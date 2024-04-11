Komprise 数据管理软件可帮助 IT 组织利用 IBM Cloud Object Storage 的规模和成本效率来扩展网络文件系统（NFS）和服务器消息块/通用互联网文件系统（SMB/CIFS）存储。Komprise 软件可以智能识别 NAS 存储中的数据，并以透明方式将不常访问的数据转移到更具成本效益的 IBM Cloud Object Storage 中，而不会中断用户或应用程序的访问，从而大幅降低存储成本。
将不活动数据移动到更具成本效益的 IBM Cloud Object Storage，可节省高达 70% 的网络直连存储容量。
显著降低主存成本，加速获得投资回报。
为用户和应用程序提供对归档数据的透明访问。
<p><span> 通过深入分析数据，更有效地管理文件存储。</span></p>
可以直接从 IBM 或 IBM 业务合作伙伴处购买包含 IBM Cloud Object Storage 和 Komprise 的解决方案并提供支持。该解决方案已经过 IBM 的全面测试和验证，并且是我们经过验证的解决方案组合的一部分。
用户可以采用不同的方法管理非活动数据和活动数据。将非活动数据移至 IBM Cloud Object Storage，可以节省高达 70% 的存储成本，同时释放第 1 层存储容量。
您可以设置各种数据管理目标并尝试“假设”场景，以了解它们对占地面积和成本的预计影响。Komprise 软件可根据所选目标、成本影响和预计投资回报率，以交互方式预测源数据足迹将如何变化。
Komprise 可以将数据透明地移动到 IBM Cloud Object Storage，无需在存储系统上使用专有代理或静态链接（传统上会导致问题的机制）。用户访问文件的方式是透明的，用户和应用程序将继续像以前一样查看和访问数据。可以将数据作为 IBM Cloud Object Storage 中的文件和对象加以访问，因此可以针对云中的本地数据运行应用程序。
该解决方案可按需扩展，将 NAS 数据带入几乎无限的容量。这款网络规模存储平台有助于独立提高性能并扩展容量，达到甚至超过 EB 字节。
如果用户希望在云端或数据中心的对象存储存档中保留一份数据副本，以支持冗余和灾难恢复，Komprise 复制策略可以持续将数据复制到 IBM Cloud Object Storage，从而提供一个复制场所。在灾难恢复情况下，可以使用 IBM Cloud Object Storage 直接从另一个场所轻松访问这些存档数据，或者启动 Komprise Observer 虚拟机 (VM) 以文件形式访问这些数据。
IBM Premium Support Services 利用分析工具和专项支持专家简化了整个支持过程。
通过一流的 IT 支持维持最高级别的可用性，确保任务关键型系统保持平稳运行。
根据 IDC 的调研，85% 的企业认为在选择购买数据中心系统的供应商时，支持服务是一项关键的区分因素。