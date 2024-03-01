卡塔尔国内政部为几乎每个卡塔尔公民和企业提供服务，帮助保持国家平稳运行。“我们几乎与所有公民互动，”内政部的 IBM® Db2® for z/OS® 数据库管理员 Azeem Mohammed 说道。
根据 Mohammed 的说法，不断增加的数据库工作负载导致内政部的 IBM Db2 for z/OS 数据库出现性能问题，并增加了运营成本。“我们的应用程序具有大量资源密集型查询，这些查询已经运行了很长时间，”他说。此外，这些查询占用着大量内存和 CPU，给内政部的 IBM z/OS 平台造成了负担。
由于内政部严重依赖 Db2 for z/OS 数据库，因此需要找到一种方法来解决运营问题。
平均延迟时间从数分钟减少到数秒，减少了 98%
以前需要 20 分钟才能运行的报告现在只需 40 秒
由于运营方面的挑战，内政部寻求替代方法来管理 Db2 for z/OS 工作负载。2016 年，它开始对 IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 进行工作负载评估。“我们的目标是找到一种方法，将大部分消耗 CPU 的查询转移到 Db2 Analytics Accelerator，以解决运营问题。对于某些应用程序，我们做了细微的更改，而对于其他应用程序，我们可以在不做任何更改的情况下运行，”Mohammed 说。2017 年，内政部开始实施 Db2 Analytics Accelerator for z/OS，将其连接到生产系统。
当 IBM Db2 Analytics Accelerator 7 发布时，内政部决定进行升级，以利用新版本的增强功能和性能。“我们有一些复杂的查询、复杂的统计和分析、精美的仪表板，但我们无法为内部客户提供这些，”Mohammed 说，“我们依赖于活动表格和数据等变通方法。”IBM Services® 帮助内政部迁移到新版本的 Db2 Analytics Accelerator。
Db2 Analytics Accelerator 第 7 版包含一项先进的数据同步技术，称为“集成式同步”。此功能取代了 Change Data Capture，支持 Db2 for z/OS 和 Db2 Analytics Accelerator 之间更深入的集成。这样可以减少两个数据库引擎之间的延迟，因此查询和作业现在可以针对最新的事务数据运行。
新版本的 Db2 Analytics Accelerator 有助于减少所需的 SQL 调整量。“我们花更少的时间来调整复杂的 SQL 查询，”Mohammed 说，“无需任何调整，结果令人惊叹。从操作方面来看，这非常简单。”
Mohammed 表示，迁移到较新版本的 Db2 Analytics Accelerator 后，“查询运行速度大大加快。过去需要 20 分钟的查询现在只需几秒即可完成。过去需要数小时的批处理程序现在只需几分钟即可完成。”
这种速度有助于 Mohammed 及其团队更快地响应内政部的要求。许多报告需要多次迭代，如果每次迭代需要 20 分钟，那么工作人员可能需要几个小时甚至一天才能完成一份报告。“现在，如果管理者要求一小时内提供报告，我可以提供，”Mohammed 说，“Db2 Analytics Accelerator for z/OS 的速度绝对令人惊叹。”
“集成式同步”功能已将数据复制延迟从三分钟减少到大约三秒。这意味着使用 Db2 Analytics Accelerator 的仪表板现在可以近乎实时地显示数据。由于“集成式同步”技术依赖于 IBM z Systems® Integrated Information Processor (zIIP) 技术，因此内政部的 z/OS 系统上的通用处理器 CPU 利用率已经下降，从而降低了处理成本。
内政部计划未来添加更多表格和查询，以继续利用 Db2 Analytics Accelerator for z/OS 的速度和性能。对于内政部来说，保持 Db2 for z/OS 数据库平稳运行非常重要。当被问及哪些类型的工作负载可以从 Db2 for z/OS 数据库和 Db2 Analytics Accelerator 中获益时，Azeem 回答道：“我们的 Db2 for z/OS 数据库能够胜任所有事情。”他表示，内政部正在探索使用 Db2 Analytics Accelerator 进行数据分析和机器学习工作负载。
卡塔尔国位于阿拉伯湾西岸中部，是一个独立的主权国家。它拥有约 250 万公民。内政部外部链接（ibm.com 外部链接）是一个为卡塔尔所有公民和企业提供服务的政府机构。它为公民提供护照、签证和汽车登记等服务。它为企业提供注册和许可服务。
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2021 年 10 月在美国制作。
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