我们不断扩展的解决方案组合有助于满足当今企业在动态商业环境中的需求，包括：有助于最大限度降低工人和雇主风险的返岗解决方案；在可定制的适用设备上提供 5G 移动端到端行业解决方案；利用 Samsung Galaxy 智能手机提供准确的天气预报；利用Samsung Knox 和 IBM MaaS 360 提供成熟的安全平台；以及利用 AR、VR 和声学洞察等新兴技术改善工厂运营。
IBM 和 Samsung 合作将创新解决方案变为现实，帮助组织更智能地工作，从而解决业务风险并最大限度地减少未来的干扰。
Samsung 帮助行业客户掌握 IBM Visual Verifier 技术，追踪我们每天穿戴、食用和使用的物品的真伪。
当您将 IBM 的 MaaS360 和 Samsung 的 Knox 平台结合时，高度安全的环境有助于提高生产力。
Red Hat 与 Samsung 合作，为服务提供商提供基于 Kubernetes 的网络，推动 5G 的应用。
IBM Cloud for telecommunications 提供开放的混合云体系结构，有助于应对电信行业的挑战，释放 5G 和边缘的力量。
The Weather Company 为 Samsung Galaxy 智能手机带来最准确的天气预报，让您可以根据人工智能洞察做出实时决策。