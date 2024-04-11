IBM Storage Networking SAN64B-6 交换机旨在通过提供市场领先的第 6 代光纤通道技术和功能，来满足超大规模虚拟化、更大的云基础架构和不断增长的基于闪存的存储环境的需求。SAN64B-6 提供高密度存储网络构建块，以提高可扩展性，旨在支持小型到大型企业基础架构中的增长、严苛的工作负载和数据中心整合。
每秒进行读写操作的次数 (IOPS) 高达 1 亿次，并提高了 32 Gbps 链路上严苛工作负载的性能，从而打破了应用程序性能障碍。
利用超密集 1U 64 端口交换机的高可扩展性，并以更少的交换机提供更强大的硬件整合。
利用 128 Gbps 端口速度实现更大的硬件整合，同时减少连接交换机所需的光纤和电缆。
通过内置设备延迟和 IOPS 指标检测应用程序性能下降情况。
自动发现并恢复设备或网络错误，提高恢复能力。通过单个仪表板中的实时和历史可见性来简化故障排除。
在部署前对物理基础设施进行验证和基准测试，以确保可预测的性能。
按需灵活配置 24、36、48 和 64 个端口，享受简单、按需付费的可扩展性。
通过对整个存储扩展网络前所未有的洞察力和可见性（包括验证和排除长距离链路问题的工具），简化管理。
利用简化的网络管理，使管理员能够主动诊断和解决问题，最大限度地延长正常运行时间，提高运营效率并降低成本。
深入了解物理和虚拟基础架构的性能和可用性，以快速发现问题并了解关键性能、运行状况和利用率趋势，以便管理员能够优化性能并保障操作稳定性。
企业需要灵活的存储解决方案，可以随着其需求而扩展 – 无论数据是存储在本地、云中还是两者兼而有之。IBM FlashSystem 5000 采用功能丰富的软件、AI 驱动的预测存储管理和主动支持而构建，有助于使人工智能等现代技术可供各种规模的企业使用。将强大的 IBM b 型 SAN 网络与强大的 FlashSystem 存储相匹配。
小型可插拔设备 SFP
一年；客户可更换单元 (CRU) 和下一工作日现场响应；保修服务升级
请参阅 IBM Storage Networking SAN128B-6 红皮书产品指南，了解最新的可选功能。
宽度：44.0 厘米（17.32 英寸）；深度：35.56 厘米（14 英寸）； 高度：4.39 厘米（1.73 英寸）
7.73 千克（17 磅），带两个电源，不带收发器