IBM Transparent Data Migration Facility z/OS

TDMF 独立于供应商，由用户启动和控制。它支持在整个数据中心内共享完整系统，并保证在迁移操作期间随时可对数据进行完全访问。此外，它还支持在应用程序保持在线的情况下对目标设备的相应部分进行动态接管，因此可在引入新的存储子系统技术时最大限度减少中断。