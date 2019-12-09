加密货币之外的区块链

区块链是一种共享的分布式账本，具有去中心化控制。区块链包含相互链接成链的区块。每条链由加密数据组成，其中部分数据来自前一个区块以生成加密。区块链既可以是公有账本，也可以是私有账本。某些实现允许任何相关方参与，而其他实现则需邀请和访问权限。区块链技术的关键优势包括加密、来源追溯和不可篡改性。
加密技术会将数据打乱，使其在没有密钥的情况下无法读取。来源追溯指确保数据历史有效性和完整性的数据轨迹。不可篡改性意味着区块一旦验证通过，其数据便无法更改。将去中心化与加密、来源追溯和不可篡改性相结合，创造了一项全新的、颠覆性的、安全的技术，有望改变全球各行业。
区块链在每个区块中包含系统设计者所需的加密数据。在银行领域，区块可能包含姓名、账号、交易类型、金额或其他信息。对于零售解决方案，区块链数据可能包含购买的商品、序列号、购买日期和生产地点。
正在考察区块链应用的企业，会根据自身需求确定交易特定信息，并将这些数据置入构成相关区块链的区块中。区块链技术能惠及何种行业或交易类型并无限制。随着区块链在全球范围内的应用场景日益增多，许多公司和垂直市场已经拥有实际运行的实施案例。
当前生产中最为人所熟知的区块链技术涉及加密货币。已有大量部署案例，其中比特币最为流行。其他具备独特且有价值属性的还包括瑞波币和以太坊。瑞波币在全球金融市场占据稳固地位，而以太坊则利用智能合约取代托管，并应用于数字身份管理及其他场景。
大多数加密货币部署采用公有区块链，允许任何人参与。而大多数企业区块链部署则使用私有账本，限制访问和授权。尽管加密货币在区块链世界中占有一席之地，但远未涵盖这项新兴技术背后广阔的可能性。
金融服务行业是应用区块链最具合理性的领域之一。其固有的安全性和不可篡改性直接契合银行和保险业的关键要求。美国运通似乎理解这些方面，并已在其业务的多个不同领域采取措施部署区块链。美国运通 加入了瑞波币的全球支付网络，并推出了用于会员奖励的区块链系统。
这些活动发生在 2017 年和 2018 年，预计未来这些领域将实现增长，并会有新的区块链部署。分布式账本提供的近实时更新，能将已执行的行动通知价值链中的每一位参与者，这为金融服务创造了巨大价值。美国运通是首批在现实场景中实施区块链用例的金融服务公司之一。当其他竞争者看到美国运通从这项颠覆性技术中获益时，他们无疑也会加入这场角逐。
戴比尔斯是一家专注于钻石勘探和开采等业务的国际公司。2015 年，戴比尔斯创建了 Tracr 区块链平台，用于追踪钻石从矿山到客户手中的全过程。钻石勘探和开采领域存在某些不道德行为，而顾客希望在购买前了解其产品的流转路径。戴比尔斯首席执行官 Bruce Cleaver 表示：“Tracr 项目团队已证明，它能够成功追踪钻石在整个价值链中的流转，以前所未有的方式提供资产可追溯性保障。”
通过展示钻石从分销链源头直至最终进入零售店的完整路径，戴比尔斯可以向买家展示每颗钻石的来源。区块链提供的关键能力使戴比尔斯能够给予终端客户安心保障，这是其他任何技术都无法做到的。
众多公司为医疗机构提供专门聚焦于区块链的解决方案。Medicalchain 运用区块链技术安全存储健康记录，实现协作式、智能化的医疗健康管理。该解决方案可以保护患者免受我们所见过的、影响医疗健康服务提供方和支付方的各种黑客攻击。
医疗健康领域的另一关键挑战是医疗记录无法跨机构共享。如果患者在一家医院的急诊室就诊，这些数据很可能无法传递到其初级保健提供方。此外，急诊室也无法获取患者的病史。SimplyVital Health 通过一个基于区块链的开源数据库解决了这个问题，该数据库授予对患者信息的安全访问权限，实现护理协调。
BlockPharma 拥有一个旨在追踪药品和打击假冒伪劣的区块链解决方案。此处的理念与戴比尔斯追踪钻石的做法相似，但这次的目标是拯救生命。区块链应用场景可以跨越行业，因为大多数企业都能从数据安全、来源追溯和不可篡改性中受益。数十家公司看到了其价值，正在医疗健康领域致力于创建和提供基于区块链的解决方案。
区块链的起源 可追溯至 1979 年，并在 1991 年取得重大进展；然而，第一个实际应用——比特币——直到 2011 年才推出。尽管比特币在八年前推出（在技术世界，这相当于跨越了漫长时间），但区块链仍有很长的路要走。在大量行业中存在着广泛的区块链应用构想；然而，我们距离大规模部署仍有数年之遥。无论是讨论涉及投票、农业、政府货币还是娱乐的区块链部署，都存在着阻碍大规模应用的挑战。
区块链部署的应用场景没有限制，其实施障碍主要围绕接受度、引领的勇气以及跨越安全顾虑这一障碍。与大多数新技术一样，安全性的建立需要一段时间才能获得用户的信任。涉及多种加密货币的盗窃事件引起了广泛关注，不幸的是，当这些攻击得逞时，会对区块链技术的认知产生负面影响。
虽然几乎所有的加密货币黑客攻击都涉及底层区块链技术或其安全性以外的因素，但看法变成了影响区块链采用率的现实。尽管这些攻击阻碍了区块链的采用，但它们不会阻止其发展。
区块链将改变许多行业，提升生活质量并减少欺诈，这只是一个时间问题。
