Komprise 可以将数据透明地移动到 IBM Cloud Object Storage，无需在存储系统上使用专有代理或静态链接（传统上会导致问题的机制）。用户访问文件的方式是透明的，用户和应用程序将继续像以前一样查看和访问数据。可以将数据作为 IBM Cloud Object Storage 中的文件和对象加以访问，因此可以针对云中的本地数据运行应用程序。