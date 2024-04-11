云驱动器和虚拟桌面基础架构 (VDI) 文件存储通过将您的组织连接到您选择的云基础架构，规避了对文件服务器和办公室网络直连存储 (NAS) 的需求。您的团队可以在私有、虚拟私有或公共云环境中存储和同步整个企业的信息，并通过中央仪表板管理访问、设备和性能，从而降低成本并避免现场访问。