IBM SPSS Statistics 是数据分析的理想之选，让您能够从头到尾完成分析过程。除了数据准备、数据管理、输出管理和图表功能外，SPSS Statistics 还提供了深度数据可视化功能，包括图表、绘图和动画。
这些可视化显示以一种简单易懂的方式传达复杂的数据关系和数据驱动的洞察分析。
通过散点图、折线图和热图等可视化功能，识别大型数据集内的模式和趋势。了解变量之间的相关性，或检测时间序列数据中的季节性。
通过准确找出数据集内的异常值来提高数据分析质量，从而获得更可靠的统计洞察分析和解释。
利用时间序列图和趋势线将时间趋势可视化，准确跟踪数据变化。这有助于更准确地预测未来结果，了解干预措施的影响。
使用精确测试和 Monte Carlo 方法等模拟技术来构建稳健模型，将概率分布可视化，并在输入不确定时评估风险。
使用直方图、密度图和箱形图分析数据分布和变异性。数据分布可视化有助于评估正态性、偏斜度或峰度，以确定适当的统计分析技术。
通过在研究论文、演示文稿和报告中加入自定义的图表和图形，有效地传达复杂的数据驱动的洞察分析，改进研究结果的呈现方式。
在线购买 SPSS Statistics 及所需的附加组件（按月或按年），然后立即开始分析。
提供 Base、Standard、Professional 和 Premium 软件包选项，以及定制化配置选项，面向永久许可证或 12 个月订阅许可证。
选择符合您要求的版本，并从 IBM 指定的供应商处购买，以获取最佳支持。
最早的数据可视化形式可以追溯到古埃及人。随着时间的推移，人们将数据可视化用于更广泛的应用领域，例如经济、社会和健康学科。如今，常见的可视化技术包括：
数据可视化可用于各种用途，而不仅限于数据科学家使用。管理团队可以使用这些工具来详细说明组织结构和层次。数据可视化也常用于促进不同团队之间的集思广益，以传达想法、计策或流程，并捕捉非结构化数据中的关键概念、趋势和隐藏关系。
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