营。
转到视频集

电子商务聊天机器人的优势

若部署得当，聊天机器人能够为企业带来显著的运营效益，同时优化消费者的购物体验。

  • 全天候支持：聊天机器人能够全天候不间断运行，这一点对于服务跨时区客户的全球性电商企业而言，有着极高的实用价值。
  • 一致性：聊天机器人根据规则和预设回答提供可靠的回复，确保用户获得准确的信息。
  • 成本效益：通过自动化处理各类常规咨询，聊天机器人能够有效降低整体客服成本。Gartner 预测，到 2029 年，自动化技术将处理 80% 的客户服务相关问题，并有望帮助削减 30% 的运营成本。2
  • 客户体验：针对定价、配送时效、退货资格这类常见问题，聊天机器人能够给出即时答复，这不仅能消除购物流程中的阻碍，还能有效提升转化率。对于那些看重效率、无需人工沟通的简单交易类需求，消费者往往更倾向于使用聊天机器人来解决。研究表明，在购买一些涉及隐私或让人感到尴尬的商品时，消费者会更倾向于使用聊天机器人完成交易。3
  • 可扩展性：在需求高峰期，聊天机器人可以同时处理数千个对话，而不会降低工作质量。

电子商务聊天机器人的挑战和局限性

聊天机器人虽已展现诸多优势，但目前仍处于持续发展迭代的阶段。部分局限性包括：

  • 数据质量：聊天机器人的有效性取决于其所依赖的信息质量。过时的产品数据、错误的政策或不完整的 API 可能导致聊天机器人给出错误或误导性的回答。
  • 情商短板：情绪识别技术虽在持续进步，但面对投诉、纠纷、退款这类棘手场景时，聊天机器人依旧难以妥善应对。
  • 实施复杂性：进阶版聊天机器人需要与产品目录、客户关系管理工具及其他物流进行整合。若部署或运用不当，聊天机器人则可能造成用户体验割裂，或是给出不准确的回复。
  • 信任与透明度：部分客户仍对 AI 驱动的响应持怀疑态度。在一项调查中，82% 的受访者表示，他们更希望获得人工客服的帮助，而非自动化支持。4随着聊天机器人的功能不断拓展，组织还必须管控与之相关的幻觉风险、偏见风险以及合规风险。

如何将聊天机器人集成到电商运营中

尽管所采用的工具与流程各有不同，但成功落地聊天机器人项目，通常需要遵循一套统一的战略步骤：

  1. 明确核心商业目标：首先要确定聊天机器人需要解决的核心问题。常见的目标包括减少客服工单量、提升转化率、挽回弃单订单以及筛选潜在客户。清晰的目标能够有效避免项目范围无序扩张，同时规避不切实际的预期。
  2. 选择与业务规模及复杂度相匹配的平台：小型团队通常会从即插即用型聊天机器人解决方案入手，这类方案能直接与自身的电商平台完成集成。而大型组织则可能需要企业级工具，以此支撑高级别的系统对接、数据分析、安全防护与合规管控等需求。“合适的”平台与其说取决于功能，不如说取决于运营契合度。
  3. 有针对性地设计对话流程：即便是使用 AI 驱动的聊天机器人，梳理客户旅程也至关重要。团队通常会先梳理出客户最常提出的问题，并明确机器人的对应回复；同时还要界定好机器人需要进一步追问澄清的场景，以及需要转接人工客服的节点。
  4. 搭建并维护可靠的知识库：聊天机器人的运行依赖于准确且结构化的数据支撑，包括商品目录、定价信息、配送政策、退换货规则以及常见问题解答等内容。一旦这些信息存在缺失或滞后，聊天机器人的服务体验会迅速下滑。因此，对知识库内容进行持续维护，是一项核心的运营要求。
  5. 测试与优化：测试工作不仅要验证回复的准确性，还需覆盖各类边缘场景、异常处理机制，以及跨设备、跨渠道的用户体验。很多聊天机器人项目的失败，并非因为技术本身存在缺陷，而是由于其在真实业务场景中会出现不可预判的运行表现。
  6. 监测、评估与优化：聊天机器人上线后，团队需要追踪多项核心指标，包括响应时长、问题解决率、对转化率的影响以及客户满意度等。这些数据洞察可指导后续的优化调整工作，同时也能帮助判断引入更高级 AI 功能的时机。

许多组织会从功能相对简单的规则型聊天机器人起步，之后随着团队信心的增强、数据质量的提升以及合规管控体系的成熟，再逐步叠加 AI 驱动的功能模块。其落地方式也会因电商模式的不同而有所差异。

作者

Amanda McGrath

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think
