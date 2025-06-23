存储软件对于大型机有效管理、保护和优化大量关键数据至关重要。它可以确保数据的整理、检索和保护，并包括加密、备份和灾难恢复等功能。

存储软件还可以优化资源分配，与应用程序无缝集成，并在不牺牲性能或可靠性的情况下实现可扩展性，以满足不断增长的数据需求。总体而言，在确保数据完整性、安全性和可访问性的同时最大限度地利用大型机系统的资源方面，这款软件发挥着至关重要的作用。