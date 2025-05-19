大型机操作系统

安全、灵活且敏捷的操作系统，适用于混合云中的 IBM 大型机
深入了解 IBM z/OS 深入了解 Linux on IBM Z
某人使用笔记本电脑连接到 IBM Z 服务器的平面插图

释放强大潜能，实现精准效能

大型机操作系统专为企业计算的复杂内部机制而设计，涵盖内存、处理器、设备以及文件系统的管理。IBM® Z 操作系统在此基础上构建，凭借先进的安全性、出色的可扩展性与强大的弹性，有力支撑现代 IT 环境下各类关键业务应用的稳定运行。

 深入了解操作系统培训
IBM OS Z and LinuxONE chart
操作系统和软件功能
操作系统和软件功能

IBM Z 大型机支持 z/OS、Linux 和 z/TPF，通常可在单个系统上运行多个操作系统。IBM® z/VM 和 KVM 支持虚拟化，可在 IBM Z 和LinuxONE上运行 Linux、z/OS、z/TPF VM 和 Red Hat OpenShift。

 

每个操作系统和虚拟机管理程序都增强了安全性、弹性和灵活性，将大型机的优势扩展到您的混合云之中。
操作系统
z/OS

使用可运行大型机应用程序和 Linux 容器的操作系统，实现高可用性、利用率、敏捷性和安全性。

 深入了解 z/OS
Linux

Enterprise Linux 为本地和混合云中的 Linux 和容器工作负载提供安全、效率和性能。

 深入了解 Linux on IBM Z
z/TPF

利用专为优质服务而设计的操作系统，近乎实时地处理大量事务，如信用卡和机票预订。

 深入了解 z/TPF
Hypervisors
z/VM

在一个系统以及 z/OS 和 z/TPF 上运行数千台 Linux on IBM Z 虚拟机，提高您的应用程序的可靠性、性能和安全性，并优化系统管理。

 深入了解 z/VM
KVM

这一面向 IBM Z 和 LinuxONE 平台的战略性开源组件通过我们的 Linux 分销合作伙伴提供，订购流程更加简单。

 探索 KVM
Close up of two engineers working on a computer in a data center featuring IBM z16
面向 IBM Z 的基础设施服务 我们的技术顾问可以帮助您在高度可用的 z/OS、z/VM、KVM 和 Linux 基础架构解决方案上设计、构建和实施智能企业的基础。 深入了解 IBM Technology Expert Labs for IBM Z
后续步骤

安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。
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