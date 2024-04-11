IBM® Data Interfile Transfer, Testing, and Operations Utility for ESA (DITTO) 是一款适用于 IBM z/OS®、z/VSE®、z/VM® 和 21st Century VSEn 环境的存储介质和数据维护实用程序。
企业可以利用该程序访问、显示、编辑、迁移和维护文件和数据集中的数据。DITTO 可在 IBM z/OS 上处理来自各种媒体和格式的数据。可以将数据文件和数据集存储在一系列 IBM z/OS 存储设备上。还可以在批处理作业或 REXX 过程中交互使用 DITTO 函数。
使用物理磁带和磁盘记录、打孔卡、序列数据、VSAM 数据、CMS 迷你磁盘的 DDR 备份磁带、z/VSE 下的库成员、REXX 主干变量、打印输出和用户存储。
使用 MVS/ESA、IBM z/OS、VSE/ESA 或 VM/ESA 中支持的 z/OS 设备。支持 3592-E05 具有加密功能的设备的磁带加密，以及交互模式下 VSE 的 DITTO/ESA。
运行全屏、行、命令和批处理。从一系列帮助选项中进行选择。通过完整的消息传递功能改进错误处理。与以前的 DITTO 版本兼容。
DITTO 可帮助企业使用各种存储介质并分别维护 MVS、VM 和 VSE 环境中的数据。其中包含大量多用途功能，可让企业处理磁带、磁盘、VTOC 和目录、VSAM 数据、VSE 库成员、顺序数据集和文件、MVS 对象访问方法 (OAM) 对象以及卡映像。
使用 IBM Data Interfile Transfer、Testing and Operations Utility for ESA，可在不更改数据的情况下查找和查看数据；根据需要更改和更新数据；创建新数据并重命名实体；复制、打印和擦除数据；以及使用数据集、成员或对象的列表。此外，还可以使用 DITTO 打印 VSAM 记录、物理磁盘记录、OAM 对象、磁带文件和序列数据集。程序以纯字符格式或字符和垂直十六进制格式转储数据。
使用 DITTO，可将磁带上的所有文件（包括磁带标记）复制到单个序列数据集/文件，以进行进一步处理，并将每个磁带标记保留在特殊记录中。另外还可以复制多文件、多卷标磁带，减少迁移到新介质所需的工作量并简化磁带维护过程。
用户可以借助 DITTO/ESA 的交互式面板驱动程序在全屏模式下使用 DITTO/ESA 的功能，不受 VSE ICCF 或 MVS ISPF 交互式全屏环境的影响。可以在全屏模式下管理 VSAM 目录条目。