O que é uma DPIA (Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados)?

A UE leva a sério o RGPD e a exigência de DPIA a ele associada, aplicando multas a organizações que deixam de implementar DPIAs ou que, de outro modo, estão em não conformidade.

Em 2019, por exemplo, uma escola de ensino médio no norte da Suécia foi multada (a primeira multa do país) ao implementar um piloto para fazer a chamada usando tecnologia de reconhecimento facial biométrico. Ela o fez sem conduzir uma DPIA. No fim, a escola foi multada em EUR 19.000, embora observadores tenham notado que a multa máxima poderia ter chegado a quase EUR 1 milhão.1 (As penalidades previstas no RGPD podem chegar a EUR 20 milhões ou 4% da receita global anual de uma empresa, o que for maior.)

Um site acompanha as multas do GDPR. Até abril de 2026, mais de 3.000 multas haviam sido contabilizadas. Muitas dessas multas citam especificamente o Artigo 35 do RGPD (que trata das DPIAs) como um dos fatores que contribuíram para a multa.Em um exemplo de dezembro de 2025, uma empresa francesa foi multada em EUR 3,5 milhões, com menção a uma infração ao Artigo 35. A maior multa do RGPD da história foi aplicada à Meta pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, em 2023, no valor de EUR 1,2 bilhão, embora aquele caso tenha se concentrado em transferências de dados, e não em avaliações de impacto.

O GDPR.eu oferece orientações sobre como conduzir adequadamente uma DPIA, acompanhadas de um modelo. No entanto, convém observar que conduzir uma DPIA muitas vezes é apenas o início de um processo minucioso de gerenciamento de riscos. Às vezes, as multas surgem quando uma DPIA identifica riscos e vulnerabilidades potenciais, mas a ausência de mitigações reais reduz a DPIA a um mero exercício.

Nos piores casos, uma DPIA pode servir como um rastro documental que prova que uma empresa conhecia os riscos e não os tratou adequadamente. Na France Travail, a agência nacional de emprego, as medidas de segurança detalhadas em DPIAs nunca foram implementadas, o que levou a uma grande violação de dados. Em janeiro de 2026, os reguladores multaram a France Travail em EUR 5 milhões.2