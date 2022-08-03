大型机解决方案

专为要求最苛刻的事务性环境和混合云的重要部分而设计
了解有关面向云的 IBM Z 的信息
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概述

不打折扣的云

IBM 大型机解决方案可帮助您加速人工智能、防止出现违规、实现现代化、最大程度减少中断并交付更多内容。 利用它们应对安全风险和复杂的迁移挑战，将开发人员资源解放出来，同时保持可预测而且稳定的云定价。 获得您在云之旅中所需的灵活性、响应能力和经济性。

优点

96% 防范安全威胁

发现潜在安全漏洞的速度提高 96% - 接近实时！

 43% 提升业务连续性

停运时间平均缩短 43%，有效减少生产力损失和中断情况。

 64% 以更低成本交付更多功能

多交付 64% 的代码发行版和 59% 的新应用 - 效益与成本之比达到 6:1。

解决方案

大型机服务器

现代化

成功案例

大型机案例研究
Shot of a handsome young man working in a call center
实现开发实践现代化

State Farm 通过在 IBM z/OS 系统上实施 DevOps 管道和实践，加速新型数字服务的开发。

 阅读 State Farm 成功案例
来自云端的大型机即服务为亚利桑那人提供亟需的支持

亚利桑那州将其大型机环境迁移到 IBM 大型机即服务，以便帮助实现现代化并更好地为市民服务。

 观看亚利桑那的案例 (1:56)

服务

大型机服务器服务

IBM Lab Services 提供大型机技术顾问，帮助您利用各种服务，包括针对云、分析、企业安全、服务器安全永续和性能的设计、构建与实施支持，从大型机投资中实现最大价值。

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资源

后续步骤
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IBM Z 多机架系统与芯片上人工智能推理和网络灾备技术对于任何混合云战略都是必不可少的。

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