主页 storage 大型机存储解决方案 主机存储解决方案
为各种规模的企业提供云原生体验、无处不在的加密功能、网络弹性、始终在线的可用性和灵活的部署能力
采用 DS8900 存储解决方案的扁平式插图

集成的大型机存储解决方案可为各种规模的企业提供云原生体验、无处不在的加密功能、网络弹性、始终在线的可用性和灵活的部署能力。

凭借适用于企业大型机存储的有效网络弹性策略，驾驭当今的网络安全威胁。有效的策略始于与企业当前的 IT 基础架构相辅相成的解决方案，并有助于确定企业需要哪些存储功能来应对这些威胁。
利用 IBM 存储和网络解决方案在 IBM Z 环境中实现端到端网络弹性。
优势 云原生存储

使用 Red Hat® OpenShift® 和 IBM® Cloud Pak® 解决方案来加快完成与开发、部署和保护云原生应用程序相关的任务。

无处不在的加密

扩展 IBM Z® 和 IBM Storage 的安全和保护功能，可帮助您在混合多云环境中保护 100% 的数据。

网络弹性存储

确保企业能够在不利的网络事件中继续交付任务关键型成果。

主机存储解决方案 IBM Storage DS8900F

适用于任务关键型混合云环境的企业级全闪存存储解决方案，旨在利用数据构建更快、更高效的运营，制定更明智的业务决策，并保障隐私和安全性。

IBM TS7700

高性能全闪存和高容量存储解决方案，可通过虚拟磁带或对象存储配置来为混合云提供数据保护和灾难恢复。

在办公室里查看笔记的女商务人士
IBM 是 Gartner 主存储魔力象限领导者

凭借面向主存储市场的广泛外部企业存储阵列产品组合（包括 DS8900F），IBM 在 2023 年 Gartner 主存储魔力象限报告中被评为领导者。

资源 IBM Storage Expert Care for IBM DS8000

IBM Storage Expert Care 为所选 IBM Storage 系统提供、简化、标准化的服务和支持方法，既能帮助优化系统可用性，又能降低成本。

针对 IBM Storage 的技术生命周期服务

IBM 为 IBM Storage 产品和解决方案提供支持和服务，帮助客户规划、部署、支持、优化和更新其 IBM Storage 解决方案。

后续步骤

深入了解网络弹性大型机存储，并安排与 IBM Storage 代表进行 30 分钟的免费会议。
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