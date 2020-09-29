多云模式允许您将应用程序分布到多个云环境，并使用多个供应商。以下是多云模式如何帮助您的原因。

假设您是一家快递公司的高管，需要为订单量的增加进行扩展。希望在实现这一目标的同时，还能完成以下任务：

利用混合云运行本地应用

使用云处理额外的数据负载

在开发应用时避免供应商锁定

保持敏捷，应对不断变化的生态系统

通过多云，您可以访问全球多个云和数据中心来完成所有这些任务。这样不仅可以提高可用性，还能处理比混合云更多的工作负载。

可以将多云视为混合云的一个子集。同时，您也可以将混合云作为其中一个云环境来使用。

多云还可以应对“影子 IT”问题，即某些员工倾向于使用与企业现有云不同的云服务。影子 IT 会导致企业在缺乏高层整体指导的情况下使用多个云环境。相比混合云，多云能够为企业提供更好的影子 IT 可视性和治理能力。