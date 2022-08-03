IBM 大型机解决方案可帮助您加速人工智能、防止出现违规、实现现代化、最大程度减少中断并交付更多内容。 利用它们应对安全风险和复杂的迁移挑战，将开发人员资源解放出来，同时保持可预测而且稳定的云定价。 获得您在云之旅中所需的灵活性、响应能力和经济性。
发现潜在安全漏洞的速度提高 96% - 接近实时！
停运时间平均缩短 43%，有效减少生产力损失和中断情况。
多交付 64% 的代码发行版和 59% 的新应用 - 效益与成本之比达到 6:1。
利用云创新和强大的大型机功能来现代化您的应用程序和数据。
保护混合云中的数据隐私和安全 - 无论是动态传输的数据、静态存储的数据还是使用中的数据。
实现持续可用性，主动降低计划内和计划外停机的影响。
从您的实时事务性数据中获得洞察，预防欺诈，识别新的收入商机。
在 IBM 大型机上运行 Linux®、z/OS®、z/VM®、z/VSE® 和 z/TPF
深度集成多层大型机存储解决方案，实现端到端的网络弹性。
State Farm 通过在 IBM z/OS 系统上实施 DevOps 管道和实践，加速新型数字服务的开发。
亚利桑那州将其大型机环境迁移到 IBM 大型机即服务，以便帮助实现现代化并更好地为市民服务。
IBM Lab Services 提供大型机技术顾问，帮助您利用各种服务，包括针对云、分析、企业安全、服务器安全永续和性能的设计、构建与实施支持，从大型机投资中实现最大价值。
了解大型机究竟是什么，它是如何工作的，以及为什么它对当今的企业如此重要。
了解专家对用于开发、云和安全永续性等方面的最新大型机功能有何看法。
观看本系列网络研讨会，了解 IBM Z 中运行的最新技术。
我们的专家时刻准备帮助您最大程度提高投资回报，实现目标。
IBM Z 多机架系统与芯片上人工智能推理和网络灾备技术对于任何混合云战略都是必不可少的。