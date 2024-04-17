主页 存储 Cloud Object Storage IBM Cloud Object Storage
使用业界领先的对象存储，为 AI 创建自己的数据湖和备份数据
阅读 Gartner 发布的魔力象限 (MQ) 报告
特写镜头：一幢大楼的几扇窗户以及人们在其中多个办公室内工作
IBM Cloud® Object Storage 是由软件定义的、可在本地运行的超大规模存储解决方案。这项业内领先的存储解决方案可以整合企业数据中心或云中的边缘数据。IBM Cloud Object Storage 在可用性方面表现出色，可用性高达 99.9999%，持久性高达 99.9999999999999（15 个 9）。通过本地化或地域分散化的纠删码来最大限度地提高效率，并且带有 S3 对象锁的 IBM 专利 Secureslice 可为 PB 到 EB 级的数据提供安全的解决方案。 阅读产品简介 了解在 IBM® Storage Ready Nodes 上进行部署的简单方法
优势 可扩展性

实现从 TB 到 EB 级的数据性能与容量提升。

 安全性

通过内置加密和启用策略的可锁定一次写入多次读取 (WORM) 存储进行保护。

 简易性

支持从任何位置并行访问数据，并提供自动故障转移、数据重构、自动扩容和再平衡功能。

 提高效率

使用高效的信息分散算法 (IDA)，提供地理分散而且受保护的数据；可作为纯软件部署，或作为完全获得支持的设备解决方案提供。

 搜索功能

提供自定义搜索和洞察分析以节省时间，同时创建自定义元数据以提高价值。

 增强文件访问功能

轻松将基于文件的应用程序连接到对象存储。
功能 新的效率工具，可以降低成本，同时提高性能

通过使用新的 18 TB SMR 驱动器，存储成本可降低高达 12%。将 12 节点集群的吞吐量提升高达 55 GB/s，读取性能提升高达 300%，写入性能提升高达 150%。

 阅读 Redbooks® 产品指南 使用 S3 对象锁定可锁定数据

使用 S3 Object Lock 存储具有 WORM 模型的对象。Object Lock 可在固定期限内或无限期防止对象被删除或覆盖。可以使用 S3 Object Lock 满足需要 WORM 存储模式的监管要求，或添加保护层来防止对象更改和删除。

 

 阅读报告 以极低成本存储对象和文件

借助使用获专利 IDA 的 Cloud Object Storage 中的 dsNet® 软件，存储 PB 级及以上的非结构化对象。dsNet IDA 采用纠删码而非复制的方式，满足数据存储的可靠性和可用性要求。

 了解更多信息 降低大规模存储管理的复杂性

使用对象存储解决方案，可以降低总体拥有成本 (TCO) 并降低 PB 甚至 EB 级存储管理的复杂性。该解决方案可以降低启动成本，同时提供可扩展性，以确保非结构化数据的快速增长不会超过存储容量。

 阅读红皮书架构指南 文件访问

使用 IBM Cloud Object Storage 高效访问文件，因为它通过虚拟机将边缘设备的数据引入对象存储，并提供 SMB 或 NFS 接口。

 阅读文件访问产品简介 在对象存储领域连续 5 年保持领导者地位

了解 IBM 何以在 2020 年分布式文件系统和对象存储之魔力象限报告中被评为领导者，这是它连续第五年荣膺此称号。

 阅读 Gartner 魔力象限报告 内置行业合规管理功能，实现安全可靠的数据保护

依据保留策略轻松创建存储库，并且只需将对象置入库中即可将其锁定。WORM 功能防止数据被篡改。系统支持严格的 SEC17a-4f 要求，访问和上传均采用标准 S3 接口。

 为本地数据或分散在各地的数据提供灵活保护

轻松保护数据。利用信息分散技术，只需要存储一份信息副本，即可支持高达 99.999999% 的可用性和持续的数据访问。

 专为实现大规模可扩展性而设计

了解 IBM Cloud Object Storage 如何成为适用于云原生 S3 应用程序的大规模可扩展且高效的存储解决方案。

 下载解决方案简介 软件使用方便，配置灵活

将自有硬件和管理工具与 IBM 软件结合使用，充分利用 IBM Cloud Object Storage 的巨大规模和超高效率降低企业成本、简化工作环境。

 启用策略的对象到期后自动删除

通过新的数据生命周期管理，设置简单的策略以自动从存储桶中删除一个或多个对象。
面向 IBM® Storage、IBM Power® 和 IBM Z® 的硬件和软件支持 使用分层服务选项优化支持模型

通过使用分析工具和 IBM Premium Support Services 的专门支持专家来简化整个支持流程。

 升级 IBM Storage 保修和维护

通过一流的 IT 支持维持最高级别的可用性，确保任务关键型系统保持平稳运行。

 IBM 在支持服务领域荣获 IDC MarketScape 所评选的领导者称号

体验有效的支持服务。根据 IDC 的调研，85% 的企业认为在选择购买数据中心系统的供应商时，支持服务是一项关键的区分因素。
获得敏捷性和灵活性

IBM 灵活支付计划有助于确保基础架构投资与工作负载需求保持一致。

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