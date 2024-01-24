为了改造数据中心基础设施，Shibuya 选择了 IBM Systems 技术。公司有两个数据中心为其服务组合提供支持，从完整的基础设施即服务 (IaaS) 到运营即服务 (OaaS) 产品，再到备份和远程监控服务。由于没有数据离岸或近岸外包，Shibuya 的服务使北欧地区的公司能够将所有数据保存在瑞典境内，并由非常熟悉监管要求的提供商提供。

“我们使用并转售 IBM 技术的时间已经不短，IBM 技术一直是市场上质量最高的。”Wibeck 说。“最新一代的 IBM 服务器、存储和网络亦不例外，为我们构建真正现代化的数据中心奠定扎实的基础，助力我们在竞争中脱颖而出。”

为了提高计算资源的效率，Shibuya 采用了 IBM® Power Systems S922 服务器，该服务器使用 IBM® PowerVM 进行虚拟化，搭载 IBM® AIX、IBM i、Red Hat® Enterprise Linux 和 SUSE Linux Enterprise Server（ibm.com 外部链接）操作系统。公司使用 Red Hat OpenShift® 平台对应用程序进行容器化和部署。Shibuya 利用 IBM POWER9 处理器提供的性能提升，缩短客户业务关键型应用程序的响应时间。

“客户依靠我们来运行他们最重要的系统，例如用于 ERP 和物流的 Infor M3 和 SAP 应用程序。”Wibeck 评论道。“16 年来，我们始终选择 IBM Power Systems 服务器技术，每一代的性能和可管理性都取得巨大提升。通过在两个数据中心以高可用性配置部署 IBM Power Systems 服务器，我们可以提供企业全天候平稳运营所需的不间断、多功能服务。”

为了扩展自己的能力，Shibuya 选择了基于 IBM® FlashSystem 5000 存储阵列的软件定义存储环境以及用于数据备份的 IBM TS4300 磁带库。公司还部署了 IBM Storage Networking SAN64B-6 交换机，以满足新型高性能数据中心基础设施的网络需求。

“我们利用 IBM Spectrum Storage 工具简化整个基础设施中的数据管理。”Wibeck 说。“IBM Spectrum Virtualize 与 IBM FlashSystem 存储解决方案集成，为我们提供单点控制，协助我们轻松、安全地移动数据。IBM Spectrum Protect 为我们的整个环境提供可扩展的数据保护，支持备份服务。”