实现从 TB 到 EB 级的数据性能与容量提升。
通过内置加密和启用策略的可锁定一次写入多次读取 (WORM) 存储进行保护。
支持从任何位置并行访问数据，并提供自动故障转移、数据重构、自动扩容和再平衡功能。
使用高效的信息分散算法 (IDA)，提供地理分散而且受保护的数据；可作为纯软件部署，或作为完全获得支持的设备解决方案提供。
提供自定义搜索和洞察分析以节省时间，同时创建自定义元数据以提高价值。
轻松将基于文件的应用程序连接到对象存储。
通过使用新的 18 TB SMR 驱动器，存储成本可降低高达 12%。将 12 节点集群的吞吐量提升高达 55 GB/s，读取性能提升高达 300%，写入性能提升高达 150%。
使用 S3 Object Lock 存储具有 WORM 模型的对象。Object Lock 可在固定期限内或无限期防止对象被删除或覆盖。可以使用 S3 Object Lock 满足需要 WORM 存储模式的监管要求，或添加保护层来防止对象更改和删除。
借助使用获专利 IDA 的 Cloud Object Storage 中的 dsNet® 软件，存储 PB 级及以上的非结构化对象。dsNet IDA 采用纠删码而非复制的方式，满足数据存储的可靠性和可用性要求。
使用对象存储解决方案，可以降低总体拥有成本 (TCO) 并降低 PB 甚至 EB 级存储管理的复杂性。该解决方案可以降低启动成本，同时提供可扩展性，以确保非结构化数据的快速增长不会超过存储容量。
使用 IBM Cloud Object Storage 高效访问文件，因为它通过虚拟机将边缘设备的数据引入对象存储，并提供 SMB 或 NFS 接口。
了解 IBM 何以在 2020 年分布式文件系统和对象存储之魔力象限报告中被评为领导者，这是它连续第五年荣膺此称号。
依据保留策略轻松创建存储库，并且只需将对象置入库中即可将其锁定。WORM 功能防止数据被篡改。系统支持严格的 SEC17a-4f 要求，访问和上传均采用标准 S3 接口。
轻松保护数据。利用信息分散技术，只需要存储一份信息副本，即可支持高达 99.999999% 的可用性和持续的数据访问。
了解 IBM Cloud Object Storage 如何成为适用于云原生 S3 应用程序的大规模可扩展且高效的存储解决方案。
将自有硬件和管理工具与 IBM 软件结合使用，充分利用 IBM Cloud Object Storage 的巨大规模和超高效率降低企业成本、简化工作环境。
通过新的数据生命周期管理，设置简单的策略以自动从存储桶中删除一个或多个对象。
通过使用分析工具和 IBM Premium Support Services 的专门支持专家来简化整个支持流程。
通过一流的 IT 支持维持最高级别的可用性，确保任务关键型系统保持平稳运行。
体验有效的支持服务。根据 IDC 的调研，85% 的企业认为在选择购买数据中心系统的供应商时，支持服务是一项关键的区分因素。