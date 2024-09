O que é SIG (sistema de informação geográfica)?

Dados geoespaciais descrevem objetos, eventos ou outras características geográficas com uma localização na ou próxima à superfície da Terra. Dados geoespaciais combinam dados de localização (como coordenadas) e dados de atributo (as características do objeto, evento ou outras características geográficas) com dados temporais (o tempo ou vida útil em que a localização e os atributos existem).

Os dados geoespaciais contêm grandes conjuntos de dados de diversas fontes, incluindo dados demográficos e censitários, imagens de satélite (incluindo dados de sensoriamento remoto), dados imobiliários, dados meteorológicos, dados de telefones celulares, imagens desenhadas e dados de mídias sociais.

Aplicativos GIS podem ingerir muitos tipos de formatos de dados: arquivos cartográficos, planilhas, imagens e mais. As ferramentas GIS então sobrepõem qualquer combinação destes dados para produzir visualizações e mapas digitais. Estas camadas de dados geoespaciais fornecem insights muito além da capacidade de mapas em papel e cartografia tradicional.

As organizações podem achar dados geoespaciais mais úteis quando podem ser descobertos, compartilhados, analisados e usados com dados comerciais tradicionais. Quando usados corretamente, os dados geoespaciais podem fornecer às organizações avisos antecipados de mudanças iminentes, uma compreensão mais profunda das soluções analíticas e uma eficiência aprimorada das operações gerais. Eles são fundamentais para construir os ambientes de trabalho do futuro.