IBM Z 大型机支持 z/OS、Linux 和 z/TPF，通常可在单个系统上运行多个操作系统。IBM® z/VM 和 KVM 支持虚拟化，可在 IBM Z 和LinuxONE上运行 Linux、z/OS、z/TPF VM 和 Red Hat OpenShift。

每个操作系统和虚拟机管理程序都增强了安全性、弹性和灵活性，将大型机的优势扩展到您的混合云之中。