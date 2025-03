O que é experiência digital?

A jornada do cliente pode começar e terminar digitalmente, por isso criar uma experiência digital coesa e contextual que atenda às necessidades dos clientes torna-se mais urgente do que nunca. E os resultados de uma experiência do cliente (CX) aprimorada são concretos: conforme a consultoria McKinsey constatou, clientes satisfeitos tendem a gastar mais e a permanecer leais a uma organização por mais tempo. Eles também constataram uma correlação, em diversos setores, entre clientes satisfeitos, custos mais baixos e níveis mais elevados de produtividade dos colaboradores.1

Com o número crescente de pontos de contato digitais, gerenciar a experiência digital transformou-se em uma tarefa complexa que atrai novos usuários, diferencia as organizações da concorrência e inspira a fidelidade dos clientes. Uma boa experiência digital é geralmente intuitiva, centrada no cliente e reduz ou elimina downtime. Com a maior funcionalidade da inteligência artificial conversacional (AI) e dos chatbots, também é possível reduzir custos e criar experiências digitais personalizadas, escaláveis e automatizadas em linguagem natural.

Independentemente do canal específico, uma interação digital superior promove boas relações com os clientes e incentiva a retenção. E, por outro lado, uma má experiência digital ou funcionalidade ruim pode ter um impacto negativo na reputação e lucratividade de uma organização. Isso é particularmente verdadeiro em um mundo com prioridade digital, onde os clientes tendem a migrar para um concorrente ou levar seus negócios para outro lugar caso fiquem insatisfeitos com sua experiência em um ponto de contato digital.

As experiências digitais não devem existir isoladamente, mas sim como parte intencional e holística da estratégia global de uma organização. É importante considerar a experiência digital como uma parte complementar da experiência geral do cliente e da experiência do usuário (UX). Compreender a experiência digital permite que as organizações sejam mais proativas na criação de processos simplificados que envolvam melhor os clientes potenciais, satisfaçam os usuários atuais e aprimorem as experiências dos colaboradores. Com uma estratégia de experiência digital bem planejada e elaborada, as organizações e os provedores de serviços podem facilitar uma experiência sem dificuldade que informe e encante os usuários.