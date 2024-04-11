当数据集过期或被删除时，恢复磁带上未使用的空间
将大量现有 DFSMShsm 迁移级别 2 (ML2) 数据集迁移到迁移级别云 (MLC) 支持以下各项：
IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager 功能和更新摘要
IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager 1.1 提供经济高效的数据云迁移能力
保留数据集的关键历史准确性，同时将数据迁移到云对象，因为上次引用的日期和迁移日期保持不变。
使用 IBM 透明云技术分层，只需最少的 z/OS 主机处理，即可将数据重新迁移到云对象。
将大量冷数据从磁带移动到云对象存储。按上次迁移日期轻松查找并选择 DFSMShsm 托管的 ML2 磁带数据，以从 ML2 迁移到 MLC。
为现有 ML2 数据创建新策略或更新几年或几十年前定义的现有策略。使用 DFSMScdm 根据全新或更新的策略迁移现有 ML2 数据。
安装 Shopz 后的要求如下：
以下是使用 IBM 透明云技术分层将数据迁移到云端所需的具体支持：
针对 TS7700 目标，IBM 透明云技术分层需要 VED 5.3 或更高版本。
以下是 z/OS DFSMS Cloud Data Manager 的必备要求：
了解如何使用 DFSMShsm 管理企业数据。
了解有关 Transparent Cloud Tiering 如何帮助您将数据复制或移动到云存储，同时将 z/OS® 影响降至最低。