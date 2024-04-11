IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

TDMF 独立于供应商，由用户启动和控制。它支持在整个数据中心内共享完整系统，并保证在迁移操作期间随时可对数据进行完全访问。此外，它还支持在应用程序保持在线的情况下对目标设备的相应部分进行动态接管，因此可在引入新的存储子系统技术时最大限度减少中断。
Transparent Data Migration Facility for z/OS 的功能摘要
动态切换可在迁移期间提供持续的应用程序可用性。
迁回设施专为交换式迁移而设计，提供了在新的存储系统出现问题的情况下退回到原始配置的选项。
防止可能影响存储性能和可用性的手动干预。
跨异构环境节省金钱和时间，从而能够更快地采用新技术。
标准移动流程能够跟踪和验证数据传输，可在迁移过程中避免数据损坏的风险，并确保关键业务应用程序的完整性。
端到端的无中断数据移动，帮助您避免数据丢失。该功能可在迁移过程中确保较高的数据完整性和应用程序可用性。
动态交换功能可通过透明方式将输入/输出从源存储系统引导至目标存储系统，从而促进无中断数据迁移。整个迁移过程都实现了自动化，能够避免存储子系统性能和可用性受到手动干预的影响。此外，如果发现新的存储系统存在问题，迁回功能还能让系统退回到原始源存储系统配置，从而有助于保持应用程序的可用性。
TDMF 可在多供应商存储环境中工作，支持几乎所有与大型机兼容的存储硬件，包括任何制造商或微码级别的硬件。它能够在异构环境中工作，可帮助您节省时间和金钱。它降低了为一致性组迁移大量数据的复杂性。在更新存储技术时，TDMF 还能更灵活地更改或添加存储供应商。
TDMF 跟踪和验证数据传输，有助于避免数据损坏或丢失；还可确保迁移过程中关键业务应用程序的完整性和可用性。TDMF 的无中断数据移动有助于更快速、更轻松地迁移数据，同时维持数据完整性并增强关键应用程序的性能。TDMF 通过动态调步功能降低迁移要求。
TDMF z/VM 代理解决了这样一个问题：客户的 DASD 配置包括同时连向 z/VM 和 z/OS 的设备，而客户希望切换设备。如果没有 TDMF z/VM 代理，则在 TDMF 切换连接的设备时必须关闭 z/VM 系统。通过 TDMF z/VM 代理，可以切换设备，同时 z/VM 系统上运行的应用程序继续访问设备上的数据。请注意，切换迁移仍然由 TDMF z/OS 主系统控制。