什么是基于资产的咨询？

基于资产的咨询是一种咨询业务模式，在这种模式下，企业会利用专有工具、技术和方法，更高效地为客户提供解决方案。
基于资产的咨询有别于通常严重依赖耗时手动流程的传统咨询，咨询顾问可以使用这些预构建的资产来规范问题解决的某些方面。这种方法使客户能够更快地实现价值，提高可交付成果的质量一致性，并增强咨询公司的可扩展性。
这些资产可以有多种形式，包括 AI 模型和算法等软件解决方案、流程自动化工具、专有数据库和基准测试工具、AI 助手（包括聊天机器人）和 AI 代理（自主编码助手）。例如，咨询公司可以利用 AI 驱动的分析平台来快速评估公司的财务状况或运营效率，而不是仅仅依靠个别咨询顾问的专业知识。咨询顾问可以通过部署这些资产，更加专注于战略洞察分析和针对客户特定情况的定制服务，而相关工具可以处理标准化任务。
基于资产的咨询并不能完全取代传统咨询，而是通过自动执行可重复的任务来转移重点，使顾问能够专注于更具战略性、以人为本的工作。许多咨询公司都采用了基于资产的咨询，因为它既能提高效率，又能保持一致性。利用技术和基础设施等有形资产以及方法和专业知识等无形资产，公司可以扩展服务并重复使用通过过去的工作开发的宝贵知识产权。这种做法为客户提供更精简和有效的解决方案。
基于资产的咨询不只是处理个别项目，而是侧重于与客户建立长期关系。咨询公司利用其核心技能和知识产权来打造可重复使用的工具和解决方案，从而带来新的商机。这种方法鼓励持续协作，在咨询顾问提供战略指导的同时，可以实现日常任务自动化，从而促进持续创新和改进。
基于资产的咨询旨在为客户缔造更多价值，更迅速稳定地交付成果。即使在初次合作结束后，客户有时仍会通过订阅模式自行使用资产。这种安排可以为咨询公司提供源源不断的价值。
基于资产的咨询方法正在重塑公司提供服务的方式。这种方法将他们的专业知识与可扩展的技术驱动型解决方案相结合，以满足不断变化的客户需求并推动长期成功。
基于资产的咨询使用技术驱动的工具、产品和方法来支持咨询服务的设计和交付。相关资产通常可重复使用且可扩展，使咨询顾问能够规范某些流程或分析，从而减少对劳动密集型手动任务的依赖。资产、代理、助手和方法等要素均经过精心策划和定制，可以简化任务、解决特定业务问题并更快地交付成果。
资产属于软件，其中包括经过微调的 AI 模型，旨在为客户带来切实的成果，例如劳动生产率、成本效益或收入增长。
这些资产既可加快定制客户解决方案的开发，也可应用于更广泛的领域，以便在咨询活动结束后仍可继续提供价值。它们可提供的关键优势包括：对数据集进行更深入分析、加快产品上市速度、跨平台无缝集成、提升用户友好型体验、增强洞察分析可视化以及更精简的流程。资产的示例包括：
代理和助手可协同工作以增强客户支持。
AI 代理是一种自我决策型编码助手，它可自行做出决策、解决问题和执行任务，而无需人工干预。代理属于问题解决者，它们通常会与助手或其他代理开展合作，并使用它们提供的信息来独立行动并完成更复杂的任务。
AI 助手是一种通过提供信息或完成简单操作（如获取信息或设置提醒事项）来帮助用户完成特定任务的工具。助手依靠人类的输入和指导来发挥作用，且是人类与 AI 开展协作的基础。
助手包括旨在管理日常任务和特定客户需求的生成式 AI 聊天机器人。它们可处理日常查询、生成报告，并根据特定于客户特有流程和业务环境的实时数据或信息来提供摘要和建议。这些功能可让支持更具可扩展性和定制性。此外，还可自定义助手以支持特定的工作角色或专门的业务领域。
助手可集成到基于资产的咨询工作流程中，以便自动执行日常任务、提供实时洞察分析并协助做出复杂的决策。通过协调多个助手并与其他代理进行交互，代理可以进一步扩展此功能。此关系有助于它们处理更广泛和更复杂的任务。将代理和助手共同应用于客户挑战时，它们可以发挥全部功能。
例如，用户画像 AI 助手可以为某一产品用户构建详细的用户画像，其中包括人口统计数据和心理特征。同时，以消费者为中心的代理可以扫描产品评论、提取反复出现的投诉、推荐产品改进功能以解决此问题并提供实施指导。基于这些洞察分析，顾问与客户合作，使产品战略与客户需求保持一致。顾问还可以帮助确定可操作步骤的优先顺序，并指导团队完成实施过程，以帮助确保建议的变更能够带来可衡量的改进。
方法是指可重复的框架，而这些框架将各种资产和 AI 工具相结合，旨在实现特定的项目目标和客户成果。这些精心策划的方法有助于顾问始终如一地部署技术驱动型解决方案，而这些解决方案在不同类型的活动（从战略和设计到技术实施，再到持续运营）中具有高效、可扩展且适应性强等特点。此外，还可以根据供应商的技术堆栈的具体情况来定制方法，从而帮助确保灵活性以及与每个客户的独特需求的相关性。
例如，顾问可以使用模板，将 AI 模型、数字平台和流程自动化工具整合到按客户需求定制的框架中。此方法可以缩短交付结果所需的时间，同时保持高质量成果。
在基于资产的咨询中，人类与 AI 的关系高度互补，结合两者的优势来提供更高效、更有影响力的解决方案。AI 驱动的工具可以处理数据密集型、重复性任务（例如数据分析、基准测试或报告生成），使顾问能够专注于需要人类创造力、直觉和关系建立的更高级别战略活动。
虽然 AI 为咨询流程带来了速度、可扩展性和精度，但人类可以提供关键洞察分析、同理心和对客户需求的细致理解，而这些是 AI 本身无法实现的。总的来说，通过提供切实可行的洞察分析和自动执行日常任务，AI 可以增强人类能力，让顾问能够提供更快、更一致和个性化的解决方案，同时专注于复杂的问题解决和客户协作。
生成式 AI 现在支持咨询的各个阶段，从研究和分析到战略制定、项目交付和技术整合。AI 驱动的工具可以快速收集和分析客户特定信息，对数据执行基准测试和获得以往参与的洞察分析，从而让顾问能够在坚实的基础上开始业务。这可以加快问题解决和决策的速度，从而有更多时间与客户进行战略讨论和合作。
虽然 AI 可协助完成起草报告或生成用户画像等任务，但人类顾问（尤其是专家）仍是咨询流程的核心。他们在理解客户挑战和促进合作方面的专业知识是不可替代的。AI 是增强而非取代这些人类能力的一个工具。通过处理耗时的工作，AI 有助于顾问专注于提供具有创造性且量身定制的解决方案，从而满足客户的独特需求。
基于资产的咨询和传统咨询代表提供咨询服务的两种截然不同的方法，每种方法都有自己的方法论、价值主张和运营模式。
在传统管理咨询中，人力资本是首要资产，咨询顾问依靠其专业知识、经验和时间来分析问题、制定解决方案，并向客户提供个性化建议。每次合作通常被视为一个独特的项目，咨询顾问会投入大量时间和资源来了解客户需求并制定量身定制的策略。传统咨询依赖于深入的一对一客户关系和定制解决方案蓬勃发展，但这一过程可能既耗时又昂贵，因为该流程严重依赖咨询顾问的手动工作和个性化关注。
基于资产的咨询使用可重复使用的工具、技术和框架作为服务的核心。公司不再单纯依赖人类专业知识，而是开发专有资产，例如 AI 驱动的平台和诊断工具，并使用经过验证的方法，所有这些方法都可以应用于多个客户。借助这种方法，顾问能够简化流程、自动执行重复性任务，并交付更快、更一致的结果。
例如，咨询公司可以使用预构建的 AI 工具来评估财务状况，而无需进行人工财务分析，从而让咨询顾问能够专注于战略洞察分析。基于资产的咨询还具有可扩展性和成本效益，因为客户可以随着时间的推移重复使用这些工具或订阅持续的服务。
这两种方法的主要区别在于它们的侧重点和效率。传统咨询是高度个性化且劳动密集型的服务，它非常适合解决需要人类深入洞察分析的复杂挑战或独特挑战。相比之下，基于资产的咨询则强调效率和可重用性，因此更适合可应用标准化解决方案的情况或是客户需要持续自动化支持的情况。
传统咨询凭借定制而实现了蓬勃发展，但基于资产的咨询则会通过使用预定义的资产并以更低的成本来提供更快捷、数据驱动型的洞察信息。该咨询方法对初创公司很有价值，因为它可提供一种经济实惠且可扩展的方式来获取高级解决方案并及早获得竞争优势，而无需投入大量前期成本。基于资产的咨询还符合人们对可持续发展日益增长的需求，从而有助于公司提供可随着时间的推移而不断适应的高效、资源节约型解决方案。
在传统咨询领域，客户会按项目为顾问付出的时间和专业知识付费。基于资产的咨询通过可在各个项目之间重复使用的可重复、可扩展的资产来提升价值，从而推动实现长期投资回报率。定价和货币化会围绕订阅或许可等灵活模式来展开，从而反映出集成到更广泛解决方案中的可重复使用工具所产生的持续价值。
对咨询资产的支持通常会由客户和顾问共同享有，因为这些资产会成为客户 IT 基础设施的一部分。许可方式通常更为灵活，从而允许客户在其组织内具有完全访问权限以使用和修改资产，而这不同于传统产品中更为严格的许可证。此方法会将产品思维与咨询服务融为一体，从而提供高效、可扩展的解决方案。
最后，基于资产的咨询和传统咨询还可相辅相成。基于资产的咨询有助于企业扩大服务规模，并提供更为一致的结果；而传统咨询则侧重于满足细微的高级战略需求，而其中人类的创造力和解决问题的能力显得至关重要。
基于资产的咨询可以帮助客户充分利用 AI 的强大功能，从而为其提供 AI 驱动的工具，以提升传统的咨询模式。该实践可以将顾问的角色从问题解决者扩展为数字化转型的推动者，从而指导客户使用数字工具生成有价值的洞察分析。即使在咨询合作关系终止后，客户也能够做出更明智的数据驱动型决策。
通过将服务产品化，咨询公司可简化对专业知识的获取，以便较小规模的企业能从人工智能驱动式平台和工具中获益。客户可独立管理预测和性能跟踪等任务，从而降低成本并提升客户体验。
咨询公司提供的专有工具还可以帮助客户通过简化运营和提供持续洞察分析来获得竞争优势。随着数据驱动型决策的重要性逐日上升，基于资产的咨询有助于客户实施更精确的战略并改善长期成果。
基于资产的咨询可提供多个主要优点，以便增强咨询服务的交付。
可扩展性：咨询公司可通过在多个项目中部署工具和平台来扩大客户互动，而无需增加顾问人数。此类公司可提供 SaaS 产品或 AI 驱动式模型等可扩展解决方案，以便客户在咨询阶段结束后继续使用这些解决方案。
效率：通过使用 AI 和自动化，顾问可大幅缩短收集和分析数据所需的时间，从而实现更高效的客户互动以及更快的项目周转时间。此效率提升有助于顾问超越常规执行，并将其专业知识和创造力引入到客户互动中。作为转型方面的真正合作伙伴，顾问可专注于通过可操作的洞察来提供更出色的成果，而无需投入太多人工劳动。
降低风险：通过提供标准化、可重复的解决方案，基于资产的咨询有助于降低风险，提供一致的高质量结果。使用的工具还通过订阅或持续访问提供持续价值。这种安排为客户提供长期的洞察分析和支持，有助于防范未来的挑战。
成本效益：基于资产的咨询有助于客户更快地实现价值，因为其技术有助于顾问在更短时间内实现类似的成果。
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