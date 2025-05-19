这就是 IBM 全球网络靶场负责人兼首席社会工程黑客专家 Stephanie Carruthers 在 2022 年所感受到的。当时 ChatGPT 刚将生成式人工智能带入公众视野。其令人不安的人类语言能力与庞大知识库的结合，让许多人开始思考它将如何改变世界。

以及 AI 可能如何改变他们的工作。

“当它 (AI) 最初出现时，人们不断问我：‘你害怕 AI 会取代你的工作吗？’”Carruthers 说道。“我当时认为不可能。除非 AI 发展到能真正理解一个人，并为其量身定制攻击活动的程度，否则这种情况不会发生。”

作为 IBM X-Force 的一员，Carruthers 负责设计模拟的社会工程学骗局和网络攻击，以帮助企业增强抵御真实威胁的能力。早期的生成式 AI 模型能炮制出相当通用的钓鱼诈骗，但无法实施造成严重损害的复杂攻击。那些高级骗局需要深入调研、周密规划和高度定制化的骗术。

然而在两年半间，情况已大不相同。如今，许多大型语言模型 (LLM) 能够实时搜索网络。能够自主设计工作流并执行任务的 AI 智能体则更进一步，它们可以利用发现的信息来指导行动。

想象一个能针对特定个人完美定制社会工程学攻击的 AI 机器人，这似乎不再是夸张之辞。它只需要一个威胁行为者来启动它。

“我们现在已经到了让我担忧的阶段，”Carruthers 表示。“只需极少的提示，一个 AI 模型就能写出一条专门针对我的钓鱼信息。这太可怕了。”