主页 Z 软件 Z 存储 DFSMS Cloud Data Manager IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager

当数据集过期或被删除时，恢复磁带上未使用的空间

IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager 是一款 z/OS 软件，用于将大量 DFSMS 分层存储管理器 (DFSMShsm) 数据从物理虚拟磁带存储迁移到云存储。

将大量现有 DFSMShsm 迁移级别 2 (ML2) 数据集迁移到迁移级别云 (MLC) 支持以下各项：

  • 通过避免非常耗时的回收功能来减少百万服务单位 (MSU) 消耗，这是在 DFSMShsm 环境中不间断读取和重写老化数据集的必备功能。
  • 与 ML2 数据所需的串行访问相比，可以直接访问 MLC 数据，从而消除多个应用程序尝试访问同一真实或虚拟磁带上的不同数据时的争用问题。
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新增功能

IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager 功能和更新摘要

IBM z/OS DFSMS Cloud Data Manager 1.1 提供经济高效的数据云迁移能力
优势 保留重要的历史元数据

保留数据集的关键历史准确性，同时将数据迁移到云对象，因为上次引用的日期和迁移日期保持不变。

 减少 MSU 消耗

使用 IBM 透明云技术分层，只需最少的 z/OS 主机处理，即可将数据重新迁移到云对象。
功能
影响最小的数据迁移

选项调优支持您将数据集迁移到云，且不影响 DFSMShsm 生产工作负载。
存储冷数据的选项

Cloud Object Storage 支持将 DFSMShsm ML2 磁带数据迁移到任何 S3 兼容的对象存储器。您可以利用现有的本地或外部云存储来存储冷数据。
使用 IBM TS7700 作为 Cloud Object Storage

TS7700 磁带子系统有助于将 DFSMShsm ML2 磁带数据迁移到云对象，从而减少回收处理时间并以直接数据访问取代串行访问。
用例 将磁带数据迁移到云对象存储

将大量冷数据从磁带移动到云对象存储。按上次迁移日期轻松查找并选择 DFSMShsm 托管的 ML2 磁带数据，以从 ML2 迁移到 MLC。

 应用全新或更新的管理类策略

为现有 ML2 数据创建新策略或更新几年或几十年前定义的现有策略。使用 DFSMScdm 根据全新或更新的策略迁移现有 ML2 数据。
技术细节

安装 Shopz 后的要求如下：
硬件要求

以下是使用 IBM 透明云技术分层将数据迁移到云端所需的具体支持：

  • IBM DS8900 9.2.x 或更高版本
  • 功能代码 5283

针对 TS7700 目标，IBM 透明云技术分层需要 VED 5.3 或更高版本。

 实施说明
软件要求

以下是 z/OS DFSMS Cloud Data Manager 的必备要求：

  • IBM® z/OS 2.4 (5650-ZOS) 或更高版本
  • z/OS 可支持版本中的 z/OS DFSMS Hierarchical Storage Manager 组件。针对 DFSMShsm on z/OS 2.4，需要 APAR OA59904 (PTF UJ04709)。
    深入了解所有设置要求
    资源 IBM DFSMS Hierarchical Storage Manager

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