全球管理合伙人兼 X-Force 主管 Charles Henderson Charles 拥有二十多年领导黑客攻击与漏洞研究团队的经验，善于从黑客视角出发，为客户构建富有价值的安全计划。

X-Force 战略主管 John Hendley John 拥有十多年的黑客经验，目前负责领导 X-Force 的全球战略。

X-Force 全球交付运营与黑客计划经理 Cary Paxton Cary 拥有 20 余年信息安全从业经验，负责管理全球 X-Force 团队的日常运营。

全球初级合伙人兼 X-Force Red 交付主管 Andrew Herlands Andrew 拥有数十年领导全球信息安全团队的经验，并在安全服务和基础架构保护方面拥有广泛的背景。

全球威胁情报主管 Andy Piazza Andy Piazza 是一位成就卓著的安全专家，拥有 20 年安全运营、威胁情报和事件响应相关经验。

X-Force Red 全球社会工程专家 Stephanie Carruthers Stephanie 负责领导社会工程实践，专注于开源情报收集、网络钓鱼、语音钓鱼和物理安全评估。

X-Force 研究主管 John Dwyer John 负责领导 X-Force 的研究工作，专注于开发威胁搜寻和事件响应技术、构建合作伙伴生态系统，以及从大量数据中提炼耐人寻味的洞察分析。John 热衷于解决问题、跟踪对手，以及偶尔跳跳舞。

X-Force 全球事件响应主管 Troy Bettencourt Troy 拥有大约 18 年数字取证/事件响应相关经验，3 年 eDiscovery 相关经验，并在军队、执法部门、市政府和咨询公司担任过 DFIR 和主管职务。