主页 X-Force 团队 认识 IBM X-Force 团队
了解来自世界各地的一些 X-Force® 黑客、研究人员、事件响应人员和分析人员，他们致力于帮助各种组织做好应对网络攻击的准备并有效防御网络攻击
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坐在宽大波浪形会议桌旁的员工的俯视图
Charles Henderson

Charles 拥有二十多年领导黑客攻击与漏洞研究团队的经验，善于从黑客视角出发，为客户构建富有价值的安全计划。

 John Hendley

John 拥有十多年的黑客经验，目前负责领导 X-Force 的全球战略。

 Cary Paxton

Cary 拥有 20 余年信息安全从业经验，负责管理全球 X-Force 团队的日常运营。

 Andrew Herlands

Andrew 拥有数十年领导全球信息安全团队的经验，并在安全服务和基础架构保护方面拥有广泛的背景。

 Andy Piazza

Andy Piazza 是一位成就卓著的安全专家，拥有 20 年安全运营、威胁情报和事件响应相关经验。

 Stephanie Carruthers

Stephanie 负责领导社会工程实践，专注于开源情报收集、网络钓鱼、语音钓鱼和物理安全评估。

 John Dwyer

John 负责领导 X-Force 的研究工作，专注于开发威胁搜寻和事件响应技术、构建合作伙伴生态系统，以及从大量数据中提炼耐人寻味的洞察分析。John 热衷于解决问题、跟踪对手，以及偶尔跳跳舞。

 Troy Bettencourt

Troy 拥有大约 18 年数字取证/事件响应相关经验，3 年 eDiscovery 相关经验，并在军队、执法部门、市政府和咨询公司担任过 DFIR 和主管职务。

 Chris Thompson

Chris 负责领导 X-Force Red 对手模拟团队。他曾领导先进的 Red 团队开展针对国防承包商和一些全球顶级大银行的运营。
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如果您拥有安全领域的专长，拥有与他人相处融洽的个性，并且想要加入我们的精英部队，请将您的简历发给我们。

 

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