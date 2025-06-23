面向 IBM® Z 的存储管理、备份和恢复、数据迁移和存储优化软件。
存储软件对于大型机有效管理、保护和优化大量关键数据至关重要。它可以确保数据的整理、检索和保护，并包括加密、备份和灾难恢复等功能。
存储软件还可以优化资源分配，与应用程序无缝集成，并在不牺牲性能或可靠性的情况下实现可扩展性，以满足不断增长的数据需求。总体而言，在确保数据完整性、安全性和可访问性的同时最大限度地利用大型机系统的资源方面，这款软件发挥着至关重要的作用。
IBM Archive Manager for z/VM
一种存储和数据管理解决方案，可以存档和调用历史数据和不常用的数据。此功能有助于更有效地管理磁盘空间，并符合财政或法律法规和政策的要求。
IBM Data Interfile Transfer, Testing and Operations Utility for ESA (DITTO)
适用于 IBM z/OS、z/VM 和 21st Century VSEn 环境的存储介质和数据维护实用程序。用户可以访问、显示、编辑、迁移和维护文件和数据集中的数据。DITTO 可在 IBM z/OS 上处理来自各种媒体和格式的数据。
IBM Tape Manager for z/VM
可将磁带资源信息整理到集中式磁带目录中，从而简化跨多个 IBM z/VM 系统的管理的软件。它可以监控磁带资源，提醒您磁带容量较低或目录磁盘空间限制。它支持标准标签磁带和非标签磁带，还可容纳来自 IBM、Oracle StorageTek、EMC 和 Luminex 的手动磁带设备以及物理和虚拟磁带库。
IBM Advanced Archive for DFSMShsm
创建新的存档层，以备份当前由 DFSMShsm 管理的非活动大型机数据的软件。额外的、影响较小的管理层，使用更少的 CPU 资源来提高 dfsmShsm 的效率，并为虚拟和物理磁带介质选项增加了云存储。
IBM® Tivoli Advanced Backup and Recovery for z/OS
借助旨在识别关键应用程序数据的软件来确保可靠、准确地备份和恢复 z/OS 系统上的应用程序数据的软件。可管理和跟踪备份，在 z/OS 系统上提供可靠、精确的备份和恢复功能。
IBM Backup and Restore Manager for z/VM
可高效备份和恢复 z/VM 系统和 Linux 客户机系统上的文件和数据的软件。可通过针对各种数据类型的简化设施、灵活的文件选择以及对磁盘、物理磁带或虚拟磁带备份的支持来简化数据可用性。
可独立使用，也可作为 IBM Infrastructure Suite for z/VM and Linux 的一部分使用。
IBM Transparent Data Migration Facility z/OS
一种基于主机的迁移工具软件，支持跨多供应商环境在连接到 IBM z/OS 大型机的存储器上进行本地或全局数据迁移。它为 z/OS 和 z/VM 提供数据迁移功能。
IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager
IBM Tivoli Tape Optimizer on z/OS
通过加快复制过程、优化磁带资源和扩展多任务处理能力，来提高磁带操作效率的软件。它有助于更轻松、更高效地复制大量磁带和数据集。
IBM Tivoli Automated Tape Allocation Manager for z/OS
旨在最大限度地利用现有磁带资源、减少运营开销和提高批处理效率的软件。用户可以在多系统环境中共享、自动化和控制多个磁带机。
浏览我们所有无需安装的免费 IBM Z 软件试用版。
为各种规模的企业提供云原生体验、无处不在的加密功能、网络弹性、始终在线的可用性和灵活的部署能力。
运用机器学习将每项事务的数据转换为实时洞察分析。
利用 DevOps 实践和包括生成式 AI 在内的现代开发工具来实现大型机应用程序的现代化改造。