随着生成式 AI带来的巨大转变，IT 部门面临着现代化和优化以满足需求的压力。云服务平台比比皆是，承诺提供更大的弹性并节省成本。不过，有时 CIO 和数据中心运营团队更倾向于将某些应用程序和数据保留在自己的数据中心内（例如，在维护安全性和合规性要求或控制敏感数据的访问时）。但本地部署数据中心可能需要经常更新，尤其是在新技术、新服务和新流程出现时。

决定是将 IT 基础设施迁移到云供应商，还是进行数据中心更新，是一个复杂的决定。两种方案各有利弊，最佳选择取决于您当前和未来的业务需求。 虽然许多企业都在选择云计算，但让我们来看看为什么数据中心优化计划 (DCOI) 可能是更具优势和成本效益的选择。