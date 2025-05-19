安全、灵活且敏捷的操作系统，适用于混合云中的 IBM 大型机
大型机操作系统专为企业计算的复杂内部机制而设计，涵盖内存、处理器、设备以及文件系统的管理。IBM® Z 操作系统在此基础上构建，凭借先进的安全性、出色的可扩展性与强大的弹性，有力支撑现代 IT 环境下各类关键业务应用的稳定运行。
IBM Z 大型机支持 z/OS、Linux 和 z/TPF，通常可在单个系统上运行多个操作系统。IBM® z/VM 和 KVM 支持虚拟化，可在 IBM Z 和LinuxONE上运行 Linux、z/OS、z/TPF VM 和 Red Hat OpenShift。
每个操作系统和虚拟机管理程序都增强了安全性、弹性和灵活性，将大型机的优势扩展到您的混合云之中。
使用可运行大型机应用程序和 Linux 容器的操作系统，实现高可用性、利用率、敏捷性和安全性。
Enterprise Linux 为本地和混合云中的 Linux 和容器工作负载提供安全、效率和性能。
利用专为优质服务而设计的操作系统，近乎实时地处理大量事务，如信用卡和机票预订。
在一个系统以及 z/OS 和 z/TPF 上运行数千台 Linux on IBM Z 虚拟机，提高您的应用程序的可靠性、性能和安全性，并优化系统管理。
这一面向 IBM Z 和 LinuxONE 平台的战略性开源组件通过我们的 Linux 分销合作伙伴提供，订购流程更加简单。