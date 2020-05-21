主页 Consulting 三星 IBM 和 Samsung：大规模开放式协作。安全。创新。
IBM 和 Samsung 正在合作提供行业解决方案，解决客户从芯片到云的最大安全挑战。
探索对移动设备的零信任
工程师正在热电厂使用计算机维护设备
为各个行业重新定义智能且安全的移动出行

我们不断扩展的解决方案组合有助于满足当今企业在动态商业环境中的需求，包括：有助于最大限度降低工人和雇主风险的返岗解决方案；在可定制的适用设备上提供 5G 移动端到端行业解决方案；利用 Samsung Galaxy 智能手机提供准确的天气预报；利用Samsung Knox 和 IBM MaaS 360 提供成熟的安全平台；以及利用 AR、VR 和声学洞察等新兴技术改善工厂运营。

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优势
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更聪明地重返工作岗位

IBM 和 Samsung 合作将创新解决方案变为现实，帮助组织更智能地工作，从而解决业务风险并最大限度地减少未来的干扰。

 观看视频 (3:20)
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提高各行业消费者的信任度

Samsung 帮助行业客户掌握 IBM Visual Verifier 技术，追踪我们每天穿戴、食用和使用的物品的真伪。

 查看行业用例
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创建安全、高效的环境

当您将 IBM 的 MaaS360 和 Samsung 的 Knox 平台结合时，高度安全的环境有助于提高生产力。

 阅读博客 在全球 5G 市场保持竞争力

Red Hat 与 Samsung 合作，为服务提供商提供基于 Kubernetes 的网络，推动 5G 的应用。

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与超过 35 家合作伙伴组成的电信生态系统中的领先企业一起拓展和升级

IBM Cloud for telecommunications 提供开放的混合云体系结构，有助于应对电信行业的挑战，释放 5G 和边缘的力量。

 探索专业水平 基于人工智能做出实时决策

The Weather Company 为 Samsung Galaxy 智能手机带来最准确的天气预报，让您可以根据人工智能洞察做出实时决策。

功能

面向云的应用程序管理服务

IBM 可以将 Red Hat 的开放混合云技术与我们的行业经验相结合，帮助您发挥混合云潜力。

 互联运营

互联资产、智能运营和边缘数据可以帮助检测缺陷、提高性能和管理业务连续性。

 业务战略和设计服务

IBM iX® 致力于更好地融合战略、创造力和技术，帮助您创造非凡体验，并通过设计构建您的业务。
利用 IBM Garage ™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
相关解决方案 移动策略

凭借 Samsung 广泛的专用设备产品组合（包括可穿戴设备、5G 和 AR 创新以及顶级安全性）以及 IBM iX 设计能力，我们可以帮助您为企业打造移动愿景。

 了解更多信息 数字化转型

IBM 在人工智能和混合云方面的行业专长与 Samsung 在网络和移动领域的领先地位，可谓是天作之合。如果您需要实时洞察以更好地响应客户，我们可以提供帮助。

 了解更多信息 IBM Garage

IBM Garage™ 帮助企业进击、突破，尤如初创公司一般。本着共同创造的精神，我们以初创企业的速度和大企业的规模一往无前。

 了解更多信息
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