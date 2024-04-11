IBM Advanced Archive for DFSMShsmn 可以帮助您提高 HSM 环境的性能和效率，这些环境中有大量必须长期保留的非活动数据。它保留了 DFSMS (Data Facility Storage Management Subsystem) 策略，以正确备份数据和管理保留。当应用程序或用户调用存储在云中的数据时，数据将返回到 DFSMShsm 控制并可供使用。IBM Advanced Archive for DFSMShsm 支持 IBM Cloud Object Storage、IBM SoftLayer 和 Amazon S3 云环境。