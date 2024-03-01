由于运营方面的挑战，内政部寻求替代方法来管理 Db2 for z/OS 工作负载。2016 年，它开始对 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 进行工作负载评估。“我们的目标是找到一种方法，将大部分消耗 CPU 的查询转移到 Db2 Analytics Accelerator，以解决运营问题。对于某些应用程序，我们做了细微的更改，而对于其他应用程序，我们可以在不做任何更改的情况下运行，”Mohammed 说。2017 年，内政部开始实施 Db2 Analytics Accelerator for z/OS，将其连接到生产系统。

当 IBM Db2 Analytics Accelerator 7 发布时，内政部决定进行升级，以利用新版本的增强功能和性能。“我们有一些复杂的查询、复杂的统计和分析、精美的仪表板，但我们无法为内部客户提供这些，”Mohammed 说，“我们依赖于活动表格和数据等变通方法。”IBM Services® 帮助内政部迁移到新版本的 Db2 Analytics Accelerator。

Db2 Analytics Accelerator 第 7 版包含一项先进的数据同步技术，称为“集成式同步”。此功能取代了 Change Data Capture，支持 Db2 for z/OS 和 Db2 Analytics Accelerator 之间更深入的集成。这样可以减少两个数据库引擎之间的延迟，因此查询和作业现在可以针对最新的事务数据运行。

新版本的 Db2 Analytics Accelerator 有助于减少所需的 SQL 调整量。“我们花更少的时间来调整复杂的 SQL 查询，”Mohammed 说，“无需任何调整，结果令人惊叹。从操作方面来看，这非常简单。”