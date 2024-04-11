一款大型机虚拟磁带解决方案，可按磁盘或 SSD 速度运行，同时保持与现有的磁带操作兼容。

IBM DS8900F

适用于 IBM® Z 和 IBM® Power 服务器的最快捷、最可靠且最安全的存储系统，采用最先进的处理器技术构建。