Charles 拥有二十多年领导黑客攻击与漏洞研究团队的经验，善于从黑客视角出发，为客户构建富有价值的安全计划。
John 拥有十多年的黑客经验，目前负责领导 X-Force 的全球战略。
Cary 拥有 20 余年信息安全从业经验，负责管理全球 X-Force 团队的日常运营。
Andrew 拥有数十年领导全球信息安全团队的经验，并在安全服务和基础架构保护方面拥有广泛的背景。
Andy Piazza 是一位成就卓著的安全专家，拥有 20 年安全运营、威胁情报和事件响应相关经验。
Stephanie 负责领导社会工程实践，专注于开源情报收集、网络钓鱼、语音钓鱼和物理安全评估。
John 负责领导 X-Force 的研究工作，专注于开发威胁搜寻和事件响应技术、构建合作伙伴生态系统，以及从大量数据中提炼耐人寻味的洞察分析。John 热衷于解决问题、跟踪对手，以及偶尔跳跳舞。
Troy 拥有大约 18 年数字取证/事件响应相关经验，3 年 eDiscovery 相关经验，并在军队、执法部门、市政府和咨询公司担任过 DFIR 和主管职务。
Chris 负责领导 X-Force Red 对手模拟团队。他曾领导先进的 Red 团队开展针对国防承包商和一些全球顶级大银行的运营。