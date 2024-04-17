IBM Cloud® Object Storage 是由软件定义的、可在本地运行的超大规模存储解决方案。这项业内领先的存储解决方案可以整合企业数据中心或云中的边缘数据。IBM Cloud Object Storage 在可用性方面表现出色，可用性高达 99.9999%，持久性高达 99.9999999999999（15 个 9）。通过本地化或地域分散化的纠删码来最大限度地提高效率，并且带有 S3 对象锁的 IBM 专利 Secureslice 可为 PB 到 EB 级的数据提供安全的解决方案。 阅读产品简介 了解在 IBM® Storage Ready Nodes 上进行部署的简单方法