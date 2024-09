Mohammed 表示,迁移到较新版本的 Db2 Analytics Accelerator 后,“查询运行速度大大加快。过去需要 20 分钟的查询现在只需几秒即可完成。过去需要数小时的批处理程序现在只需几分钟即可完成。”

这种速度有助于 Mohammed 及其团队更快地响应内政部的要求。许多报告需要多次迭代,如果每次迭代需要 20 分钟,那么工作人员可能需要几个小时甚至一天才能完成一份报告。“现在,如果管理者要求一小时内提供报告,我可以提供,”Mohammed 说,“Db2 Analytics Accelerator for z/OS 的速度绝对令人惊叹。”

“集成式同步”功能已将数据复制延迟从三分钟减少到大约三秒。这意味着使用 Db2 Analytics Accelerator 的仪表板现在可以近乎实时地显示数据。由于“集成式同步”技术依赖于 IBM z Systems® Integrated Information Processor (zIIP) 技术,因此内政部的 z/OS 系统上的通用处理器 CPU 利用率已经下降,从而降低了处理成本。

内政部计划未来添加更多表格和查询,以继续利用 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 的速度和性能。对于内政部来说,保持 Db2 for z/OS 数据库平稳运行非常重要。当被问及哪些类型的工作负载可以从 Db2 for z/OS 数据库和 Db2 Analytics Accelerator 中获益时,Azeem 回答道:“我们的 Db2 for z/OS 数据库能够胜任所有事情。”他表示,内政部正在探索使用 Db2 Analytics Accelerator 进行数据分析和机器学习工作负载。