作为 IBM Cloud 的技术产品经理，我发现通过了解客户在云旅程中的阶段，有助于与他们建立共同认知。在本文中，我们来回顾最常见的云计算架构：
在我看来，混合云是您的理想选择，如果您希望迁移至云原生的云架构，同时又不放弃现有应用程序。本质上是在本地维持传统应用的同时，利用云环境来尝试新的应用程序。混合云的一个简单用例是使用应用程序编程接口 (API) 将运行在本地的高价值资产接入到云端。
混合云的核心优点包括以下功能：
多云模式允许您将应用程序分布到多个云环境，并使用多个供应商。以下是多云模式如何帮助您的原因。
假设您是一家快递公司的高管，需要为订单量的增加进行扩展。希望在实现这一目标的同时，还能完成以下任务：
通过多云，您可以访问全球多个云和数据中心来完成所有这些任务。这样不仅可以提高可用性，还能处理比混合云更多的工作负载。
可以将多云视为混合云的一个子集。同时，您也可以将混合云作为其中一个云环境来使用。
多云还可以应对“影子 IT”问题，即某些员工倾向于使用与企业现有云不同的云服务。影子 IT 会导致企业在缺乏高层整体指导的情况下使用多个云环境。相比混合云，多云能够为企业提供更好的影子 IT 可视性和治理能力。
Gartner 最近发布的一篇报告指出，分布式云可以解决混合云带来的问题。我认为，分布式云同样可以解决多云带来的问题。
我们以 Kubernetes 为例。所有主要的云供应商都支持自己的托管 Kubernetes 服务，但底层技术本质上都是同一个开源项目。但是，如果您想使用多个供应商创建一个 Kubernetes 簇，可能会在以下方面遇到差异：
如果在 IBM Cloud 上使用最新版本，而其他一些云供应商不支持，可能会导致不一致情况，这会让您的运维团队难以应对。
一些多云管理解决方案声称拥有单一控制面板来应对这一挑战。事实是，这些平台可以让您控制 Kubernetes 簇的操作，但无法完全管理簇所在云供应商特有的操作。对于更改访问角色或安全约束等任务，您仍需进入各个云供应商的独立运维仪表板。
相比之下，使用分布式云时，您可以继续利用多云环境，并且无论资源位于何处，都能通过一个云上的单一控制平面访问它们。
您可以使用分布式云来完成多项任务，包括以下活动：
使用分布式云可带来以下主要优势：
此外，分布式云可用于 Kubernetes 以外的其他服务，包括 Red Hat OpenShift 和无服务器架构平台。
阅读“Understanding Distributed Cloud Architecture: The Basics”了解更多关于分布式云的信息。
在本博客的第二部分中，我将讨论分布式云计算如何与边缘计算协同工作。
