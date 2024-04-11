IBM Advanced Archive for DFSMShsm 会创建一个新的归档层，用于备份当前由 DFSMShsm 管理的非活动大型机数据。额外的、影响较小的管理层消耗更少的 CPU 资源来提高 dfsmShsm 的效率，并为虚拟和物理磁带介质选项增加了云存储。
IBM Advanced Archive for DFSMShsmn 可以帮助您提高 HSM 环境的性能和效率，这些环境中有大量必须长期保留的非活动数据。它保留了 DFSMS (Data Facility Storage Management Subsystem) 策略，以正确备份数据和管理保留。当应用程序或用户调用存储在云中的数据时，数据将返回到 DFSMShsm 控制并可供使用。IBM Advanced Archive for DFSMShsm 支持 IBM Cloud Object Storage、IBM SoftLayer 和 Amazon S3 云环境。
DFSMSrmm 的新增功能
IBM z/OS DFSMShsm 入门
减少 HSM 控制数据集的大小和处理成本，并利用云存储的经济性和灵活性。
将元数据从非活动数据移至影响较小的流程，以改善批处理窗口和应用程序耗用时间。
使用私有云、公有云或混合云环境。将先前存储在 DFSMShsm 控制下的 ML2 磁带上的数据移至云环境。
使应用程序和用户能够调用归档数据。使归档数据返回 DFSMShsm 控件。
Advanced Archive for DFSMShsm JCL 示例库包括用于以下任务的完全可定制的示例 JCL
Advanced Archive for DFSMShsm ISPF（交互式系统生产力工具）接口的高级归档提供以下功能：
归档、恢复、回收和清理进程支持使用控制台命令，来显示进程状态或停止正在进行的进程。
AXQTINIT 启动任务支持控制台命令以更改其处理模式、显示状态信息、刷新参数设置和关闭启动任务。
IBM z/OS 软件用于将 DFSMS 分层存储管理器 (DFSMShsm) 数据从物理或虚拟磁带迁移到云对象。
有助于促进健康的 DFSMShsm 环境并提供可靠性、可扩展性和可用性。
管理和监视 z/OS 存储资源，包括云分层。
将大型机数据复制并移动到私有云、混合云或公有云存储。