什么是基于资产的咨询？

基于资产的咨询是一种咨询业务模式，在这种模式下，企业会利用专有工具、技术和方法，更高效地为客户提供解决方案。

基于资产的咨询有别于通常严重依赖耗时手动流程的传统咨询，咨询顾问可以使用这些预构建的资产来规范问题解决的某些方面。这种方法使客户能够更快地实现价值，提高可交付成果的质量一致性，并增强咨询公司的可扩展性。

这些资产可以有多种形式，包括 AI 模型和算法等软件解决方案、流程自动化工具、专有数据库和基准测试工具、AI 助手（包括聊天机器人）和 AI 代理（自主编码助手）。例如，咨询公司可以利用 AI 驱动的分析平台来快速评估公司的财务状况或运营效率，而不是仅仅依靠个别咨询顾问的专业知识。咨询顾问可以通过部署这些资产，更加专注于战略洞察分析和针对客户特定情况的定制服务，而相关工具可以处理标准化任务。

基于资产的咨询并不能完全取代传统咨询，而是通过自动执行可重复的任务来转移重点，使顾问能够专注于更具战略性、以人为本的工作。许多咨询公司都采用了基于资产的咨询，因为它既能提高效率，又能保持一致性。利用技术和基础设施等有形资产以及方法和专业知识等无形资产，公司可以扩展服务并重复使用通过过去的工作开发的宝贵知识产权。这种做法为客户提供更精简和有效的解决方案。

基于资产的咨询不只是处理个别项目，而是侧重于与客户建立长期关系。咨询公司利用其核心技能和知识产权来打造可重复使用的工具和解决方案，从而带来新的商机。这种方法鼓励持续协作，在咨询顾问提供战略指导的同时，可以实现日常任务自动化，从而促进持续创新和改进。

基于资产的咨询旨在为客户缔造更多价值，更迅速稳定地交付成果。即使在初次合作结束后，客户有时仍会通过订阅模式自行使用资产。这种安排可以为咨询公司提供源源不断的价值。

基于资产的咨询方法正在重塑公司提供服务的方式。这种方法将他们的专业知识与可扩展的技术驱动型解决方案相结合，以满足不断变化的客户需求并推动长期成功。