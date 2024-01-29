作为领导者，您需要明确企业的发展目标——了解组织的发展轨迹是不可或缺的。然而，您的观点必须立足于现实；也就是说，您必须了解当前环境的局限性：

它目前的不足在哪里？

您发现哪些方面需要改进？

您能在哪些方面做出有意义的改变？

这些问题的答案有助于为您的转型计划制定切实可行的目标。变革可能会通过过时、脱节的技术系统和低效且成本高昂的流程来实现。

明确定义新的先进技术在新环境中的作用也很重要。AI 和容器化不仅仅是流行语。它们是强大的工具和方法，可帮助您通过数字化手段在整个数据中心和所有业务中提高效率、敏捷性和弹性。

AI 提供洞察分析，并能够智能地实现功能自动化。

超过一半的受访组织希望通过采用生成式 AI 来提升价值和收入。

容器化技术让您能够更灵活、更有发展潜力地在您能想象到（和需要的）任何混合云环境中部署应用程序。

Gartner 预测，到 2026 年，15% 的本地部署生产工作量将在容器中运行。

不要仅仅跟上科技进步的步伐。利用它们并围绕它们构建先进的数据驱动流程，使您的整个组织能够创造独特的竞争优势。

明确定义目标和使命后，您就可以制定战略计划，将先进技术、流程，甚至合作伙伴的服务结合起来，以实现您概述的成果。这项计划不仅应满足眼前需求，还应具备灵活性和适应性，以克服未来挑战并把握未来的机遇。它还应该包括弹性和可持续发展作为核心原则，以确保您能够在未来几年内不断发展和转型。