主页 分析 SPSS SPSS Statistics IBM SPSS 数据可视化
利用先进的可视化技术促进对数据的理解和交流。使用功能齐全的 SPSS 试用版测试此项功能，或深入了解定价选项
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看得更多，做得更多。

IBM SPSS Statistics 是数据分析的理想之选，让您能够从头到尾完成分析过程。除了数据准备、数据管理、输出管理和图表功能外，SPSS Statistics 还提供了深度数据可视化功能，包括图表、绘图和动画。

这些可视化显示以一种简单易懂的方式传达复杂的数据关系和数据驱动的洞察分析。
通过 SPSS Statistics 产品导览了解数据可视化的强大力量。
优势 借助 SPSS Statistics 及其数据可视化功能，您可以快速地深入了解您的数据，提出假设以进行更多测试，执行程序以揭示变量之间的关系，创建集群，识别趋势并做出准确的预测。其他主要优点包括： 发现模式

通过散点图、折线图和热图等可视化功能，识别大型数据集内的模式和趋势。了解变量之间的相关性，或检测时间序列数据中的季节性。

 检测异常值

通过准确找出数据集内的异常值来提高数据分析质量，从而获得更可靠的统计洞察分析和解释。

 监控变化

利用时间序列图和趋势线将时间趋势可视化，准确跟踪数据变化。这有助于更准确地预测未来结果，了解干预措施的影响。

 进行模拟

使用精确测试和 Monte Carlo 方法等模拟技术来构建稳健模型，将概率分布可视化，并在输入不确定时评估风险。

 了解分布

使用直方图、密度图和箱形图分析数据分布和变异性。数据分布可视化有助于评估正态性、偏斜度或峰度，以确定适当的统计分析技术。

 呈现研究结果

通过在研究论文、演示文稿和报告中加入自定义的图表和图形，有效地传达复杂的数据驱动的洞察分析，改进研究结果的呈现方式。
您可以做什么
分类图表
  • 3D 条形图：简单、簇状和堆叠。
  • 条形图：简单、簇状、堆叠、阴影和 3D。
  • 折线图：简单、多重和垂直线。
  • 面积图：简单和堆叠。
  • 饼图：简单、分裂和 3D 效果。
  • 高低图：盘高-盘低-收盘图、差值面积图和范围条形图。
  • 箱形图：简单和簇状。
  • 误差条形图：简单和簇状。
  • 误差条形图：添加到条形图、折线图和面积图；置信度；标准差或标准误。双 Y 轴和叠加子组，显示尖峰线。
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散点图
  • 拟合线：线性、二次或三次回归；总体或二元统计的置信区间控制。
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密度图表
  • 人口金字塔：镜像轴用于比较分布，带或不带正态分布曲线。
  • 点图：堆叠点显示分布：对称、堆叠和线性。
  • 直方图：带或不带正态分布曲线；自定义分箱选项。
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最新增强功能
参数 AFT 模型 该新程序使用非循环生命周期数据来启动参数化效力存续模型程序。参数化效力存续模型假设效力存续时间遵循已知分布，并且该分析符合加速故障时间模型，其模型效应与效力存续时间成比例。
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常见问题解答

最早的数据可视化形式可以追溯到古埃及人。随着时间的推移，人们将数据可视化用于更广泛的应用领域，例如经济、社会和健康学科。如今，常见的可视化技术包括：

  • 表格：由行和列组成，用于比较变量。
  • 饼图和堆叠条形图：这些图表分为多个部分，代表了整体中的各个部分。它们提供了一种简单的方法来组织数据和比较不同组成部分的大小。
  • 折线图和面积图：这些可视化形式通过绘制一系列数据点随时间的变化来显示一个或多个数量的变化，并且经常用于预测分析。折线图用线条来展示这些变化，而面积图则用线段连接数据点，将变量堆叠在一起，并通过颜色加以区分。
  • 直方图：这种图表使用一种条形图（条形之间没有空格）绘制数字分布情况，表示特定范围内的数据量。通过这种可视化方式，用户可以轻松识别特定数据集内的异常值。
  • 散点图：这种可视化方式有助于揭示两个变量之间的关系，常用于回归数据分析。
  • 热图：这种图形表示方式有助于按地点直观显示行为数据。
  • 树状图：将分层数据显示为一组嵌套图形（通常为矩形）。树状图非常适合通过面积大小比较不同类别之间的比例。

数据可视化可用于各种用途，而不仅限于数据科学家使用。管理团队可以使用这些工具来详细说明组织结构和层次。数据可视化也常用于促进不同团队之间的集思广益，以传达想法、计策或流程，并捕捉非结构化数据中的关键概念、趋势和隐藏关系。
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