尽管有其优势，但 AI 内容创建过程存在质量问题。AI 很难保证细微差别、深度和事实准确性，这可能导致不相关、无意义或不正确的内容。编辑对于 AI 生成的材料的准确性和连贯性至关重要。

AI 内容生成也带来了抄袭和版权问题。由于 AI 模型是根据现有数据进行训练的，因此存在意外侵犯版权或内容重复的风险。验证原创性和对版权标准的遵守情况对于避免法律方面的复杂问题至关重要。

当前有诉讼指控，OpenAI、Microsoft、Stability AI、Google 和 Meta 等生成式 AI 公司使用受版权保护的材料（通常是未经许可获得的）来培训他们的 AI 模型，侵犯了版权法。这些诉讼引发了各种法律问题，例如利用受版权保护的材料训练模型是否需要获得许可，生成式 AI 的输出是否侵犯了训练材料的版权，以及生成式 AI 是否违反了关于删除版权管理信息的限制。这些诉讼的结果将对生成式 AI 的未来产生影响，包括其与知识产权的关系和潜在风险缓解战略。

AI 生成的文本的主要缺点之一是缺乏人情味。它没有人类写作者的情商、创造力和真实性，这会使内容流于泛泛或无趣。对于创意或叙事性内容而言，这种限制的影响尤为严重，因为在这些内容中，人类的洞察分析是不可替代的。

道德和偏见也是一个令人担忧的问题。AI 模型可以反映训练数据中蕴含的偏见，从而产生歧视性或冒犯性的内容。定期审核 AI 模型和输出并制定 AI 使用指南对于维护公平性和包容性至关重要。

搜索引擎会对低质量、垃圾或非原创内容进行处罚。过度依赖未经审核和编辑的 AI 内容可能会受到此类处罚，从而损害网站的搜索排名和在线声誉。

AI 的广泛应用也引发了失业担忧。随着 AI 承担越来越多的内容任务，其对内容创作者和内容领域就业的影响的争论也不断升温。虽然 AI 是一种有价值的工具，但保持监督可以确保人类的专业知识仍然是这一过程不可或缺的部分。