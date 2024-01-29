标签
现代数据中心的蓝图

一群人在服务器机房使用平板电脑工作

本系列的第一部分探讨了数据中心转型背后的动态力量。接下来，我们将深入了解现代数据中心的设计，探索 AI 和容器化等先进技术在追求弹性和可持续发展方面的作用。

制定差异化战略和计划

作为领导者，您需要明确企业的发展目标——了解组织的发展轨迹是不可或缺的。然而，您的观点必须立足于现实；也就是说，您必须了解当前环境的局限性：

  • 它目前的不足在哪里？
  • 您发现哪些方面需要改进？
  • 您能在哪些方面做出有意义的改变？

这些问题的答案有助于为您的转型计划制定切实可行的目标。变革可能会通过过时、脱节的技术系统和低效且成本高昂的流程来实现。

明确定义新的先进技术在新环境中的作用也很重要。AI 和容器化不仅仅是流行语。它们是强大的工具和方法，可帮助您通过数字化手段在整个数据中心和所有业务中提高效率、敏捷性和弹性。

  • AI 提供洞察分析，并能够智能地实现功能自动化。
  • 超过一半的受访组织希望通过采用生成式 AI 来提升价值和收入。
  • 容器化技术让您能够更灵活、更有发展潜力地在您能想象到（和需要的）任何混合云环境中部署应用程序。
  • Gartner 预测，到 2026 年，15% 的本地部署生产工作量将在容器中运行

不要仅仅跟上科技进步的步伐。利用它们并围绕它们构建先进的数据驱动流程，使您的整个组织能够创造独特的竞争优势。

明确定义目标和使命后，您就可以制定战略计划，将先进技术、流程，甚至合作伙伴的服务结合起来，以实现您概述的成果。这项计划不仅应满足眼前需求，还应具备灵活性和适应性，以克服未来挑战并把握未来的机遇。它还应该包括弹性和可持续发展作为核心原则，以确保您能够在未来几年内不断发展和转型。

AI Academy

数据管理是生成式 AI 的秘诀吗？

深入了解为什么高质量数据对于成功使用生成式 AI 至关重要。
转到视频集

利用数据和自动化精准技术实现成果

什么是自动化精准技术？当您能够整合数据、工具和流程来管理和优化数据中心的各个方面时，自动化精准技术就变成了利用科技来运行数据中心：

  • 高精度
  • 最少干预
  • 稳定的性能
  • 可预测的结果

自动化将在数据中心转型中发挥关键作用，其规模和复杂性将超越人类维持一切平稳运行的能力。对于企业管理者而言，这意味着要从人工方法转向更加精简、技术驱动和数据支持型方法。

在向自动化精确化迈进的过程中，AI 是一个关键组成部分。AI 能够分析大型数据集、预测趋势并做出明智决策，其作用在于将单纯的自动化转变为智能运营。34% 的受访组织计划今年对 AI 和机器学习 (ML) 进行最大程度的投资。

当您将 AI 支持的自动化精准技术应用于数据中心时，您可以：

  • 以无与伦比的速度和准确性处理重复且耗时的任务
  • 释放人力资源用于更多无法自动化的战略性项目
  • 迅速发现异常并在故障发生前进行预测
  • 根据实时需求智能地分配资源
  • 与传统方法相比，能够更有效地检测和缓解威胁
  • 根据您的可持续发展目标优化电力使用并减少浪费

制定弹性和可持续发展路线

数据中心的发展有助于使您的组织处于技术进步的前沿，并处于可持续商业实践的核心。采用融合 AI、边缘计算和容器化的现代数据中心，有助于确保您的组织发展成为充满活力、高效且具有环保意识的企业。 

IBM® 和 VMware 可以帮助您设计未来的数据中心，该数据中心使用自动化、超融合和云技术来支持高性能、可靠性和可持续发展。通过提供安全性、合规性、分析和容器化产品，IBM 和 VMware 可以确保您的现代数据中心满足您的业务目标

