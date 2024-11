O Guardium Data Protection for z/OS permite implementar mainframes no local, incluindo IBM z Systems com proteção de dados integrada. A solução protege contra ameaças automatizando a descoberta e a classificação de dados, com monitoramento de atividades quase em tempo real e análise de aprendizado de máquina. São enviados alertas para soluções SIEM para correlacionar as ameaças e agilizar a resposta. Você também pode avaliar proativamente as vulnerabilidades e configurações inadequadas em seu sistema de gerenciamento de informações Db2 e conjuntos de dados.