IBM® Data Interfile Transfer, Testing, and Operations Utility for ESA (DITTO) 是一款适用于 IBM z/OS®、z/VSE®、z/VM® 和 21st Century VSEn 环境的存储介质和数据维护实用程序。



企业可以利用该程序访问、显示、编辑、迁移和维护文件和数据集中的数据。DITTO 可在 IBM z/OS 上处理来自各种媒体和格式的数据。可以将数据文件和数据集存储在一系列 IBM z/OS 存储设备上。还可以在批处理作业或 REXX 过程中交互使用 DITTO 函数。