O que é meteorologia?

As empresas dependem de previsões meteorológicas para gerenciamento de riscos. O setor da aviação, por exemplo, usa dados meteorológicos, como velocidade do vento eprecipitação , para informar o planejamento e o rastreamento de voos. As organizações com frotas de veículos levam em consideração as informações meteorológicas para garantir que não enviem sua frota para uma tempestade. E as empresas de serviços públicos dependem de ferramentas de inteligência de localização de previsão do tempo, como o LiDAR, para gerenciar redes elétricas, prever cargas elétricas e evitar possíveis incêndios florestais.