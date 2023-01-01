集成的大型机存储解决方案可为各种规模的企业提供云原生体验、无处不在的加密功能、网络弹性、始终在线的可用性和灵活的部署能力。
凭借适用于企业大型机存储的有效网络弹性策略，驾驭当今的网络安全威胁。有效的策略始于与企业当前的 IT 基础架构相辅相成的解决方案，并有助于确定企业需要哪些存储功能来应对这些威胁。
使用 Red Hat® OpenShift® 和 IBM® Cloud Pak® 解决方案来加快完成与开发、部署和保护云原生应用程序相关的任务。
扩展 IBM Z® 和 IBM Storage 的安全和保护功能，可帮助您在混合多云环境中保护 100% 的数据。
确保企业能够在不利的网络事件中继续交付任务关键型成果。
适用于任务关键型混合云环境的企业级全闪存存储解决方案，旨在利用数据构建更快、更高效的运营，制定更明智的业务决策，并保障隐私和安全性。
高性能全闪存和高容量存储解决方案，可通过虚拟磁带或对象存储配置来为混合云提供数据保护和灾难恢复。
IBM Storage Expert Care 为所选 IBM Storage 系统提供、简化、标准化的服务和支持方法，既能帮助优化系统可用性，又能降低成本。
IBM 为 IBM Storage 产品和解决方案提供支持和服务，帮助客户规划、部署、支持、优化和更新其 IBM Storage 解决方案。