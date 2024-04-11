IBM CTERA 企业文件服务平台是支持对象存储的交付解决方案，结合了企业端点备份软件、文件同步和共享软件以及对象存储网关，以解决企业用户文件访问问题。CTERA 使用 IBM Cloud Object Storage 帮助客户安全地同步、共享、保护和管理数据，还提供高度集成的数据中心支持解决方案。
通过安全、分布式地访问有价值的内容，提高全球工作场所效率。
使用单一分布式数据源创建统一的文件服务解决方案。
相较现有架构，可大幅降低总体拥有成本。
为远程访问、备份和协作提供单一综合解决方案。
根据企业对公共云、私有云或混合云环境的偏好，选择部署方式。
可以直接向 IBM 或 IBM 合作伙伴购买这款结合 IBM Cloud Object Storage 和 CTERA 的集成解决方案并获得支持服务。该解决方案已通过 IBM 的全面测试和验证，是经验证解决方案组合的一部分。
IBM COS 是 CTERA 的底层存储层，因此在线可扩展性和易于扩展是 CTERA 解决方案的一部分。
CTERA 为企业提供高度安全的企业文件同步和共享 (EFSS) 解决方案，帮助提高运营效率并更好地保护敏感的公司数据。EFSS 解决方案还提供了一套强大的安全功能，使管理员和 IT 团队能够更好地了解访问和共享，而私有加密密钥使您能够保持对内容的控制。
CTERA 云服务器数据保护解决方案提供了一个云中立平台，可以在云中或云之间保护和备份您的数据。这种多租户、可扩展的平台能够更好地满足现代业务需求，并提供更精细的数据保护和更快的云数据恢复。基于源的加密和备份架构意味着，得到可靠的保护和更高效的备份。
云驱动器和虚拟桌面基础架构 (VDI) 文件存储通过将您的组织连接到您选择的云基础架构，规避了对文件服务器和办公室网络直连存储 (NAS) 的需求。您的团队可以在私有、虚拟私有或公共云环境中存储和同步整个企业的信息，并通过中央仪表板管理访问、设备和性能，从而降低成本并避免现场访问。
CTERA 能够发挥 IBM COS 和多站点存储系统的所有优势，还可以通过配置更多站点来提高效率。
IBM Premium Support Services 利用分析工具和专项支持专家简化了整个支持过程。
通过一流的 IT 支持维持最高级别的可用性，确保任务关键型系统保持平稳运行。
根据 IDC 的调研，85% 的企业认为在选择购买数据中心系统的供应商时，支持服务是一项关键的区分因素。