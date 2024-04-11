企业需要灵活的存储解决方案，可以随着其需求而扩展 – 无论数据是存储在本地、云中还是两者兼而有之。IBM FlashSystem 5000 采用功能丰富的软件、AI 驱动的预测存储管理和主动支持而构建，有助于使人工智能等现代技术可供各种规模的企业使用。将强大的 IBM b 型 SAN 网络与强大的 FlashSystem 存储相匹配。