加密货币之外的区块链

区块链是一种共享的分布式账本，具有去中心化控制。区块链包含相互链接成链的区块。每条链由加密数据组成，其中部分数据来自前一个区块以生成加密。区块链既可以是公有账本，也可以是私有账本。某些实现允许任何相关方参与，而其他实现则需邀请和访问权限。区块链技术的关键优势包括加密、来源追溯和不可篡改性。

加密技术会将数据打乱，使其在没有密钥的情况下无法读取。来源追溯指确保数据历史有效性和完整性的数据轨迹。不可篡改性意味着区块一旦验证通过，其数据便无法更改。将去中心化与加密、来源追溯和不可篡改性相结合，创造了一项全新的、颠覆性的、安全的技术，有望改变全球各行业。

区块链在每个区块中包含系统设计者所需的加密数据。在银行领域，区块可能包含姓名、账号、交易类型、金额或其他信息。对于零售解决方案，区块链数据可能包含购买的商品、序列号、购买日期和生产地点。

正在考察区块链应用的企业，会根据自身需求确定交易特定信息，并将这些数据置入构成相关区块链的区块中。区块链技术能惠及何种行业或交易类型并无限制。随着区块链在全球范围内的应用场景日益增多，许多公司和垂直市场已经拥有实际运行的实施案例。