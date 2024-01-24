每个企业都独一无二。因此，选择现成的 IT 服务包可能存在风险，因为它要求公司确定最适合自己的技术，并跟进最新创新。
这是一项持续的、资源密集型工作。对于想要尝试新的数据密集型应用程序（例如人工智能、大数据和分析）的公司，寻找具有成本效益的 IT 基础设施的挑战更加严峻。
对于无法或不愿监控快速发展的技术领域的公司，与专家保持联系可能是上选。Shibuya 是一家持续开发技能和基础设施的 IT 服务提供商，赋能客户专注于业务优先事项。
Shibuya 以 100% 可用性为依托，提供卓越的服务连续性
实现不间断、多功能 IT 服务，支持全天候客户运营
为了始终成为现有客户的首选并获得新业务，公司希望根据具体需求更精确地定制产品。
Shibuya 业务开发主管 Christian Wibeck 解释道：“我们为客户的业务量身定制 IT 服务，使得他们能自由创新，无需担心底层基础设施的成本和复杂性失控。看到人工智能和机器学习等用例日益多样化，因此我们决定更新 IT 基础设施，确保能够为客户支持更广泛的工作量。”
为了改造数据中心基础设施，Shibuya 选择了 IBM Systems 技术。公司有两个数据中心为其服务组合提供支持，从完整的基础设施即服务 (IaaS) 到运营即服务 (OaaS) 产品，再到备份和远程监控服务。由于没有数据离岸或近岸外包，Shibuya 的服务使北欧地区的公司能够将所有数据保存在瑞典境内，并由非常熟悉监管要求的提供商提供。
“我们使用并转售 IBM 技术的时间已经不短，IBM 技术一直是市场上质量最高的。”Wibeck 说。“最新一代的 IBM 服务器、存储和网络亦不例外，为我们构建真正现代化的数据中心奠定扎实的基础，助力我们在竞争中脱颖而出。”
为了提高计算资源的效率，Shibuya 采用了 IBM® Power Systems S922 服务器，该服务器使用 IBM® PowerVM 进行虚拟化，搭载 IBM® AIX、IBM i、Red Hat® Enterprise Linux 和 SUSE Linux Enterprise Server（ibm.com 外部链接）操作系统。公司使用 Red Hat OpenShift® 平台对应用程序进行容器化和部署。Shibuya 利用 IBM POWER9 处理器提供的性能提升，缩短客户业务关键型应用程序的响应时间。
“客户依靠我们来运行他们最重要的系统，例如用于 ERP 和物流的 Infor M3 和 SAP 应用程序。”Wibeck 评论道。“16 年来，我们始终选择 IBM Power Systems 服务器技术，每一代的性能和可管理性都取得巨大提升。通过在两个数据中心以高可用性配置部署 IBM Power Systems 服务器，我们可以提供企业全天候平稳运营所需的不间断、多功能服务。”
为了扩展自己的能力，Shibuya 选择了基于 IBM® FlashSystem 5000 存储阵列的软件定义存储环境以及用于数据备份的 IBM TS4300 磁带库。公司还部署了 IBM Storage Networking SAN64B-6 交换机，以满足新型高性能数据中心基础设施的网络需求。
“我们利用 IBM Spectrum Storage 工具简化整个基础设施中的数据管理。”Wibeck 说。“IBM Spectrum Virtualize 与 IBM FlashSystem 存储解决方案集成，为我们提供单点控制，协助我们轻松、安全地移动数据。IBM Spectrum Protect 为我们的整个环境提供可扩展的数据保护，支持备份服务。”
Shibuya 正在利用强大的全新 IBM 基础设施赋能北欧地区的企业创新，从而增强客户的竞争优势。这有助于公司提高现有客户群的忠诚度，并增强对潜在客户的吸引力。
“运用灵活、经济的 IBM 技术，我们可以提供精确匹配客户业务优先级的云环境。”Wibeck 解释道。“无论是卓越的性能还是令人难以置信的弹性，我们都有办法提供。在我们这个行业，使用 IBM 技术可以打开大门引起注意，帮助我们扩大市场份额。”
Shibuya 在服务重视高可用性的全天候组织方面取得特别成功。例如，欧洲包装解决方案领导者 Trioplast 依靠 Shibuya 助力自己满足突然增长的需求。
Wibeck 表示：“新冠疫情危机来袭时，Trioplast 转而为医护人员生产个人防护装备。这给他们带来了巨大的压力，也前所未有地突显高可用性的重要性。我们支持他们的 ERP 系统，并使用 IBM 技术全天候监控他们的系统，帮助他们在不中断生产的情况下迎接挑战。”
对于 Shibuya 及其客户来说，适应不断增长的业务量变得更加简单。Wibeck 总结道：“IBM 技术面向无缝可扩展性；换言之，我们和我们的客户都可以充满信心地抓住增长机会。我们的目标是成为客户的增长作伙伴，而 IBM 基础设施是实现这一使命的关键动力。”
Shibuya（ibm.com 外部链接）以日本东京一条全球最繁忙的十字路口命名。每小时有成千上万的人经过此处，但路口却运行有序，该公司也努力为客户的业务和 IT 汇聚点带来同样的和谐有序。Shibuya 总部位于瑞典，隶属 Pulsen 集团，为北欧客户提供定制 IT 解决方案。
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美国出品，2021 年 1 月
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