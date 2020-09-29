标签

分布式云、混合云、多云与边缘计算（第 1 部分）

本系列共两部分，这是第一部分，探讨这些重要的云计算架构。

分布式云新用户？观看这场点播虚拟论坛，行业领袖与特邀嘉宾将分享独家洞见。

作为 IBM Cloud 的技术产品经理，我发现通过了解客户在云旅程中的阶段，有助于与他们建立共同认知。在本文中，我们来回顾最常见的云计算架构：

  • 混合云
  • 多云
  • 分布式云
 

混合云：将部分应用保留在本地，同时在云端进行试验

在我看来，混合云是您的理想选择，如果您希望迁移至云原生的云架构，同时又不放弃现有应用程序。本质上是在本地维持传统应用的同时，利用云环境来尝试新的应用程序。混合云的一个简单用例是使用应用程序编程接口 (API) 将运行在本地的高价值资产接入到云端。

混合云的核心优点包括以下功能：

  • 能够按需扩展
  • 使用最新的云技术，例如人工智能 (AI)机器学习
  • 能够在利用云技术实现用户体验现代化的同时，继续在本地运行旧有资产

多云：享受更高的可用性和灵活性

多云模式允许您将应用程序分布到多个云环境，并使用多个供应商。以下是多云模式如何帮助您的原因。

假设您是一家快递公司的高管，需要为订单量的增加进行扩展。希望在实现这一目标的同时，还能完成以下任务：

  • 利用混合云运行本地应用
  • 使用云处理额外的数据负载
  • 在开发应用时避免供应商锁定
  • 保持敏捷，应对不断变化的生态系统

通过多云，您可以访问全球多个云和数据中心来完成所有这些任务。这样不仅可以提高可用性，还能处理比混合云更多的工作负载。

可以将多云视为混合云的一个子集。同时，您也可以将混合云作为其中一个云环境来使用。

多云还可以应对“影子 IT”问题，即某些员工倾向于使用与企业现有云不同的云服务。影子 IT 会导致企业在缺乏高层整体指导的情况下使用多个云环境。相比混合云，多云能够为企业提供更好的影子 IT 可视性和治理能力。

分布式云：使用单一控制面板进行云管理，实现一致性

Gartner 最近发布的一篇报告指出，分布式云可以解决混合云带来的问题。我认为，分布式云同样可以解决多云带来的问题。

我们以 Kubernetes 为例。所有主要的云供应商都支持自己的托管 Kubernetes 服务，但底层技术本质上都是同一个开源项目。但是，如果您想使用多个供应商创建一个 Kubernetes 簇，可能会在以下方面遇到差异：

  • 环境
  • 体验
  • 数据中心
  • 拥有不同技能水平的运维团队

如果在 IBM Cloud 上使用最新版本，而其他一些云供应商不支持，可能会导致不一致情况，这会让您的运维团队难以应对。

一些多云管理解决方案声称拥有单一控制面板来应对这一挑战。事实是，这些平台可以让您控制 Kubernetes 簇的操作，但无法完全管理簇所在云供应商特有的操作。对于更改访问角色或安全约束等任务，您仍需进入各个云供应商的独立运维仪表板。

相比之下，使用分布式云时，您可以继续利用多云环境，并且无论资源位于何处，都能通过一个云上的单一控制平面访问它们。

您可以使用分布式云来完成多项任务，包括以下活动：

  • 创建并部署 Kubernetes 簇
  • 监控环境
  • 在云中进行安全更新

使用分布式云可带来以下主要优势：

  • 一致性：在一个核心位置可以管理和计算任何位置的资源
  • DevOps：在部署应用程序时，能够平等地处理所有簇
  • 管理：通过在不同环境中部署一致的政策，遵守《通用数据保护条例》(GDPR) 等法规要求

此外，分布式云可用于 Kubernetes 以外的其他服务，包括 Red Hat OpenShift无服务器架构平台。

阅读“Understanding Distributed Cloud Architecture: The Basics”了解更多关于分布式云的信息。

了解更多

本博客的第二部分中，我将讨论分布式云计算如何与边缘计算协同工作。

作者

Sai Vennam

Technical Offering Manager

